Как показал целый ряд проведенных за последние несколько месяцев опросов общественного мнения, американские граждане в целом выступают против военного решения ситуации назревающего в Восточной Европе конфликта, об этом пишет внештатный научный сотрудник Института КуинсиРоберт Ралстон в статье, вышедшей 25 января в Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По всему Вашингтону звучат тревожные звоночки в связи с «наращиванием численности российских войск на границе с Украиной»: Пентагон привел 8,5 тыс. военнослужащих в «высокую боевую готовность», а госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Кремлю нужно выбирать между «предпочтительным путем дипломатии и диалога» или «российской агрессией и масштабными последствиями». По информации The New York Times, президент США Джо Байден также рассматривает возможность передачи военных кораблей и самолетов ближайшим союзникам по НАТО, «что станет серьезным изменением его сдержанной позиции в отношении Украины».

"Напряженность высока», — отметил Ралстон. — Что думает американская общественность?»

«Хотя опросы представляют собой моментальные снимки во времени, а формулировки вопросов варьируются от исследования к исследованию, недавние результаты показывают, что в случае вторжения России на Украину общественность предпочитает дипломатию военным действиям», — добавил он.

Кроме того, большое число опросов показывает, что многие американцы не знают, что делать в связи с наращиванием российского присутствия «на границе» с Украиной. Это дает возможность сторонникам сдержанности представить американской общественности более сдержанное и менее милитаристское внешнеполитическое видение Соединенных Штатов.

Mil.ru Военные учения вооруженных сил РФ

Так, американские граждане, кажется, с вниманием наблюдают за нынешней напряженностью. Как показал опрос Morning Consult, проведенный в декабре 2021 года, 54% участников в возрасте от 18 и старше заявили о том, что слышали, видели или читали о том, что Россия «собирает силы вдоль границы с Украиной». В связи с этим «некоторую» обеспокоенность выразили 39% респондентов, еще 26% — «серьезную».

Опубликованный 24 января опрос YouGov, в котором приняли участие 4 тыс. 428 граждан США, показывает, что американцы пессимистично относятся к перспективам мира: 47% респондентов заявили, что думают, что Россия вторгнется на Украину, и только 15% опрошенных уверены, что Москва не пойдет на этот шаг.

По вопросу же о том, кто все-таки несет ответственность за защиту Украины, американская общественность разделилась. Согласно опросу, проведенному YouGov, 35% респондентов считают, что «ответственность за защиту Украины несут США», тогда как 33% респондентов считают, что «США не несут ответственности за защиту Украины». Еще треть участников затруднились ответить. Демократы несколько чаще предполагали, что США несут ответственность за защиту Украины (44%), чем республиканцы (36%).

Что касается перспектив войны США с Россией, то опрос YouGov, проведенный в декабре 2021 года по заказу Института Чарльза Коха, показал, что «войну с Россией для защиты территориальной целостности Украины» решительно поддерживают лишь 9% граждан США, тогда как еще 18% поддерживают такой шаг «отчасти». Эти данные явно свидетельствуют о нежелании американской общественности ввязываться в дорогостоящие войны за границей.

President.gov.ua Солдаты вооруженных сил США на праздновании Дня независимости Украины

Схожие результаты были получены и в результате опроса общественного мнения, проведенного организацией Trafalgar Group совместно с Convention of States Action. В рамках исследования 1 тыс. 81 респонденту был задан вопрос: каков должен быть уровень вмешательства США в случае вторжения России на Украину? Лишь 15,3% участников выступили за «отправку американских войск». Более популярны у американских граждан другие варианты. Так, за «оказание только дипломатического давления» выступили 30,5% опрошенных, а за «обеспечение припасами и оружием» — 31,1%. Еще 23,2% посчитали целесообразным отправить «американских военных советников».

Приблизительно такие же результаты дал и опрос Morning Consult, в рамках которого респондентам предлагалось ответить на вопрос: если бы США приходилось выбирать между двумя следующими шагами в попытке сократить вероятность вторжения России на Украину, какой вариант был бы предпочтительным, с вашей точки зрения, даже если ни один из них не может считаться абсолютно правильным?

Большая часть — 34% — участников опроса выступили за «дипломатические переговоры с Россией», введение же санкций против Москвы поддержали 22% респондентов, и только 17% посчитали, что «предложение прямой военной поддержки Украине» было предпочтительным вариантом. Остальные 27% затруднились ответить.

Whitehouse.gov Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве

Более того, общественность США справедливо считает, что война против России обойдется дорого. В рамках опроса YouGov участникам был задан вопрос: если бы США начали войну против России, кто, по вашему мнению, победил бы? Большая часть респондентов — 41% —заявили, что «не выиграет ни одна из сторон», в то время как 26% считают, что победят США, а 10% считают, что победит Россия.

В более широком смысле результаты недавнего опроса демонстрируют то, что американская общественность стремится к внутреннему обновлению, а не к внешнеполитическому противостоянию. Лишь 10% респондентов в опросе YouGov, проведенном в декабре 2021 года, считают, что США следует «более активно участвовать в военных конфликтах по всему миру», тогда как 40% уверены, что США следует «участвовать меньше».

В этом смысле схожие данные показало и исследование Чикагского совета по глобальным делам 2021 года и отчет «Внешняя политика для среднего класса», которые показали, что американцы «говорят, что лично они больше обеспокоены угрозами внутри Соединенных Штатов (81%), чем угрозами за пределами страны (19%)». По мере того, как бушует пандемия, а инфляция увеличивает цены на продукты, общественность относится к перспективам военного присутствия за границей в лучшем случае равнодушно.

Наконец, во всех представленных здесь результатах опросов общественного мнения многие американские граждане указывают на то, что они «не уверены» в перспективах конфликта и наилучших вариантах политики в будущем. Это говорит о том, что у сторонников сдержанного курса все еще есть время и пространство, чтобы изложить свои доводы и заручиться общественной поддержкой стратегии, ориентированной на дипломатию.

Steven Hitchcock Вооруженные силы США

Большую неуверенность в отношении того, каковы были бы наилучшие варианты действий в нынешней ситуации, выражают, похоже, молодые американцы. Хотя, они, как правило, выступают больше за дипломатическое, нежели военное решение. Подобные результаты опросов по теме внешней политики США в отношении России и Украины согласуются с более широкими выводами о том, что молодое поколение американских граждан видит менее угрожающую международную среду и больше поддерживает международное сотрудничество, чем старшее поколение.