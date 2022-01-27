Заявление министра природных и водных ресурсов Австралии Кита Питта о том, что страна готова экспортировать сжиженный природный газ в Европу при том условии, что поставки российского топлива сократятся в объёме, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Wikipedia.org Министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт.

«То есть газовозы из Австралии будут проплывать мимо азиатского премиального рынка и шлёпать ещё 12−13 тысяч км, чтобы довезти газ до Европейского союза, чтобы продать там маленько дешевле, чем могли бы в Японии и Корее? Ладно уж, хватит бредить. Тоже мне, сказочники», — пишет Андрей З.

Многие пользователи были крайне удивлены такому абсурдному намерению Европейского союза, ведь доставлять газ из Австралии — крайне непростая задача, которая не идёт ни в какое сравнение с тем, что Европе предлагает Российская Федерация.

«Такие объёмы никто не предоставит! Газовозами не навозишься! Стоимость будет заоблачная», — предупреждает Юрий Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что планы по перевозке СПГ из Австралии в Европу ставит крест на всей зелёной повестке западных стран.

«Мне вот интересно: а сколько будет стоить перевозка такого количества газа по морю? И при этом что Франция, что Германия вечно вторят об экологии. И где она? Из России топливо гнать будет в десятки раз экологичнее!» — указывает Анна Г.

Flickr user lightgraphs Танкер с сжиженным природным газом прибывает в Бостон

Часть людей полагает, что российскому руководству не стоит переживать из-за сложившегося положения дел, ведь у нашей страны есть большой рынок спроса на востоке.

«Хорошо. Рад за Евросоюз! Покупайте и пользуйтесь. Ну его к чёрту, этот Газпром с его «неправильным» газом! Лучше уж за тридевять земель гнать втридорога топливо, чем у русских что-то брать, верно?» — обращается Андрей Ш.

«Пускай покупают, где хотят! Если Европе привезти газ из Австралии предпочтительнее, чем из России, — их право. А России стоит переключиться на Китай, у которого таких закидонов неадекватных нет», — отмечает Ольга С.

Ряд пользователей убеждён, что вскоре Европа вновь начнёт закупать газ у России в полном объёме, потому что реальных альтернатив российскому голубому топливу у европейцев нет.

Gazprom.ru Газ

«Ну и хорошо. У Европы денег много. На сезон хватит. А потом… наши пусть не продешевят. Всё равно вернутся к России-матушке, никуда не денутся, по крайней мере надолго», — уверена Валентина О.

Нашлись и те, кто уверены, что Австралия ещё успеет вставить нож в спину своим европейским партнёрам.

«И где же это они столько танкеров наберут? США тоже обещали СПГ доставлять, но по таким ценам, что мало кто клюнул. Себе в убыток никто торговать не будет, поэтому спецпредложение от Австралии выглядит скорее как замануха, которая вскоре обернётся большим для Европы разочарованием», — предрекает Василий М.

«Мда уж, австралийцы — это очень надёжные партнеры, как известно. Кинут в любой момент, как кинули Францию с их подлодками», — написала Людмила Т.

Напомним, 26 января газета The Australian опубликовала материал, согласно которому министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт заявил о том, что страна готова экспортировать сжиженный природный газ в Европу при том условии, что поставки российского топлива сократятся в объёме.