Итальянские соцсети активно обсуждают встречу президента России Владимира Путина с представителями итальянского бизнеса 26 января. Причём исключительное большинство комментаторов поддержали расширение связей с Москвой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер назвал Италию в числе ведущих экономических партнёров. По его словам, Итальянская республика занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с РФ.

Подробнее: Путин назвал Италию одним из ведущих экономических партнёров России

«Россия — наш самый главный торговый партнёр, не говоря уже о поставках газа… Италия не заинтересована в ссоре с Россией», — отметил Андреа ди С.

«Нравится Путин нам или нет, но Италии нужно смотреть на восток. Продолжать нынешнюю политику, значит, оставаться рабами политики США», — пишет Фульвио Л.

«Господин Путин слишком добр. Закрой краник, чтобы поставить их на место», — предложил Герардо П.

«Между Путиным и всеми нашими политиками я больше доверяю Путину», — признаётся Урбано Г.

Многие итальянцы продолжают считать, что главным виновником роста цен на газ являются США, пытающиеся таким образом, повысить привлекательность своего сжиженного газа. Об этом, по их мнению, свидетельствуют попытки заблокировать введение в строй «Северного потока — 2».

«Если вы вводите санкции против российского газа, вы должны строить атомные электростанции для обретения энергетической независимости. Другого решения нет, хотя лучше всего иметь и АЭС, и российский газ. Мы во власти некомпетентных политиков, которые вместо того, чтобы заниматься национальными интересами, служат американским», — считает Ден Р.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний

«Мы — страна, не имеющая субъектности. Как говорили о нас до единства Италии, «это просто географическая реальность», и они были правы», — добавил Альберто Б.

«Цены на российский газ низкие, но у итальянских пользователей счета выросли в три раза, почему так!?» — вопрошает Джузеппе К.

«Спросите в Брюсселе, почему вы платите за газ по такой цене», — ответил Симон С.

Возмущение пользователей вызвали появившиеся сообщения, что правительство Италии пыталось отговорить предпринимателей от встречи с Путиным. Власти республики, по данным СМИ, сослались на сложную международную ситуацию и рост напряжённости на Украине.

«Хаотичное и бесполезное руководство! Познакомьтесь с Путиным, который гораздо полезнее для Италии, чем европейские бюрократы!» — отметил Элио И.

«Делаем всё для укрепления российско-китайских связей. Завтра у нас промышленность останется без энергии и сырья», — заявил Сальваторе Д.

«Американцы и их слуги не хотят, чтобы Россия имела контакты с нашими компаниями, потому что они должны подчиняться США», — полагает Ренцо М.

Kremlin.ru Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте

«Очевидно, что Палаццо Киджи (резиденция премьер-министра Итальянской республики. — Прим. ИА REGNUM) работает против Италии, которая содержит его своими налогами. Это означает, что обитатели дворца больше не представляют никого, кроме самих себя, и, возможно, интересов третьих национальных экономик. Поэтому пришло время подать в отставку. Хватит!» — возмущается Давид Дарио К.

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