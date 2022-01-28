Боеготовность украинской армии, при всех ее недостатках, намного выше, нежели российской. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 27 января в эфире украинского ток-шоу «Гордон» заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одной левой!

По словам бывшего министра, украинская армия после 2014 и 2015 годов получила колоссальный опыт, и поэтому «в первые же часы вторжения Россия понесет колоссальные потери».

Заявление Авакова обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua и «Новое издание». Многие указали на то, что утверждение Авакова не имеет ничего общего с реальностью.

«Сказочник», — написала Елена Валерьевна.

«Да, странно, почему Крым до сих пор не взят…» — с сарказмом добавил Влад В.

«Ни авиации, ни ракетных войск, ни ПВО, ни флота. Ржавые советские танки… Лапша от этого упыря», — отреагировал Игорь.

«Тут вопрос, на сколько дней хватит ВСУ солярки тем старым Т-64, коли война начнется?» — ответил Игорю Sasha.

VoidWanderer Т-64БВ в Киеве

«Видимо, недавно из посольства США», — иронизирует ELK90.

«Да, он прав, действительно сильнее, только в различных психических расстройствах, наркомании и мародерствах. Ну и, естественно, слово «армия» здесь неуместно, больше подходит незаконное вооруженное бандформирование», — отметил Виктор.

«Всё, вызывай ему психиатра…» — шутит Berkostar.

«Да хватит вам воевать, работать идите. Стройте заводы, фабрики, шахты поднимайте с руин — то, что вам ещё осталось от Советского Союза. Вы восемь лет воюете сами с собой. И не нагнетайте обстановку», — призвал Василий.

«В какой… реальности они живут?» — недоумевает Сергій В.

«Я утверждаю, что в первые часы нападения его и дух простынет», — смеется Андрей Иванович.

«Так как же они на нас со дня на день нападать будут, если неготовы? Нам что, врали всё время?..» — с сарказмом поинтересовалась Татьяна.

«Фантазер ты меня называла», — иронизирует Рустам.

«Объясните… [ему], что на носу XXI век, есть такое оружие, как сверхзвуковые ракеты, дроны и т. д.» — подчеркнул Игорь.

«Против баб и детей… очень боеспособная. Куда как более боеспособная, чем армия России. Армия России по детям не стреляет», — добавил один из участников обсуждения.

«Будем надеяться, не придется проверять», — пишет Дмитрий З.

«В первые часы вторжения ты… (обращение к Авакову. — О. П.) уже будешь очень далеко от своей горячо любимой Украины!!!» — отметил Александр.

«Да, ржавые танки и бумажные самолеты. Не спугните», — иронизиурет «Не Скажу».

«Разбегутся по своим заранее заготовленным норам эти крысы. Авакян (Аваков. — О. П.) любит Италию, например. Главное, чтоб лопасти самолёта не подвели», — с сарказмом написал ИN.

«Один тоже так думал, а потом галстук жевал», — написал Василий, подразумевая Саакашвили.

Саакашвили и галстук

«Аутотренинг и самовнушение», — смеется 7 Login.

«Да-да, самая сильная! Теперь на горшок и спать», — пошутил Slava B.

«Я утверждаю, что когда прилетит две-три ракеты в центры принятия решений, боеготовность будет ещё выше», — иронизирует Демьян Г.

«Ну всё, я спокоен. Хотя, погодите, а чего в таком случае Крым не вернуть обратно?» — шутит Андрей С.

«Они вообще соображают, что говорят?» — подытожила Tatiana S.

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