В американской газете Politico 26 января 2022 года была опубликована статья под названием «Остин настаивает на ускорении разработки гиперзвуковых ракет по мере того, как Китай и Россия добиваются успехов».

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Издание со ссылкой на источники утверждает, что «Пентагон хочет ускорить работу в рамках программы создания гиперзвуковых вооружений, чтобы не отставать от достижений России и Китая». В связи с этим министр обороны США Ллойд Остин 3 февраля 2022 года планирует провести встречу с руководителями примерно десятка оборонных подрядчиков, «чтобы наметить пути решения проблемы».

В данном мероприятии должны принять участие первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, а также заместитель министра обороны США Хайди Шу, которая отвечает за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Сообщается, что глава Пентагона недоволен усилиями сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил США по разработке и внедрению гиперзвукового оружия, «чтобы идти в ногу с достижениями Китая и России».

U.S. Army Ллойд Остин

На 2022 финансовый год в оборонном бюджете Соединённых Штатов выделено 2,5 миллиарда долларов на программы по созданию гиперзвукового оружия, а также 309,7 миллиона долларов на программы обороны от гиперзвукового оружия.

Следует заметить, что самым продвинутым с точки зрения планов постановки на вооружение является проект создания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) для военно-воздушных сил США. На 2022 финансовый год запланировано развёртывание ARRW в режиме начальной эксплуатационной способности. Однако 2021 год для проекта оказался неудачным: все три лётных испытания этой ракеты провалились.

Кстати, данная ракета в значительной степени является американским аналогом российского гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал». Российский комплекс был поставлен на опытно-боевое дежурство ещё 1 декабря 2017 года. По имеющейся информации, Россия располагает уже двадцатью истребителями-перехватчиками МиГ-31К, специально модифицированными под носители гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Один самолёт несёт одну такую ракету.

Таким образом, самый продвинутый американский проект в сфере гиперзвукового оружия ARRW отстаёт от российского комплекса «Кинжал» как минимум на пять лет.

В гиперзвуковой гонке Соединённые Штаты отстают даже от КНДР. 11 января 2022 года Северная Корея провела пуск гиперзвуковой ракеты, которая поразила цель в море на дальности 1000 километров.

Конечно же, глава Пентагона Ллойд Остин неспроста собирает 3 февраля 2022 года около десятка оборонных подрядчиков. На данный момент времени самая актуальная международная тема — это российские предложения по гарантиям безопасности. Отрицательные ответы в письменной форме от США и НАТО на эти предложения уже получены, отрицательные ответы по ключевому вопросу российских требований — о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации.

Ожидаемо, что сейчас начнётся новый виток эскалации по линии РФ — НАТО, т. к. Россия с целью поддержания сдерживания вынуждена будет создать аналогичные угрозы для безопасности США и их союзников. Соответственно, американские военные прикидывают, какие меры в рамках военно-технического ответа может предпринять Россия и чем они смогут нейтрализовать данные шаги.

Получается, что в сфере гиперзвукового оружия американцам крыть нечем: нет ни одного образца на вооружении, и не известен реальный срок, когда это произойдёт. Кроме того, нет никаких практических наработок, имеющих какой-либо потенциал, в сфере обороны от гиперзвукового оружия.

Администрация Президента России МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

В то же время один из вариантов российского ответа предполагает опору именно на гиперзвуковое оружие — крылатую гиперзвуковую ракету морского базирования 3М22 «Циркон». Речь идёт о присутствии в международных водах у побережья США корабельной группировки ВМФ РФ, оснащённой данными крылатыми ракетами.

Дальность поражения более 1000 км и скорость полёта 8−9 Махов ракет «Циркон» дают возможность уничтожить центры военного и политического управления на континентальной территории Соединённых Штатов через 5 минут после их запуска. Это потенциальная ситуация, однако американские военные не способны отразить данную атаку.

Таким образом, Соединённые Штаты пока не вошли в круг держав, обладающих гиперзвуковым оружием. Сейчас в этом списке только три страны: Россия, Китай и КНДР. Следует заметить, что данная уязвимость США будет очень заметна на фоне предстоящей эскалации из-за отказа по российским предложениям о гарантиях безопасности.