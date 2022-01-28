Осталось мало времени до выпускных балов в школах. Родители активно готовятся и обсуждают «уход со школьного двора».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной с салютами

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По самым скромным подсчётам выпускной в гимназии №1 Владивостока может обойтись в 50 тыс. рублей на ребёнка. Даже родители, которые могут себе это позволить, спрашивают: «А нельзя ли как-то поскромнее?»

Всего в гимназии №1 выпускаются 132 ученика. На выпускной пойдут не все, некоторые родители просто не потянули такие траты. И есть, например, малоимущие — за них платит школа.

Одна только аренда зала гостиницы Lotte на 250−270 человек, это с родителями и учителями, — 180 тыс. рублей, в сентябре уже оплатили.

Дальше — больше.

«Ведущий — 90 тысяч рублей. DJ — 30 тысяч. Дуэт вокалистов — 45 тысяч. Фотозона — 60 тысяч. Фотограф и оператор — по 60 тысяч каждому за семь часов работы. Отдельно съёмка видеороликов о выпускниках и с родителями — по 60 тысяч рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцплощадка на выпускном

Бар (270 тысяч рублей только на напитки — игристое вино, безалкогольный пунш, лёгкие коктейли), два шоколадных фонтана (30 тысяч), бар со сладостями (40), торт (50), мороженщик с тележкой (25), серпантин-шоу (25), шоу барабанщиков (25 тыс).

По словам родителей, существует негласное соревнование между 13-й школой и 1-й гимназией, у кого выпускной круче. Но в итоге страдают родительские кошельки, сами дети и здравый смысл. Самое важное, что не всё так радужно с успеваемостью: десять выпускников в гимназии по итогам сочинения не допущены к сдаче ЕГЭ.

Ждём, чем ответит школа №13», — написал телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Стоит отметить, что под постом комментаторы, видимо, родители, разразились гневными отзывами об опубликованной информации, говоря, что это были лишь идеи и пока окончательного варианта стоимости выпускного нет.

Но факт высоких цен во Владивостоке никто не отрицает.

«Почти 7 миллионов, вот это выпускной», — поражается под постом в revizor_vdk пользователь vilchek_n.

«Я уже знаю, что мне скажет ребенок в следующем году: можно мне деньгами, я на выпускной не пойду», — написала olesya_smm_vdk.

«Сыну в сентябре в первый класс, пошла копить на выпускной», — ответила anitaklinkova.

«Чёт скромно… А где осыпание выпускников золотым конфетти? Медали выпускника из платины? Прогулка на МКС?» — иронизирует elenka_penca.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

«А у нас просто столы были в столовке накрыты, фотозона — улица и сцена ДК. И как мы без шоколадного фонтанчика смогли выпуститься?» — удивляется ms. katuxa1990.

«Это ещё одежду и обувь выпускнику, видимо, не посчитали, а девочкам — прически и маникюр, плюс цветы учителям», — подсчитывает tetiabulka_cooking_secrets.

«Все зависит от родителей, сейчас сами же мамочки любители этого пафоса, только нужно ли это детям, особенно вокалисты», — размышляет ni_razy_ne_sku4naya.

«Далёкий 2003 год. 3 тыс. руб. Актовый зал в сельской школе. Восход солнца на море и песни под гитару до 8 утра. Эхх…» — вспоминает с ностальгией yuliya_romankevich.