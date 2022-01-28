Прошедшие недавно в Женеве переговоры между министром иностранных дел РоссииСергеем Лавровым и госсекретарем СШАЭнтони Блинкеном о разворачивающемся вокруг Украины кризисе мало что дали. Россия попросила письменного ответа на свои требования, в том числе о прекращении расширения НАТО. Возможно, президент РоссииВладимир Путин испытывает пока такое же облегчение от того, что ситуация зашла в нынешний тупик, как и США и их союзники по НАТО, пишут директор Центра международных и стратегических исследований Кека в колледже Клермонт МаккеннаХилари Аппель и бывший политический аналитик корпорации RANDДженнифер Тов статье, вышедшей 27 января в Project Syndicate.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Это потому, что Кремль играет в опасную игру балансирования на грани войны в отношении Украины. Безусловно, Москве удалось поставить под сомнение силу приверженности Киеву со стороны НАТО, высветить внутренние разногласия альянса и заставить мир обратить больше внимания на мощь России. Возможно, Москве еще удастся добиться уступок от США и НАТО, однако российский лидер также рискует оказаться в ситуации, когда ему придется начать дорогостоящее в материальном и политическом отношении вторжение на Украину.

Остановка расширения НАТО была одной из главных внешнеполитических целей Кремля на протяжении десятилетия, но подход Путина не дал особых результатов. «Агрессия» России против Украины с 2014 года привела только к тому, что членство в НАТО стало для Киева и Тбилиси более привлекательным. Более того, действия России не смогли предотвратить присоединение к Североатлантическому союзу более мелких стран-кандидатов, в том числе Черногории и Северной Македонии. Более того, «воинственная» внешняя политика Путина привела к тому, что возможное вступление в НАТО стали серьезно рассматривать и в нейтральных странах, таких как Швеция и Финляндия.

Nato.int Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО. 2021

Эскалация напряженности вокруг Украины также чревата для Путина огромными внутренними рисками. «Аннексия» Крыма в 2014 году и «вторжение» в Донбасс потребовали небольших жертв и значительно упрочили политическую поддержку Путина внутри страны. Вторжение на восток Украины сейчас вряд ли принесет аналогичные политические дивиденды: опросы общественного мнения в России уже давно показывают низкую поддержку такого шага; только четверть российских граждан на сегодняшний день поддерживают присоединение Донбасса к России.

Более того, вероятные издержки такого вторжения для России сегодня выше, чем в 2014 году. Значительные потери в войсках настроят общественное мнение против действий Путина на Украине, а жесткие западные санкции нанесут еще больший ущерб российской экономике.

«Учитывая эти политические и экономические риски, на что мог рассчитывать Путин, загоняя себя в угол?» — задаются вопросом авторы.

Несмотря на его неоднократные заявления о том, что НАТО представляет угрозу для России, Путин, возможно, видит в нынешнем противостоянии способ продемонстрировать Украине и другим восточноевропейским государствам, что данные им со стороны НАТО и США гарантии безопасности на самом деле весьма ненадежны. Укрепил их в этом мнении, возможно, и президент США Джо Байден, заявив на своей пресс-конференции 19 января, что «незначительная интервенция» России на Украину вызовет более мягкую реакцию Запада, чем полномасштабное вторжение в страну. (Впоследствии Байден и другие представители администрации попытались отказаться от комментария.)

The White House Президент США Джо Байден

Россия выигрывает от таких оплошностей, потому что Кремль явно хочет посеять раздор и выявить разногласия между членами НАТО. Хотя вступление Украины в НАТО поддержали США и несколько стран Восточной Европы, в Североатлантическом альянсе уже давно существуют разногласия по этому вопросу из-за различий в отношениях его членов с Россией в сфере экономики, безопасности и энергетики.

За несколько дней до саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году Киев направил Германии и Франции письмо с просьбой о поддержке его вступления в НАТО. Но тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Фийон подчеркнул несогласие Парижа с присоединением Украины — и Грузии — к альянсу.

«Мы считаем, что это неправильный ответ на баланс сил в Европе и между Европой и Россией, и мы хотим вести диалог на эту тему с Россией», — отметил Фийон.

Аналогичную точку зрения высказал тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Однако публично, по крайней мере, официальные лица США и НАТО подтвердили, что Североатлантический альянс по-прежнему един. Хотя Байден на своей пресс-конференции предположил, что европейские союзники Америки не едины в том, как реагировать на небольшое вторжение России на Украину, двусторонних переговоров между другими западными державами и Россией по Украине не велось.

Возможно, самое главное, с точки зрения Москвы, заключается в том, что в то время, когда лидеры США и Европы предпочли бы заниматься решением проблемы усиления Китая, борьбой с пандемией COVID-19 и восстановлением экономики, нынешний кризис заставляет их уделять больше внимания интересам России.

Андрей Грук ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

На первый взгляд кажется, что Путин без нужды загнал себя в угол, выдвинув неприемлемые требования по такому вопросу, как вступление Украины в НАТО, которые в любом случае вряд ли осуществятся. Но на самом деле Путин добился реальных успехов, разоблачив замешательство Запада и слабость его приверженности безопасности Украины.

Если американские и европейские переговорщики пойдут даже на символические уступки, Путин может использовать их для улучшения своего имиджа. Даже если он снизит напряженность без письменных гарантий, которых он хотел, размещение российских войск в Белоруссии и недавнее развертывание возглавляемой Россией «миротворческой» миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане демонстрируют сохраняющуюся лидирующую роль России среди бывших советских республик.

Но балансирование Путина на грани войны из-за Украины по-прежнему опасно. Можно только надеяться, что, когда официальные лица США и России вернутся за стол переговоров, они найдут способ предотвратить перерастание «сознательно созданного» кризиса в горячую войну.