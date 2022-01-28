Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью четырем радиостанциям пошутил в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Главе МИД РФ задали вопрос, почему руководство России не встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Лаврову напомнили, что Зеленский был комсомольцем и был «воспитанником» одного из российских телеканалов.

«И пианистом еще», — добавил Лавров, вероятно, таким образом намекнув на один из номеров в программе «95-й квартал», где Зеленский с коллегой изображали игру на пианино причинным местом.

Шутку Лаврова обсудили в украинских телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ» и «Новое издание». Многие посчитали, что к украинскому лидеру руководство России относится несерьезно.

«Лавров вспомнил «музыкальное» прошлое Зеленского», — написала автор телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ» украинская журналистка Олеся Медведева.

«Сергей Викторович жжет!» — добавил Aleksandr O.

«Да блин, как к этому серьезно относиться? Когда позоришься, тем более за деньги, не стоит к себе ждать впоследствии большого уважения. А Лавров, как всегда, на высоте и с юмором», — пишет Dina L.

«Если даже уже Лавров это сказал… Публичная пощёчина. Стыдно, что выбрали такого президента, которому так можно сказать», — отреагировала Ксения.

«То неловкое чувство испанского стыда. Вот никто нашего президента не уважает — ни внутри страны, ни за ее пределами. Печалька», — добавил Кирилл.

Цитата из видео «Братья Цыцько — Игра без штанов Вечерний Квартал на Концерте Юрмалето от 24.09.2016» пользователя Студия Квартал 95 Online. youtube.com Зеленский играет на пианино

«Не ругайте пианиста, он играет как умеет», — перефразировал Alex A. выражение «Не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет».

«Вот такое отношение к президенту о многом говорит!» — отметил Макс.

«Как же они тогда его в российских кулуарах называют», — задумался один из комментирующих.

«Короче, с… [Зеленским] никто говорить не будет», — предположил Алексей.

«Ну теперь у Вовки есть мотив отомстить «москалям», запретить всё свои фильмы и шоу в России…» — с сарказмом добавил Viktor C.

«Всё-таки признал талант Зеленского, но в целом это позиция Кремля по отношению к человеку и президенту!» — написал «Ким Чен Трамп».

«Хорошо, что хоть не клоуном [назвал Зеленского Лавров] — проявил уважение, так сказать», — прокомментировала Наталия Б.

«Так и есть. Маленький… пианист, забравший у людей последнее — надежду на лучшее. Теперь веры нет вообще никому в принципе», — подытожил Ivan R.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Отметим, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что в России готовы принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения нормализации двусторонних отношений. Глава МИД РФ также добавил, что если Зеленский хочет обсуждать ситуацию в Донбассе, то это нужно делать в рамках контактной группы, «в которой по решению «нормандского формата» должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском».