Лидеры США ведут опасную игру, которая вполне может спровоцировать ненужную войну, в том числе ядерную, с Россией из-за Украины и разрушение блока НАТО. Риск эскалации и просчета, чреватых полномасштабным конфликтом между Россией и США, в котором погибнут десятки миллионов американских граждан, не был столь высок с самого окончания Холодной войны, пишетДэвид Пайн в статье, вышедшей 25 января в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Титанчик

По некоторой информации, Россия сосредоточила вдоль своей границы с Украиной, в том числе в Белоруссии, более 127 тыс. военнослужащих вместе с тяжелой военной техникой. Москва, похоже, усмотрела во всё большем ядерном отставании США возможность и поэтому готова пойти на риск войны с США и НАТО в Восточной Европе. К ведению переговоров об урегулировании Вашингтон подталкивает еще и то, что Китай может начать собственное вторжение на Тайвань, полагая, что США слишком заняты российской «агрессией» в Восточной Европе и не смогут ничего с этим поделать.

Между тем, готовясь к российской «агрессии», Государственный департамент США предписал сотрудникам американского посольства в Киеве, их семьям и 15 тыс. других граждан США покинуть Украину, чтобы они не оказались на захваченной Россией территории. Кроме того, администрация Байдена должна вывести с Украины всех 160 американских военных инструкторов, чтобы их гибель, пусть даже случайная, не использовалась в качестве предлога для американо-российской войны.

Кроме того, истек срок действия последнего дипломатического ультиматума России, требующего письменного ответа на предложенное ею соглашение о безопасности, а это означает, что Москва, скорее всего, примет ответные меры. Как предположили российские эксперты, такие меры могут включать в себя размещение ядерных бомбардировщиков и ядерных ракет в Северной и Южной Америке, например, на Кубе или в Венесуэле, а также размещение подводных лодок в 320 км от Вашингтона, откуда они смогут нанести обезглавливающий удар по США.

Alex omen Атомный подводный крейсер «Омск»

В свою очередь военное руководство Великобритании предупреждает, что вторжение на Украину произойдет в феврале под прикрытием совместных российско-белорусских учений. Перед самим нападением, отмечает Пайн, Москва, скорее всего, нанесет массовый киберудар, целью которого станут правительство Украины, ее вооруженные силы и критически важная инфраструктура, такая как система энергоснабжения, интернет и другие сети связи.

Кроме того, она может вывести из строя украинскую систему командования, управления и связи, а также спутники GPS, из-за чего страна не сможет координировать свою оборону. Кроме того, такая кибератака может отключить газовые насосы Украины, фактически остановив ее военно-воздушные силы и парализовав ее армию.

Такая атака приведет к выходу из строя всей украинской системы распределения продовольствия и воды, а также работы аварийно-спасательных служб, в результате чего в стране начнется хаос. Излишне говорить, что такое развитие событий условия сильно подорвут волю украинской власти и солдат к сопротивлению. Конечной целью этой масштабной кибератаки, считает Пайн, будет быстрое превращение Украины в несостоявшееся государство и разжигание народного восстания против украинского правительства, когда граждане будут требовать прекращения войны и восстановления нормальной работы государства.

Россия также может использовать глушилки GPS и радиочастотное оружие, чтобы вывести из строя украинские системы ПВО и высокоточные боеприпасы. Также не исключено, что российское противоспутниковое оружие может быть использовано для уничтожения украинских спутников в начале конфликта. Эти атаки могут быть дополнены российскими воздушными бомбардировками для уничтожения украинской системы ПВО, в то время как противокорабельные ракетные установки могут уничтожить украинские военно-морские силы, тем самым укрепив российское превосходство.

Кроме того, элитные подразделения российского спецназа, замаскированные под гражданских лиц или даже под украинских солдат, могут посеять смятение в тылу врага и лишить Киев способности противостоять российскому «блицкригу». За этим, вероятно, последует использование российских ВДВ для захвата мостов и крупных украинских аэропортов.

Российские войска в Белоруссии, скорее всего, двинутся на юг, чтобы захватить украинскую столицу и свергнуть украинское правительство, в то время как российские силы, сосредоточенные вдоль северо-восточной границы Украины, займут восточную Украину, чтобы установить сухопутный мост, соединяющий Крымский полуостров с остальной частью России. Кроме того, российские войска в Крыму и Приднестровье могли бы двинуться на Одессу, важнейший морской порт.

Mil.ru Учение войск ЮВО и ВДВ в Крыму

В случае необходимости российские силы на севере могут двинуться в сторону Приднестровья, чтобы окружить украинские войска, отказывающиеся сдаться. Эти гипотетические движения изображают быстро покоренную Украину, чего западные лидеры могут не ожидать, и исторически они аналогичны немецкому блицкригу, разгромившему Францию за шесть недель в 1940 году. Если Россия добьется успеха, то, как быстро было осуществлено завоевание, может повысить ее престиж и еще больше разделить НАТО, так как многие члены могут не захотеть участвовать в более масштабном конфликте.

Если предположить, что отчеты британской разведки о том, что Россия планирует установить пророссийское правительство, верны, за свержением украинского правительства в Киеве в течение нескольких недель после вторжения, вероятно, последует формирование украинского правительства, которое действует как своего рода правительство национального спасения для восстановления правопорядка и нормальной работы государства.

Это новое правительство, вероятно, возглавит бывший премьер-министр или первый вице-премьер Украины, что придаст ему некоторую легитимность, и подпишет мирный договор с Россией, призывая украинские вооруженные силы прекратить всякое сопротивление. При этом цель России состояла бы в том, чтобы свести к минимуму затягивание кампании.

Кроме того, этот специально подобранный украинский президент может даже пользоваться значительной популярностью и рассматриваться как своего рода спаситель украинского народа, потому что после того, как подписанное мирное соглашение вступит в силу, в стране возобновится нормальная жизнь. Затем Украина может присоединиться к возглавляемому Россией Евразийскому экономическому союзу и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он также подпишет договор о признании российской «аннексии» Крыма и предоставит автономию регионам Восточной Украины, где проживает большинство этнических русских. В конечном счете, возможно, такое поставленное правительство может даже подписать союзный договор между Россией и Украиной, аналогичный тому, который подписали Россия и Белоруссия, который предполагает свободное передвижение российских войск по всей стране, в том числе до западной границы НАТО.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

По словам экспертов, с помощью кибератаки Россия может вывести из строя 80% энергосистемы США. Остается надеяться, что катастрофические последствия российской кибератаки на Украину побудят Байдена принять чрезвычайные меры и направить значительные средства на укрепление критически важной инфраструктуры против кибератаки и электромагнитного воздействия, в результате которых могут погибнуть до 90% американских граждан.

Россия пригрозила выйти из Договора СНВ-3 и развернуть еще более мощный стратегический ядерный арсенал. В ответ на эту явную и реальную опасность Байден должен предпринять немедленные действия по передислокации 2 тыс. американских стратегических ядерных боеголовок, которые США имеют в резерве в качестве страховки от именно такого рода непредвиденных обстоятельств.

Недавно, в июле 2021 года, Путин опубликовал статью, в которой, по сути, заявил о том, что «Украина должна воссоединиться с Россией». Российская военная доктрина гласит, что даже неядерное нападение на территорию России или на российские войска перерастет в применение ядерного оружия. Соответственно, любая военная интервенция США от имени Украины или где-либо еще в Восточной Европе может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил «масштабными последствиями» в случае вторжения на Украину, включая «быстрый, суровый и сплоченный ответ со стороны нас и Европы». Ранее он заявлял, что США введут еще более жесткие экономические санкции против России и предоставят Украине увеличенную военную помощь, в том числе наступательными вооружениями.

По некоторой информации, сейчас президент Джо Байден рассматривает возможность увеличение вдвое численности американских войск в Восточной Европе и может направить в регион больше военных кораблей и самолетов. Ходят слухи о планах на случай непредвиденных обстоятельств направить в десять раз больше американских войск в случае полномасштабного вторжения России на Украину. Что еще более тревожно, высокопоставленные чиновники администрации Байдена предполагают, что вместо переговоров с Россией они рассмотрят вопрос о финансировании и вооружении украинского «партизанского» движения в случае вторжения России.

Эти и другие безрассудные и опрометчивые действия США могут спровоцировать Россию на ответные действия путем вторжения в прифронтовые государства — члены НАТО, где дислоцированы американские войска, чтобы отбросить НАТО силой. Более того, в ответ на них Москва может нанести электромагнитный, кибер — и, возможно, ядерный удар по территории самих США.

Война между Россией и НАТО может начаться со вторжения в Польшу и прибалтийские республики из Калининграда, в котором находятся сотни «ядерных баллистических ракет» малой дальности. Согласно недавнему исследованию корпорации RAND, Россия может захватить Эстонию, Латвию и Литву всего за три дня.

Фото посольства США в Литве Учения НАТО. Высадка десанта

Вместо того чтобы воплощать свои угрозы после того, как Россия начнет вторжение на Украину, администрация Байдена должна приложить дипломатические усилия и договориться о прекращении конфликта. В частности, Соединенные Штаты должны предоставить Москве письменные гарантии того, что НАТО никогда не расширится за счет бывших советских республик и что Вашингтон прекратит всю военную помощь США Украине в обмен на прекращение продвижения российских сил вторжения.

Кроме того, администрация Байдена должна принять предложенное Россией соглашение о безопасности в обмен на определенные уступки, что наиболее важно, на подписание американо-российского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в котором будут признаваться интересы безопасности России, а интересы США будут защищены, что позволит урегулировать все оставшиеся и будущие конфликты между двумя странами и возвестить новое направление американо-российских отношений, определяемое мирным сотрудничеством, а не военной конфронтацией.

Настало время лидерам США поставить интересы национальной безопасности США выше интересов других стран на другом конце земного шара и прекратить вести войны других стран. Америка могла бы успешно адаптироваться к захвату Россией Украины или потенциальному ослаблению альянса НАТО, обеспечивая при этом защиту своих жизненно важных интересов национальной безопасности. В худшем случае США в ответ на эскалацию вокруг Украины могли бы непреднамеренно спровоцировать удар — ядерный, кибер — или электромагнитный — по американской территории.

Соответственно, администрация Байдена должна использовать все дипломатические возможности до и, особенно, после гипотетического российского вторжения на Украину для деэскалации конфликта между США, НАТО и Россией. Байден должен обеспечить, чтобы потенциальное вторжение не переросло в полномасштабную войну, ведущую к разрушению США и ненужной гибели десятков миллионов американских граждан. Создание большого стратегического партнерства для мира между Соединенными Штатами и Россией, оформленного договором, было бы лучшим способом значительно снизить угрозу войны с Россией, а также лишить Китай возможности извлечь выгоду из растущих беспорядков в Восточной Европе.