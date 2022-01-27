Американский журнал The National Interest 13 января 2022 года опубликовал статью под названием «Назад в будущее: Россия возрождает стратегический бомбардировщик Ту-160 времён Холодной войны».

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

Материал в издании США вышел в связи с первым полётом первого вновь изготовленного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М. Полёт состоялся 12 января 2022 года, проходил на высоте 600 метров и длился 30 минут. Были выполнены манёвры с целью проверки устойчивости и управляемости самолёта в воздухе.

Американская статья во многом пересказывает изложенное в российских официальных источниках, в частности новость на сайте ПАО «Туполев». В то же время автор публикации Калеб Ларсон (Caleb Larson) делает скептические выводы, которые мало соотносятся с реальной действительностью.

Приведу цитату: «До тех пор, пока Россия не сможет устранить проблемы с конструкцией ПАК ДА [Перспективным авиационным комплексом дальней авиации], новый и улучшенный Ту-160М будет являться временным решением.

Хотя перезапуск Ту-160 в российских СМИ объявляется великим триумфом, реальность несколько менее радужна: несмотря на то, что Ту-160 оснащён новым двигателем и модернизирован в цифровом формате, по сути, он остаётся дизайном эпохи Холодной войны, введённым в эксплуатацию в двадцать первом веке».

Минобороны России Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России

Начнём по порядку. Проект стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 сейчас развивается по двум направлениям: модернизация строевых машин до уровня Ту-160М и производство новых — Ту-160М (в ряде источников имеет обозначение Ту-160М2). Данный проект является самостоятельным и никак не связан со сроками создания ПАК ДА, а его временные рамки ограничены лишь предельными сроками эксплуатации различных модификаций самолётов Ту-160.

В результате модернизации строевых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 до уровня Ту-160М их срок эксплуатации будет продлён до 45−50 лет. Напомню, что первые боевые машины этой марки поступили в Военно-Воздушные силы СССР в 1987 году. Таким образом, постепенного снятия их с вооружения стоит ожидать примерно с 2032—2037 годов.

На данный момент Минобороны РФ имеет контракт с авиапроизводителями на постройку новых 10 Ту-160М2. Данные самолёты будут иметь срок эксплуатации примерно 45−50 лет. Таким образом, если первый образец поступит на вооружение Дальней авиации ВКС РФ в 2023 году, то снятие данных боевых машин с вооружения начнётся примерно с 2078—2083 годов. Эти аргументы полностью дезавуируют тезис Калеба Ларсона по поводу «временного решения».

Теперь пройдёмся по тезису, что Ту-160М2 «остаётся дизайном эпохи Холодной войны, введённым в эксплуатацию в двадцать первом веке».

Следует заметить, что советский Ту-160 — это уникальная боевая машина: самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт и самолёт с изменяемой геометрией крыла, самый тяжёлый боевой самолёт в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу. Максимальная скорость Ту-160 составляет 2230 километров в час, а крейсерская скорость — 850 километров в час. Максимальная взлётная масса достигает 275 тонн. Максимальная дальность полёта без дозаправки в воздухе — 13 950 километров.

Tupolev.ru Выкатка самолета Ту-160, построенного на основе имевшегося на КАЗ им. С.П. Горбунова технологического задела

Конструкторы этого самолёта заложили в него огромный модернизационный потенциал. Если говорить о Ту-160М2, то в новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. Фактически от прежней конструкции ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 остался только фюзеляж, а начинка полностью новая. По мнению экспертов, боевая эффективность Ту-160М2 будет в 2,5 раза выше, чем у Ту-160.

Надо полагать, что автор публикации в журнале The National Interest под «дизайном эпохи Холодной войны» также подразумевает отсутствие использования стелс-технологий (технологий снижения заметности) в Ту-160М2. Замечу, что российские системы ПВО видят американские стелс-истребители F-22 и F-35, а также стелс-бомбардировщик B-2A.

Кроме того, если говорить о предназначении ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М2, то его задача, как и задача его прародителя Ту-160, заключается в поражении объектов в удалённых географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий, в том числе с помощью ядерного оружия.

В своих внутренних отсеках ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М2, как и Ту-160, может нести 12 стратегических крылатых ракет Х-101 (102). Ракета Х-101 — это вариант ракеты в обычном оснащении с массой боевой части 400 кг. А ракета Х-102 — крылатая ракета с термоядерной боевой частью мощностью в 250 килотонн или 1 мегатонну. Круговое вероятное отклонение от цели на дальности 5500 км находится в пределах от 5 до 10 метров.

Цитата из видео Минобороны России Ту-160М провел испытательный пуск сразу 12 ракет Х-101

Дальность полёта данных ракет позволяет проводить их запуск, не входя в зону действия ПВО и истребительной авиации противника. Соответственно, нет жёсткой необходимости в технологии снижения заметности.

Таким образом, статья в американском журнале The National Interest от 13 января 2022 года под названием «Назад в будущее: Россия возрождает стратегический бомбардировщик Ту-160 времён Холодной войны» является очень поверхностной и не отражающей реальное положение дел. Надо полагать, что главной задачей автора публикации было принизить успехи России в создании авиационной техники с высоким боевым потенциалом.