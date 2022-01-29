Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что российский лидер Владимир Путин не собирается участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мюнхенская конференция по безопасности

»И правильно! Нечего нашему президенту общаться с этой нечистью. Пора расстаться с европритоном», — считает Анна Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что российский президент принял правильное решение, ведь голос разума в Европе всё равно сейчас никто не услышит.

«Правильно! В Мюнхен можно бы еще раз послать требования России по нацбезопасности, которые напрямую затрагивают Европу», — советует Татьяна С.

Некоторые комментаторы напомнили о том, что Путин ещё в 2007 году предупреждал Европу о том, что её ждёт, но его тогда никто не послушал.

«А какой смысл Путину приезжать на эту конференцию в очередной раз и говорить ровно то же самое, что он говорил на этой площадке ранее? Он всё уже сказал и предсказал даже. Многое уже сбылось, а европейцы всё ещё упёрлись рогом!» — отмечает Валентин А.

Официальное интернет-представительство президента России Выступление Владимира Путина в Мюнхене. 2007

«В 2007 году Путин уже сделал Западу предложение о сотрудничестве, его не услышали. И какой смысл нам что-то предлагать Европе, нужно самим развиваться и защищать интересы своей страны!» — поделился своим мнением Vlad F.

Часть людей полагает, что разговаривать надо с теми, кто готов услышать аргументы и воспринять их, но в случае с современной Европой на адекватность европейских политиков рассчитывать не стоит.

«Разговаривать с ними нет никакого смысла. Слабые стремятся объегорить. Рассказывать свои идеи, строить с ними планы, даже по экологии, не имеет здравого смысла. А тем более совместное исследование космоса. Они исчерпали лимит доверия. Общаться с нами хочет множество стран СНГ, Евразии и других континентов. С ними долг наш дружить, помогать и защищать. А на вечно вопящих евроамериканцев не обращать внимания, вычеркнуть из истории!» — призывает Юрий М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

Ряд пользователей указывает на то, что без участия Российской Федерации данная конференция не будет иметь совершенно никакого смысла.

«Получается, что Мюнхенскую конференцию можно распускать. Иначе что они там обсуждать собираются и с кем? Изображать активность смысла нет, никто не оценит», — указывает Василий В.

«Действительно. Чего сопли жевать? Пусть сами чешутся за свою безопасность! Народу Российской Федерации этот цирк не нужен. По прошествии времени нас всё равно ознакомят с тем, что они там порешали без нашего участия. Разницы не будет никакой», — уверен Павел К.

Отдельные комментаторы отмечают, что российским властям пора сконцентрироваться на внутренней политике, чтобы создать мощный плацдарм для отстаивания интересов России на международной арене.

«Это правильно, нам надо решать более серьёзные проблемы в своей стране. Нужно восстановить все разрушенные заводы, чтобы у нас в стране было всё своё: от иголки с ниткой до МКС и полного вооружения армии новыми видами оружия. Необходимо обеспечить в стране полную продовольственную безопасность, чтобы не приходилось ничего закупать на Западе», — призывает Сергей Щ.

Напомним, 27 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости о том, что российский лидер Владимир Песков не собирается участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году.