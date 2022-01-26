Скандал в Сибири — на чём погорел региональный министр?
Крупное уголовное дело рассмотрели в Забайкалье. Глава минстроя края Дмитрий Ватагин судом был признан виновным в небрежном отношении к службе, из-за которого бюджет одного из городских округов региона получил ущерб в 1,6 млн рублей. Невнимательность или халатность стоили Ватагину шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. За что же наказали высокопоставленного регионального чиновника? Подробности — в материале ИА REGNUM.
О министре
Министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Ватагина назначили с 6 июля 2021 года.
До этого, с июля 2019 года, уроженец Читы работал руководителем государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза Забайкальского края». А ещё ранее занимал должности на Забайкальской железной дороге, а также был директором строительной компании.
Об уголовном деле
25 января 2022 года пресс-служба Центрального районного суда Читы сообщила, что четыре дня назад министр Ватагин был признан виновным в халатности. Небрежное исполнение обязанностей и такое же отношение к службе в период руководства ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края» привело к тому, что бюджету городского округа «Нерчинское» был причинён ущерб почти на 1,7 млн рублей.
Как отметили в СУ СК РФ по Забайкалью, в 2019 году тогда еще начальник ГАУ не надлежаще исполнил свои обязанности и контракт на благоустройство исторического центра города Нерчинска в итоге был подписан по завышенной цене.
Следователи отметили, что халатное отношение привело к тому, что «при составлении проектно-сметной документации был неверно применён один из индексов, что повлекло завышение сметной стоимости и причинение крупного ущерба бюджету».
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
О спорном контракте и прочих фигурантах
В базе госзакупок на 2019 год фигурируют два контракта, связанных с благоустройством исторического центра Нерчинска: на разработку проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости — на 1,455 млн рублей и непосредственно на благоустройство. Второй тендер прошёл в декабре 2019 года со стартовой ценой 59 048 890 рублей. По нему «принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником». В итоге контракт предложили подписать на 54 561 108 рублей. Исполнителем стало ООО «АвангардРемСтрой».
В конце декабря 2020 года с «АвангардРемСтрой» контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. При этом в карточке контракта указано, что «причина расторжения контракта — соглашение сторон невозможности исполнения контракта». При этом, по данным с сайта госзакупок, фактически оплачено заказчиком 54 561 108 рублей, то есть полная стоимость.
Справка: ООО «АвангардРемСтрой» учреждено в Забайкалье в июне 2016 года. С 2021 года в фирме сменился и директор, и владелец. В контракте в качестве гендиректора фигурировал Вадим Баторов.
Известно, что по делу также проходят два жителя Иркутской области, которые выступали субподрядчиками упоминаемого проекта. Оба фигуранта задержана и проходят по статье «Мошенничество».
В арбитраже Забайкалья на сегодня есть не до конца рассмотренный иск от администрации городского поселения «Нерчинское» к предпринимателю Дмитрию Кузакову из Иркутской области. С него пытаются взыскать стоимость невыполненных работ по контракту, который лёг в основу уголовного дел министра. В целом взыскивается 16 969 700 рублей и штраф — 590 488 рублей 90 копеек. Третьими лицами в деле проходят министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, иркутское ООО «ЭкоРесурс» (владелец — Павел Чекмез). Последнее, судя по данным из ЕГРЮЛ, с 1 декабря 2022 года планируется ликвидировать. Иными лицами в споре также проходит СУ СК России, а первоначальным ответчиком было как раз ООО «АвангардРемСтрой».
В декабре 2021 года спор приостановили для проведения экспертизы, которая должна будет определить стоимость фактически выполненных работ на объекте и ответить на вопросы — соответствуют ли выполненные работы проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, требованиям государственных стандартов, если не соответствуют, то в каком объеме и какой стоимости, а также какова стоимость невыполненных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.
А тем временем на сайте министерства уже осужденный Дмитрий Ватагин всё ещё числится министром.