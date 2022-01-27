В Южной Корее обсудили запрет на разведение и использования медведей ради сбора их желчи.

Art G Азиатский чёрный медведь

По сообщениям южнокорейских СМИ, в 2026 году в Южной Корее запретят разведение и использование медведей ради сбора их желчи.

Известно, что запрет будет введен спустя четыре десятилетия после начала этой практики.

Как сообщили в министерстве окружающей среды Южной Кореи, данное решение принято после обсуждений с фермерами, местными властями и группами защиты животных.

Медведи, находящиеся под угрозой исчезновения, были завезены в Южную Корею в больших количествах с 1981 по 1985 годы. Поэтому фермы по разведению медведей и сбору их желчи стали распространённым явлением в те годы.

Asian Animal Protection Network Медведь в клетке фермы по добыче медвежьей жёлчи

Тем не менее эта практика вызвала широкую критику, в том числе со стороны китайских врачей, из-за незаконного распространения желчи животного, неадекватных условий содержания медведей и жестокого обращения с ними.

Медведей, у которых выкачивают желчь, чаще всего содержат в неволе в маленьких клетках, где они практически не могут двигаться. Для извлечения жидкости в желчный пузырь живого животного вводят катетер, который причиняет ему боль и зачастую может вызвать инфекции.

Отметим, что в 1992 году в Южной Корее разведение медведей было объявлено незаконным, однако в стране до сих пор сохраняется эта практика, несмотря на ее общественное осуждение. В настоящее время на территории страны в неволе содержится порядка 360 особей.

«Только к 2026 году? Нужно немедленно запретить это! Желательно с текущего года!» — призывает love***.

«Лучше поздно, чем никогда», — пишет ebis***.

«Лучше поторопитесь, чтобы мишки больше не испытывали боль!» — рекомендует yuji***.

«Что они собираются делать на протяжении четырех лет?» — вопрошает nara***.

«Человеческой жадности нет конца…» — отмечает kkam***.

«Я рад, что в нашей стране официально примут запрет на разведение медведей. Однако сейчас январь 2022 года, 2026 год кажется таким далеким… Поскорее бы он наступил! Не представляю, каково этим бедным животным жить в клетках», — пишет 0142***.

«Население Южной Кореи неуклонно сокращается, лучше бы вместо того чтобы строить высотки, построили бы сафари-парк. Разве это так сложно?» — предлагает csmo***.

«Так много особей содержится в неволе…» — ужасается tkfk***.

«Нужно расширить запрет, чтобы под него попадали не только медведи!» — требует 2046***.

Dan Bennett Медведи содержатся в экстракционных клетках

«Почему мы не можем освободить медведей прямо сейчас? Пожалуйста, постройте им сафари-парк!» — просит csmo***.

«Конечно, были трудные времена… Однако теперь мы живем в эпоху, когда не наблюдается острой нехватки продовольствия, нас воспринимают как развитую страну и одну из крупнейших экономик мира. Поэтому я считаю, что мы должны изменить свои старые «привычки» и отказаться от разведения и поедания диких и крупных животных», — пишет khk1***.

«Люди, перестаньте искать чудодейственные средства! Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы лишний раз не спровоцировать появление того или иного заболевания», — предлагает mint***.

«Медведи страдают! Нужно срочно запретить их разведение!» — призывает vudt***.