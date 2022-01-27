Сеть: «Ножек Буша наелись» — Володин: США хотят лояльного президента РФ
Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что США, заявив о готовности ввести новые санкции против России и её лидера Владимира Путина, наконец-то открыто сказали, что добиваются для себя лояльного и управляемого президента Российской Федерации, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 27 января в социальной сети «ВКонтакте».
"Володин, видимо, забыл, что пару лет назад вся Дума, и он в том числе, аплодисментами встречала американских конгрессменов», — напоминает Валентин Ч.
Многие пользователи согласились с мнением спикера Госдумы относительно того, что Соединённые Штаты крайне недовольны тем, что в России появились руководители, способные дать отпор Вашингтону.
«Тут Володин прав. Последние переговоры с США явным образом демонстрируют, как Вашингтону неприятно иметь дело с независимым государством, которое ещё умудряется требовать гарантии своей безопасности», — пишет Галина С.
Часть людей полагает, что если сравнивать с тем, какие руководители были до Путина, то самостоятельность — первое что бросается в глаза при взгляде нынешнего президента России.
«Управляемый был Горбачёв и Ельцин с другом Биллом. Нам в России хватит подобных, как-то больше не хочется. И ножек Буша тоже не хочется, наелись. Так что Америку понять можно, раньше они себя хозяевами чувствовали, а теперь приходится быть «партнёрами», — отмечает Галина У.
Некоторые комментаторы отмечают, что Россия в целом не до конца самостоятельна и всё ещё очень сильно зависима от происходящих на Западе событий.
«Мы самостоятельными стали лишь отчасти. Да, что-то теперь сами делаем, но по факту в основном всё завязано на Запад. ВТО, ВОЗ и прочие шарашкины конторы, которые призваны распределять обязанности для холопов, пока хозяин будет получать максимальную выгоду», — поделился своим мнением Василий Р.
Часть людей полагает, что о самостоятельности и речи быть не может в условиях, когда практически всё в России является импортным.
«В каком месте мы самостоятельны? Ничего своего нет. Всё либо китайское, либо европейское, либо американское. Самостоятельностью тут и не пахнет. Пустые разговоры», — считает Вячеслав А.
Ряд пользователей указывает на то, что российские власти связали себе руки всевозможными западными организациями, которые диктуют нашей стране свои условия.
«Сильный и самостоятельный? В каком месте? Что-то незаметно совсем: всё в России делается под контролем МВФ, ВОЗ и т.д. и т.п. Цирк с конями, а не самостоятельность», — поделился своим мнением Роман С.
Нашлись и те, кто убеждены, что о самостоятельности пока рано говорить, потому что высшие эшелоны российской власти всё ещё бредят мечтой о сладкой дружбе с Западом.
«Срочно медаль этому гражданину! Столько лет пребывать в верхних слоях власти, а результатом иметь лишь подобные высказывания. Или это традиция такая там — спать и лишь имитировать деятельность?» — задаётся вопросом Артур И.
«Российское руководство на протяжении уже нескольких десятков лет усердно трудится над тем, чтобы получить расположение американских властей. Трудятся, тужатся, показательно устраивают сами себе порку, а воз и ныне там. Запад Россию не любит, хоть ты тресни. Вот и приходится Володину и другим руководителям как-то держаться на плаву, делать хорошую мину при плохой игре, а правда заключается в том, что вся система выстроена на удовлетворение интересов США. Другой системы в России нет, и действующие власти никому не позволят создать альтернативу. Они западные фанатики, которые до гроба будут верить в то, что Америка или хотя бы Европа примут их в свою семью», — написал Кирилл С.
Напомним, 26 января спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что США, заявив о готовности ввести новые санкции против России и её лидера Владимира Путина, наконец-то открыто сказали, что добиваются для себя лояльного и управляемого президента Российской Федерации.