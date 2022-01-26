«Кто бы сомневался!» — сети об отказе США от предложений РФ по безопасности
Заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки России по вопросу гарантий безопасности, поскольку прогресс в переговорах возможен исключительно на основе взаимных шагов, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 января в социальной сети Facebook.
«Кто бы сомневался! Они ждут, не дождутся, когда Украина пойдёт в атаку на Донбасс, чтобы обвинить в последующем в агрессии Российскую Федерацию», — пишет Людмила Т.
Многие пользователи не были удивлены подобным исходом событий, потому что Запад проводил многолетнюю антироссийскую политику, от которой отказываться он явным образом не собирался.
«Ну этого, собственно, и следовало ожидать, учитывая истерику НАТО вокруг России и якобы «планов вторжения на Украину». Следующий шаг — подчинённые на Украине начинают нападать на жителей Донбасса, Российская Федерация признает ЛДНР, а истерички дополнительно окружают Россию. Только всего этого можно было ожидать и до этих заявлений», — отмечает Борис Б.
Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не представляет западным странам угрозы и даже не давала ни разу для этого повода, но вот зато Североатлантический альянс всеми силами пытается уже несколько десятков лет подобраться ближе к российской столице.
«А то Россия прям капец как со своей территории угрожает Америке! Это же мы стоим у её границ! Отличная логика — подойти войсками к границам и требовать взаимных уступок», — заметил Станислав З.
Часть людей полагает, что даже согласие России на условия, предоставленные странами НАТО, в конечном итоге не приведёт ни к чему дельному, потому что, несмотря на заявления, и США, и Евросоюз не намерены идти на компромиссы.
«И где же эта взаимность?! Да не было её никогда со стороны западноевропейских стран и не будет! Одна болтология! Большим куском можно и подавится, а меленькими кусками можно сожрать всё. Со временем. Что и происходит. Не заработали бы колики в желудке», — написала Валентина О.
«Ничего нового, американских политиков с комплексом исключительности нации мозг не работает адекватно. Это как гопота, которая пытается отобрать деньги и прессануть паренька в соотношении: толпа на одного. Но подобный вариант часто даёт сбой. К примеру, Россия может внезапно оказаться на Кубе или в Венесуэле», — предупреждает Игорь К.
Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству пора снять розовые очки и осознать, что США и Европа не намерены считаться с нашей страной, а значит, руки Российской Федерации на международной арене должны быть наконец-то полностью развязаны.
«Видимо, пришла пора России возвращаться на Кубу. Надо разместить свою базу близ американских границ, чтобы уровнять их требования», — считает пользователь Александр Д.
«Никто не собирается нападать ни с какой стороны. Нема дурных. НАТО сохраняют свои насиженные рабочие места, как и для миллионов солдатиков и офицериков на службе. А говорят они такое для дураков, принимающих всё за чистую монету, отмывая своё привычное бабло. Вот и немецкого адмирала сняли, чтобы не пробуждал сомнений в их серьёзности, и не путал им карты. А вы спорьте, спорьте, дискутируйте. На диванчиках и удобных стульчиках у компьютерных столиков», — пишет Maya K.
Нашлись и те, кто убеждены, что разговоры разговорами, а то, что происходит за кулисами, нам, простым людям, угадать крайне непросто.
«Говорить они могут всё что угодно. Важно то, что они напишут. Кстати, почему не хотят публиковать ответ?» — интересуется Сергей К.
Напомним, 24 января официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в видеоролике на YouTube-канале ведомства о том, что американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки России по вопросу гарантий безопасности, поскольку прогресс в переговорах возможен исключительно на основе взаимных шагов.