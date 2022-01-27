Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о мерах, которые Россия обязательно примет, если США и НАТО не ответят ей на требование гарантий безопасности, вызвало широкий, большей частью негативный отклик у пользователей соцсетей Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Заявление в переводе на грузинский язык опубликовала, а затем запостила на своей странице в Facebook телекомпания «Имеди».

"Одно обещание, данное Армении, они (Россия) уже выполнили, в разгар войны оставили наедине с Азербайджаном. А второе — это выполнят», — съязвил пользователь Л.Н.

«Близится начало конца мировой цивилизации», — ужаснулся пользователь П.П.

«Да, свою дочку вывезет с Запада и поселит в Челябинске», — саркастично заметил в адрес Лаврова пользователь Т.Х.

«Примеряйте гробы в Кремле, все без исключения», — возмущенно ответила Лаврову пользователь Ц.Ц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль. Москва

«А как вы думаете, в случае начала войны применит ли зажатая в угол Россия ядерное оружие? Нажмет на самую опасную для человечества красную кнопку?» — предложил тему для размышления остальным пользователям Г.Ч.

«До кнопки Путину не даст дотянуться его же окружение. Их миллиарды же в банках Европы и Америки, а дети живут в Европе и Америке. Сами повесят Вову за ноги», — ответил ему Б.Б.

«Какие гарантии безопасности им (России) нужны? Что Грузия и Украина не нападут на Россию или если она нападет, чтобы НАТО не оказало сопротивления? Определитесь, наконец», — поинтересовалась А.Т.

«Когда ракеты НАТО рядом окажутся, об этом речь», — ответил И.Г.

«Не понимаете, что использовала вас Америка? Перестанете скоро влачить свое существование в джунглях, этот день приближается», — предупредил Россию Б.Б.

«И что, войну начнете, вы??? Поэтому и ненавидит вас весь мир: куда ногу ни поставите, там и трава не растет. Это будет начало вашего конца. Останется вашему вождю незаконченный дворец в Геленджике. Как бы не разделил он судьбу Каддафи», — пригрозила Л.Н.

(сс) William Murphy Демонстрация, направленная против Каддафи

«Оставьте вы Россию в покое. Не понимаете, что если нападет на Украину, потом посмотрим, как вы забегаете в Турцию!» — возразил предыдущим пользователям А.С.

«Пусть Россия сама оставит нас в покое, нас, Украину и весь Запад. Как сама живет в луже, так везде и распространяет эту лужу», — ответил ему пользователь П.Ч.С.Т.

«Пытаются запугать НАТО, а ведь получается пока, к сожалению», — отметил С.С.