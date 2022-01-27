Лондон использует Украину в корыстных целях — Responsible Statecraft
Великобритания пошла на беспрецедентный шаг: глава МИД королевства вопреки любым протоколам обвинил Россию в заговоре с целью свержения власти на Украине и замены ее марионеточным правительством, пишетСумантра Майтра в статье, вышедшей 27 января в Responsible Statecraft.
Как сообщила Financial Times, заявление британских дипломатов прозвучало после отставки командующего военно-морскими силами Германии из-за скандала, вызванного тем, что он заявил, что Владимиру Путину следует оказывать «уважение, которого он, вероятно, заслуживает», и что Крым никогда не вернется в состав Украины.
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Между тем — что несколько необычно — Великобритания оказалась в авангарде поставок оружия и платформ Киеву, часто минуя воздушное пространство Германии и Нидерландов для их доставки на Украину.
Германия и, по логике вещей, Нидерланды и Италия в отношении Украины заняли позицию, которую можно назвать беспристрастной озабоченностью. Глава ВМФ ФРГ ушел в отставку из-за того, что сказал — и все это знают — очевидное: что «реваншизм» России мотивирован не каким-то бездумным империализмом, но имеет под собой основания, если учесть постоянное чувство предательства и угрозы, которое испытывает Москва. Такой же точки зрения придерживаются и власти Италии, из-за чего официальный Киев недавно устроил публичную истерику.
Единственным исключением в Западной Европе стала Великобритания. Всё чаще кажется, что Лондон, в отличие от осторожных Германии, Франции и, в некоторой степени, США, выступает за акселерационизм и балансирование на грани войны при поддержке Восточной и Центральной Европы. С какой целью — это непростой вопрос.
Часто приходится задаваться вопросом, почему Великобритания инстинктивно стремится к тому, чтобы в европейской политике занимать антироссийские позиции. Подобный подход идет вразрез с непосредственной материальной или географической логикой. Великобритании ни сейчас, ни в ближайшем будущем не угрожают российские танки или флот. Поэтому стоит задаться вопросом, что может быть непосредственной причиной такого курса Лондона?
Без информации о содержании внутренних обсуждений в британском правительстве можно говорить о трех возможных объяснениях. Наиболее правдоподобное объяснение зачастую самое простое, но и вызывает оно наибольшую тревогу: высшие эшелоны британского государства настолько замкнуты в себе, что они всё больше верят своей собственной интернационалистской риторике. Согласно такому видению, Лондон в большей степени привержен суверенитету и границам Украины, чем собственным, готов идти на материальные и человеческие жертвы для поддержания Восточной Европы, но при этом не может или не хочет остановить переброску нелегалов через Ла-Манш.
Внешнеполитическое мышление королевства в основном определяют упертые и преследующие свои интересы британские либералы-интернационалисты, такие как Рори Стюарт, Том Тугендхат, Тобиас Эллвуд, нынешний министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и лидер лейбористов сэр Кейр Стармер. Ситуация усугубляется отсутствием более сдержанного голоса в британском внешнеполитическом истеблишменте и СМИ, что является печальным концом некогда славного наследия узкого реализма тори от Каслри до Солсбери, от Керзона до Лэнсдауна и Галифакса.
Но могут быть и другие логические причины. В некотором смысле небольшой конфликт на восточных границах ЕС укрепил бы позиции Британии как надежного поставщика безопасности и внешней для ЕС силы обеспечения баланса. Можно рассмотреть, чем чревата такая внешняя политика. Увеличение объемов поставки британского оружия и помощи подтолкнет Москву к тому, чтобы пойти на ответные действия, а также усилит зависимость центрально‑ и восточноевропейских государств от британской материальной поддержки. Пока на линии огня нет британских войск — а британские власти уже дали понять, что не намерены вводить активные войска в бой, — Лондон может продолжать играть в эту игру и повышать ставки.
У Германии нет ни воли, ни возможности обеспечить какую-либо безопасность в Восточной Европе, тогда как Франция идеологически выступает против дальнейшей англо-американской гегемонии и поэтому настроена против сохранения нынешней ситуации балансирования на грани войны с Россией. Хорошо это или плохо, но Центральной и Восточной Европе кажется, что Франция и Германия недостаточно надежны, чтобы иметь какой-либо дальнейший интерес в военном балансе России.
Второстепенный и негласный расчет британской стороны, возможно, заключается в том, что, учитывая бурные отношения Лондона с Берлином и Брюсселем, улучшение отношений со странами Прибалтики и Польшей приведет к благоприятному для Лондона балансу в ЕС.
Еще одна причина для такого курса Великобритании может состоять в том, что, несмотря ни на что, Британии после Brexit еще предстоит найти себе главную международную роль, которая бы служила интересам Лондона. В то время как общественное мнение в подавляющем большинстве выступает против формирования из ЕС сверхдержавы, а также появления у союза собственной армии, Великобритания не может покинуть континент и последовать за Америкой в Азию, поскольку сокращение американских расходов автоматически подтолкнет европейцев к консолидации собственной архитектуры безопасности.
Не то чтобы это требовало больших усилий. Даже несмотря на то, что общественное мнение США выступает за частичный вывод военных страны из Европы, американские атлантисты по-прежнему привержены защите континента, вплоть до пропаганды войны с Россией. Но в Лондоне с некоторой озабоченностью отметили рост тенденций в Вашингтоне к сокращению численности контингентов и осторожность общественности, что заметно по резкой риторике в британском парламенте после ухода США из Афганистана.
Иными словами, новая стратегическая цель Лондона заключается в том, чтобы не дать ЕС превратиться в независимое сверхгосударство, «удерживать американцев внутри, а немцев — подавлять». Все разговоры о «либеральном интернационализме» и порядке, основанном на правилах, при котором из Великобритании всё чаще звучат очень громкие заявления, являются — на фоне всё большей потери интереса к застарелым конфликтам на востоке Европы со стороны США и стран Европы Западной — не чем иным, как продуманной и умной игрой, с помощью которой США привязывают к континенту и таким образом обеспечивают Великобритании условия для увеличения собственного влияния. Непонятно, правда, может ли такой подход считаться действенным в долгосрочной перспективе.