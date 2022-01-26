Вот альтернативный взгляд на противостояние из-за Украины между президентом РоссииВладимиром Путиным и Западом: вполне может быть так, что российский лидер сознательно создал кризис, в котором возможно все и сразу и где определенности ждать не стоит. На данный момент существует как вероятность того, что он пойдет на вторжение, как и того, что он откажется от этого шага. У Москвы есть возможность идти на эскалацию и деэскалацию, а также выставлять себя как агрессором, так и жертвой, пишетАндреас Клут в статье, вышедшей 19 января в Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эти взаимоисключающие, но одновременно вероятные сценарии можно назвать стратегической «суперпозицией».

"Путин, с его натренированным в КГБ умом, понимает, что такой срыв ожиданий дает ему большую свободу для маневра. Пока все возможно и ни один сценарий нельзя исключить, он удерживает внимание всего мира», — подчеркнул обозреватель агентства. — И это ему явно удалось».

Лидеры великих держав, а также дипломаты только и делают, что мотаются между встречами либо с ним, либо о нем. Фондовые рынки и цены на энергоносители колеблются в зависимости от его высказываний или жестов. Целые страны — прежде всего Украина — затаили дыхание, поскольку все, от жизненных планов отдельных лиц до инвестиционных проектов компаний, фактически приостановлено.

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Но как долго может сохраняться эта суперпозиция возможностей? В какой-то момент Кремль должен сделать свой ход, а потом еще один. Украина и Запад, если они смогут сохранить единство, сделают ответные шаги. Москве может сопутствовать удача, а возможно, ее ждет провал. Такое положение дел должно вызывать в Кремле тревогу: возможно, международный потенциал российского лидера достиг своего пика, за которым следует неизбежное ослабление.

Эта ситуация напоминает известный мысленный эксперимент в физике под названием «Кот Шредингера». Он был назван в честь Эрвина Шредингера, лауреата Нобелевской премии, который в разговоре с Альбертом Эйнштейном пытался опровергнуть аргумент в квантовой механике. Это было представление о том, что субатомные частицы могут существовать в суперпозиции различных состояний одновременно — что-то вроде армии, одновременно вторгающейся и не вторгающейся.

Итак, Шредингер представил себе кота в коробке, в которой также находится частица чего-то радиоактивного. Как только это вещество распадается, оно вызывает взрыв, который убивает кота. Но радиоактивная частица находится в суперпозиции, то есть она одновременно распадается и не распадается. Так что кот одновременно и жив, и мертв.

Это абсурд, в чем и суть. То же самое и с перманентной суперпозицией Москвы в вопросе нападения и ненападения, проникновения — в киберпространстве и в других областях — и непроникновения, саботажа международной системы и заявлений о том, что российские власти хотят ее лишь перестроить. Прежде всего, нельзя постоянно размещать армию вторжения численностью более 100 тыс. человек «у границы», в конечном счете нужно либо пустить их в ход, либо отвести.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ в окопах

Запад, напротив, до сих пор мало использовал тактическую двусмысленность. В случае с еще одним потенциальным конфликтом — между Китаем и Тайванем — США с 1970-х годов намеренно не давали ясности в отношении того, будут ли они защищать остров от нападения с материка. Однако в противостоянии с Путиным НАТО и его члены уже фактически исключили военную реакцию на вторжение на Украину.

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В результате у них остается лишь набор более мягких мер, которыми они могут угрожать Москве. Такие меры варьируются от введения санкций против «олигархов» до отключения российских банков от международных платежных систем и захоронения в море неиспользуемого нового газопровода между Россией и Германией. Это достаточно очевидные инструменты и, следовательно, понятные своими последствиями для российских властей. Так, Москва могла бы оценить издержки и все же решить, что покорение Украины стоит того.

Между тем российские власти делают все, чтобы еще больше увеличить неопределенность. Предвидя западные санкции, Путин подумывает о дополнительных «военно-технических» шагах. Никто не может догадаться, что это может быть. Он был в контакте с лидерами Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, и его соратники намекнули, что он может разместить российские ядерные бомбы в Латинской Америке, что может привести к повторению кубинского ракетного кризиса.

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«Путин, человек из КГБ, явно наслаждается беспокойством, которое он вызывает у большей части мира, полагая, что страх всегда усиливает его власть. Но его игра умопомрачительно цинична и опасна. По сути, он посадил кота в коробку, а затем начинил ее счетчиком Гейгера, радиоактивной частицей и детонатором», — указал Клут.

«В настоящее время мир задается вопросом, взорвется ли эта установка, и Путину это нравится. Но он забывает, что котом может оказаться не Украина или НАТО, а он сам», — заключил он.