Вооруженные силы Украины заняли 22-е место в рейтинге самых боеспособных армий мира (год назад ВСУ были на 25-м месте). Всего в рейтинге были представлены армии 140 стран. Об этом свидетельствуют результаты исследования Global Firepower Index.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прицел

Рейтинг возглавили армии США, России и Китая, а кроме армий этих трех государств, в десятку самых боеспособных армий мира вошли Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия.

Армия Украины расположилась перед Тайванем, но обошла в рейтинге армии Канады и Польши (23-е и 24-е места). Самой слабой армией эксперты сочли армию Бутана.

Новость обсудили на телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание».

«Зрада какая! Первую армию мира так опустить!» — с сарказмом отреагировала Алена.

«Пусть проверят ещё раз. На первом!» — смеется Александр.

«22-я самая сильная армия в мире», — не без юмора пишет Galina O.

«Ну, в принципе, это неплохо. Вот если бы было 122-е, тут я не удивилась бы…» — написала Светлана Р.

«Не имея авиации и [с] ПВО устаревшими это как-то враньём попахивает», — отметил Юра Х.

«Самая сильная армия Европы. Остальное — фейки от CNN. Cлава Украине!» — иронизирует R Sh.

«О какой сильной армии может идти речь, если страна не имеет современного военно-морского флота от слова вообще. Не имеет современных средств РЭБ, ПВО полуживое и военная авиация не имеет новых бортов — те, что есть, они 20 лет и более в строю. В чём сила?» — задался вопросом Олег К.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Ещё больший повод не верить официальным статистикам», — пишет «Сила Юности».

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стало быть, на нулевом месте, раз амеры им проиграли войну…» — отреагировал Денис В.

«Так говорил же ещё Порох (Порошенко — М. Р.), чтоармия Украины первая. Во всей галактике нет ей равных…» — шутит Morf.

«Слабенько как-то для сильнейшей армии Европы, которая «сдерживает многомилионную армию Путина» 8 лет и стоит на защите ЕС и его граждан, чтоб они и дальше спокойно кушали хамон, ходили в кружевных трусиках и спали сладко», — смеется «Kіевлянинъ».

»Видимо, очередной транш от МВФ отдали организатору рейтинга», — пошутил Максим.

«Какие места? Патроны не выпускают, снаряды не выпускают, самолёты-вертолеты не выпускают, танки… пару штук, которым меньше 10 лет. И далее по списку. Технологии времени дорогого Леонида Ильича [Брежнева]. И всё это заправляется топливом из нефти страны-«агрессора». Сколько пройдет дней, когда этот зоопарк превратится в кусок металла, в случае начала зарубы? Поставки дизеля ведь не будет. Через неделю реальных движений техники конницей и лопатками саперными воевать собрался зелёный (Зеленский — М. Р.)?» — задался вопросом John Doe.

«Это они считали по тому законсервированному советскому вооружению, которое до сих пор используют? С — сила», — пишет «Сусло».

»Это было до того, как Германия каски пообещала? Теперь повыше будет», — шутит John Smith.

«А я и думаю, почему же Канада так помогает, а это Канада таким образом откупается, чтобы Украина их не захватила, так как украинские ВСУ мощнее канадской армии», — иронизирует Psevdo.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Результат 2013 года (вероятно, речь идет о майдане 2013−2014 годов — М. Р.), — накачка вооружением США дала свои плоды», — отреагировал Roma.

«Странно, такая сильная армия, что даже Эстония оружие поставляет, не говорят об остальных», — отметил Александр.

«Как же она скатилась на 22-е место? Была же «одна из самых сильных армий мира», — с сарказмом подытожила Ольга Ж.

Добавим, что в рейтинге сильнейших армий Европы по результатам исследования Global Firepower Index ВСУ заняли шестое место, опередив Польшу, Швецию и Белоруссию. Первое место в европейском рейтинге заняла армия Франции, второе — Британии, третье — Италии, на четвертом месте оказалась армия Германии.