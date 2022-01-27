Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что США, заявив о готовности ввести новые санкции против России и её лидера Владимира Путина, наконец-то открыто сказали, что добиваются для себя лояльного и управляемого президента Российской Федерации, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 27 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

"Володин, видимо, забыл, что пару лет назад вся Дума, и он в том числе, аплодисментами встречала американских конгрессменов», — напоминает Валентин Ч.

Многие пользователи согласились с мнением спикера Госдумы относительно того, что Соединённые Штаты крайне недовольны тем, что в России появились руководители, способные дать отпор Вашингтону.

«Тут Володин прав. Последние переговоры с США явным образом демонстрируют, как Вашингтону неприятно иметь дело с независимым государством, которое ещё умудряется требовать гарантии своей безопасности», — пишет Галина С.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

Часть людей полагает, что если сравнивать с тем, какие руководители были до Путина, то самостоятельность — первое что бросается в глаза при взгляде нынешнего президента России.

«Управляемый был Горбачёв и Ельцин с другом Биллом. Нам в России хватит подобных, как-то больше не хочется. И ножек Буша тоже не хочется, наелись. Так что Америку понять можно, раньше они себя хозяевами чувствовали, а теперь приходится быть «партнёрами», — отмечает Галина У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия в целом не до конца самостоятельна и всё ещё очень сильно зависима от происходящих на Западе событий.

«Мы самостоятельными стали лишь отчасти. Да, что-то теперь сами делаем, но по факту в основном всё завязано на Запад. ВТО, ВОЗ и прочие шарашкины конторы, которые призваны распределять обязанности для холопов, пока хозяин будет получать максимальную выгоду», — поделился своим мнением Василий Р.

Часть людей полагает, что о самостоятельности и речи быть не может в условиях, когда практически всё в России является импортным.

«В каком месте мы самостоятельны? Ничего своего нет. Всё либо китайское, либо европейское, либо американское. Самостоятельностью тут и не пахнет. Пустые разговоры», — считает Вячеслав А.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти связали себе руки всевозможными западными организациями, которые диктуют нашей стране свои условия.

«Сильный и самостоятельный? В каком месте? Что-то незаметно совсем: всё в России делается под контролем МВФ, ВОЗ и т.д. и т.п. Цирк с конями, а не самостоятельность», — поделился своим мнением Роман С.

Нашлись и те, кто убеждены, что о самостоятельности пока рано говорить, потому что высшие эшелоны российской власти всё ещё бредят мечтой о сладкой дружбе с Западом.

«Срочно медаль этому гражданину! Столько лет пребывать в верхних слоях власти, а результатом иметь лишь подобные высказывания. Или это традиция такая там — спать и лишь имитировать деятельность?» — задаётся вопросом Артур И.

Duma.gov.ru Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

«Российское руководство на протяжении уже нескольких десятков лет усердно трудится над тем, чтобы получить расположение американских властей. Трудятся, тужатся, показательно устраивают сами себе порку, а воз и ныне там. Запад Россию не любит, хоть ты тресни. Вот и приходится Володину и другим руководителям как-то держаться на плаву, делать хорошую мину при плохой игре, а правда заключается в том, что вся система выстроена на удовлетворение интересов США. Другой системы в России нет, и действующие власти никому не позволят создать альтернативу. Они западные фанатики, которые до гроба будут верить в то, что Америка или хотя бы Европа примут их в свою семью», — написал Кирилл С.

Напомним, 26 января спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что США, заявив о готовности ввести новые санкции против России и её лидера Владимира Путина, наконец-то открыто сказали, что добиваются для себя лояльного и управляемого президента Российской Федерации.