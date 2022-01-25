Тема возможной войны на Украине вкупе с поставками оружия Киеву и непрерывным потоком угроз в адрес России со стороны Запада уже не первый день остается, пожалуй, центральной темой среди популярных телеграм-каналов. И если от военной тематики российский сегмент Telegram уже откровенно устал, то экономические последствия новой «холодной войны» вызывают у него живой интерес.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Особую актуальность этот аспект противостояния России и Запада приобрел на фоне падения индекса российских и западных фондовых рынков. Последовавшее за этим снижение курса рубля лишь подогрело интерес ТГ-каналов к теме экономических последствий нарастающего конфликта и тому, насколько сильно они могут ударить по каждой из сторон.

«В Белом доме хотят ввести более тяжёлые санкции, нежели в 2014 году. В заявлении Вашингтона сказано, что, невзирая на возможные различия конкретных решений ЕС и США, они преследуют общие цели. Финансовые ограничения, введение которых США рассматривают в отношении России «при условии обострения происходящего на Украине, будут гораздо тяжелее введённых в 2014 году», — сообщил об анонсированных Вашингтоном мерах экономического давления на Россию телеграм-канал «Кремлевский кейс».

ТГ-канал также отметил, что новые санкций, которыми грозится Вашингтон, планируется вводить не поэтапно, а одномоментно.

«Экспортные ограничения, которые готовят США на случай «российского вторжения» на Украину, затронут оборонную, аэрокосмическую отрасли, искусственный интеллект, квантовые компьютеры», — уточнил характер возможных ограничений телеграм-канал «СОЛОВЬЁВ».

Alex Proimos Белый дом

Опубликованная информация красноречиво говорит о том, что идти «ва-банк» Запад побоялся. Не случайно, среди перечисленных мер нет ни эмбарго на экспорт российских углеводородов, ни отключения от международной системы межбанковских платежей SWIFT, которыми так долго пытались стращать Россию. Это как нельзя лучше свидетельствует о том, что и США, и Евросоюз поняли — вводить по-настоящему масштабные ограничения в адрес Москвы не только бессмысленно, но и себе дороже.

«Санкции против финансового сектора не подразумевают отключения России от SWIFT, о чём уже заявили как в США, так и в Европе. Они будут касаться ограничений на работу крупнейших банков. В частности, им будут запрещены долларовые расчеты. Список таких финансовых учреждений некоторое время назад был слит в прессу», — отметил телеграм-канал «Клуб Двинского».

Более того, по имеющейся информации, Евросоюз просит США не ограничивать существенным образом работу финансовых учреждений России, так как это затруднит расчеты. Поэтому можно ожидать, что если санкции и будут введены, то их применят в отношении малозначимых организаций, считает автор публикации.

«При этом Германия опять просит США не применять значительные санкции против российского энергосектора, поскольку это серьезным образом ударит по немецкой экономике. Поэтому можно ожидать, что если введут санкции, то они будут касаться не запрета всего импорта российского сырья, а введения системы квот. Передовые государства вроде Германии или Австрии не пострадают, а вот до условной Румынии квоты могут не дойти», — отмечает ТГ-канал.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Но самое интересное заключается в другом — возможный ущерб России от американских санкций оценивается в 50 млрд долларов США. Помимо этого, МВФ прогнозирует взлет цен на энергоносители и еще больший рост мировой инфляции, сообщил своим подписчикам «Клуб Двинского».

«В общем, если цена возвращения хотя бы Новороссии составляет всего лишь 50 млрд долларов, то это хорошая для России сделка, которой, вне всяких сомнений, нужно пользоваться. В целом вся эта ситуация похожа на подготовку к договорняку. Запад на удивление не спешит слишком уж впрягаться за Украину и грозит Кремлю всего лишь санкциями, которые являются не катастрофическими. Здесь имеется версия, согласно которой глобалисты устали от Украины и хотят скинуть этот балласт. По крайней мере, ту ее часть, которая «мешает» (юго-восток)», — делится своим мнением ТГ-канал.

Несостоятельность попыток Запада повлиять на Россию посредством санкций отмечает и телеграм-канал «Бойлерная». По его мнению, США сильны больше на словах, когда же дело доходит до экономических мер давления на Москву, то Вашингтон демонстрирует отсутствие реальных возможностей реализовать собственные угрозы.

«Запад пытается использовать Украину для критики России, чтобы доминировать на внешней арене. Тем временем с каждым днем выясняется, насколько король голый. Германия требует, чтобы гипотетические санкции против России не затрагивали российский энергетический сектор. В правительстве страны настаивают на этом исключении, если США будут блокировать расчеты в долларах для РФ. Без этого, по мнению Берлина, поставки энергоносителей в Европу окажутся под угрозой. И здесь первая загвоздка, поскольку в США именно этого и добиваются, им нужно одним выстрелом ослабить и Россию, и Западную Европу, которая пытается освободиться от гегемонии США, НАТО, и использует ресурсы и влияние России для усиления своей экономики и противостояния Великобритании и США», — сообщил свое видение ситуации автор поста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Примечательно, что схожие с российскими телеграм-каналами выводы делают крупнейшие западные корпорации. Так, американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира JP Morgan опубликовал достаточно мрачный прогноз о том, какими серьезными последствиями для всей мировой экономики может обернуться полномасштабный российско-украинский конфликт, в случае военной провокации Киева. Подробности этой аналитической работы приводит телеграм-канал «headlines».

"Негативный сценарий российско-украинского конфликта предполагает: шок предложения нефти и её рост до 150 долларов (за баррель — прим. ИА), снижение мирового ВВП с прогнозируемых 4.1% до 0.9% в первой половине 2022 года, рост мировой инфляции c 3% до 7,2% годовых. Источник: JP Morgan Economic Research, 21.01.2022», — сообщил телеграм-канал.