Журналист и телепродюсер Седеф Кабаш, в отношении которой было начато расследование за «оскорбление президента», была задержана за высказывания в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана с экрана телеканала TELE1, а затем была арестована судом, куда ее направила прокуратура. После того как певица Сезен Аксу подверглась преследованию со стороны правительства за ее тексты, Седеф Кабаш в связи с критическими высказываниями в адрес Эрдогана была взята под стражу, доставлена в прокуратуру, а затем ее дело было передано в мировой суд. После того как Эрдоган принял участие в спорах относительно слов в песне, исполненной певицей Сезен Аксу пять лет назад, и, не называя имени, сказал: «Наша задача отрезать им языки», журналист Кабаш заявила: «Существует всем известная поговорка: «Если надеть на человека корону, он станет мудрее». Но на деле мы видим, что это не так. Можно привести противоположную по значению пословицу: «Если поселить крупный рогатый скот во дворце, он не станет королем, этот дворец превратится в хлев».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Дебаты между правительством, журналистами и звездами шоу-бизнеса стали горячей темой для обсуждения в социальных сетях.

Журналист и телепродюсер Седеф Кабаш, узнав о выдаче на ее имя ордера на арест, опубликовала следующий твит в своем аккаунте в социальной сети:

@SedefKabas: «Если привести быка во дворец, он не станет королем, но дворец превратится в хлев». Черкесская пословица».

Модель Эбру Лидже опубликовала комментарий в ее поддержку:

@ebru_liice: «Чем больше будет таких смелых женщин, как ты, эта страна выйдет из тьмы на свет. Любим тебя @SedefKabas».

Руководитель юридической компании Селин Накипоглу публикует следующую информацию:

@selinnakipoglu: «Меру пресечения в виде выдачи ордера на арест, запрошенную прокурором в отношении Седеф Кабаш, два месяца назад другой прокурор не запросил в отношении отца, изнасиловавшего свою шестилетнюю дочь. Этот человек угрожал нам в здании суда, мы направили жалобу, однако его так и не задержали».

Председатель Республиканской народной партии (РНП) от Стамбула Джанан Кафтанджыоглу публикует следующую информацию:

@Canan_Kaftanci:«Седеф Кабаш в настоящее время содержится в отделении полиции Стамбула Ватан. Существует только одна причина, по которой ее взяли под стражу в то время, когда она даже не смогла дозвониться до своего адвоката посреди ночи, хотя было известно, что он приедет, если его позовут. Запугать и создать общество страха».

Цитата из видео twitter @SedefKabas Седеф Кабаш

@Canan_Kaftanci: «Но вы должны знать, что в голосе Седеф Кабаш было больше грусти за офицеров, которые были вынуждены работать сверхурочно в этот час ночи, чем страха… Она очень смелая женщина!»

Ахмет Хасан Озкайя публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего высказывания:

@ahmethsnozkaya1:«Смысл брать показания в 10 часов ночи, а затем задерживать в 2 часа ночи на глазах у маленького ребенка — это не что иное, как месть».

Журналист и телепродюсер Айшенур Арслан публикует следующий комментарий:

@AysenurArslantv:«Седеф Кабаш арестована. Моя просьба, особенно к моим друзьям, работающим в СМИ, пока не задавать вопрос: «что такого она сказала, что ее арестовали?». Тем более не следует анализировать ее слова и говорить, что «она перегнула палку». Потому что это ничем не отличается от вопроса о длине юбки, в которую была одета изнасилованная женщина!»

Журналист Айше Хюр публикует следующий комментарий:

@HurAyse:«Женщина-журналист была арестована за то, что сказанную ею пословицу переквалифицировали в оскорбление. Будто стало известно, что она готовит взрыв бомбы, что она кого-то убьет, и поэтому ее обезвредили! И это в то время, как только вчера была убита медсестра руками разгуливающего на свободе криминального типа, имеющего 20 судимостей!»

Журналист, публицист Джан Дюндар публикует следующий комментарий:

@candundaradasi:«Прошло 24 часа с момента угрозы Эрдогана «вырвать язык» Сезен Аксу, прозвучавшей в стенах мечети. До сих пор не последовало реакции от лидера главной оппозиционной партии. Прошло 12 часов с момента проведения обыска в доме Седеф Кабаш посреди ночи и последовавшего за этим ареста. Лидер главной оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу все еще молчит. Чего же еще они ждут?»

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Музыкант Тимур Сойкан публикует следующий комментарий:

@timursoykan: «Седеф Кабаш арестовали. Журналиста посадили за пословицу. При единоличном правлении, которое всех оскорбляет и разбрасывается угрозами, нет суда, есть только палка, которой бьют из Дворца».

Депутат от РНП Барыш Яркадаш публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@barisyarkadas: «Угрозы в адрес певицы Сезен Аксу… Арест посреди ночи журналистки Седеф Кабаш… Нападки в адрес телеведущего Угура Дюндара и осада телеканала TELE 1… Расследование в столичном муниципалитете Стамбула… Иск о закрытии ДПН… Все это происходит в Турции в 2022 году. Конечно, и эти темные времена тоже однажды закончатся… Должны закончиться…