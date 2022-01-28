



Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

На текущей неделе (24−30 января) стоимостьнефтиBrentпревысила$90 за баррель, обновив таким образом 7-летниемаксимумыначиная с 2014 года. Несмотря наожиданияи декабрьскиепрогнозы о скором переходе рынка в состояние профицита, спросна рынкепо-прежнему превышает предложение, и дефицит толкает вверх цены на нефть.

Одной изключевыхпричинограниченного предложения на рынке являются более низкие объемы поставок, нежели это прогнозировалось,со стороны нефтеэкспортеров ОПЕК+. Даже несмотря наодобренное членами картеля повышение ежемесячной производственной квоты на 400 тысяч баррелей в сутки еще в декабре, отставание от заявленных цифр нефтедобытчиками составило 790 тысяч баррелей в сутки. И какожидается на рынке, в ближайшие месяцы отставаниеот заявленных плановрискует превратиться в хронический тренд.

Напомним, что на следующей неделе (31 января — 6 февраля) состоится очередное заседаниеОПЕК+, на котором будет приниматься решение по квотам на добычу в марте. На рынке не ждутот ОПЕКникаких сюрпризов, предполагая, что члены картеля снова одобрят повышение формального уровня добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Другой вопрос, что на рынке, бесспорно, есть понимание, что фактический ростобъемовдобычи может бытьгораздо скромнее из-за недоинвестирования нефтедобычи отдельными производителямив прошлые годы, в результате которогоу нихсейчас возникаютпроблемы с оперативным вводомвстрой новых мощностей.

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В среду, 26 января, прошло заседание ФРС США, итоги которого подкрепилиопасенияучастниковрынкав том, что процентные ставкив 2022 годубудут неоднократноповышены регулятором. А «ястребиная» риторика, прозвучавшая в выступлении главы ФРССШАДжерома Пауэлла по итогам заседания, дополнительно подтолкнулафондовые рынкик коррекции. Доллар США, напротив, обновилсвоимаксимумы с июня 2020 года.

Отметим, что дляценнаcommodities, включая нефть, сокращениеликвидности на рынке иукрепление доллара США являютсянегативными факторами, поскольку болеекрепкий доллар делает нефть дороже для держателей других валют, что также сдерживает спрос. В случае продолжения ростаамериканской валютына следующей неделе можетусилиться и пессимистичный настрой в отношении нефтяных фьючерсов.

Впрочем, более долгосрочные прогнозы в отношении нефти выглядят гораздо оптимистичней. Так, аналитикиJPMorganиMorganStanleyпрогнозируют превышение ценамина нефть $100 за баррель в 2022 году. Этому будут способствовать ограниченные резервные мощности стран представителей картеля, низкий объем запасов и высокий спрос. В частности, как ожидаетGoldman Sachs, резервные мощности ОПЕК+ летом сократятся до 1,2 млн баррелей в сутки на фоневысокого автомобильного сезона.

United Nations Photo Добыча нефти Brent

На данный момент, последостиженияценамиуровня в$90 за баррельBrent, логичной выглядит коррекция, так как ещес середины декабрянефтяные котировкипрактически без откатовдвигались вверхи за этот периодвырослиболеечем на25%. Более того, частьростав последние дни дополнительно подогревал фактор геополитической напряженности, при охлаждении которойспекулятивный фактор, скорее всего, перестанет оказывать влияниена котировки. На горизонте ближайших недель при ухудшении сентиментанельзя исключать и возможного отката цен в район$85−86 за баррель. Более серьезную коррекцию, очевидно, будет ограничивать сохраняющийся дефицит поставок, служащийсейчас более устойчивым фактором дляроста цен.