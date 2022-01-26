Решение Центробанка России приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке ради «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», приведшее к небольшому укреплению рубля, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 25 января в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

"Да уж, так укрепился! Прямо твердыня!» — пишет Руслан Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что разговоры о том, что подобные меры по устаканиванию ситуации на российском рынке действительно помогают укреплению экономики нашей страны, больше похожи на издевательство, особенно если наблюдать за тем, как быстро дорожают товары в продуктовых магазинах.

«Ага, а то я смотрю, цены сразу на продукты в четыре раза упали. А говорили, мол, мировую экономику трясёт. Перестали закупать доллар и всё, рубль укрепился сразу? Не рассказывайте чепуху. Сегодня укрепился, а завтра в два раза уценился», — предупреждает пользователь Uni S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Некоторые комментаторы отмечают, что позитивные показатели относительно российского рубля довольно скоротечны и вскоре вновь окажутся крайне неприглядными.

«А толку-то? Очередной чих про НАТО и снова рубль на пике! Правда, даже если и укрепится немного, то цены-то всё равно вверх пойдут. Рубль же укрепился. У нас там логика только в одну сторону работает. Не рубль, а убыль какой-то», — считает Матвей Ю.

Часть людей полагает, что даже позитивными такие результаты не назовёшь, потому что состояние российской экономики до сих пор оставляет желать лучшего.

«Приостановил покупку — не то же, что начался подъём экономики. Если человек с излишним весом приостановил потребление еды, — это не означает, что он начал еду производить, или хотя бы просто худеть. Он просто бутерброд на время отложил. Сейчас потерпит немного и снова за бутерброд схватится. Короче, «меры», мягко говоря, так себе», — поделился своим мнением Витяй С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

Ряд пользователей указывает на то, что Банк России и не ставит перед собой цель поднять российскую экономику и укрепить национальную валюту.

«Центробанк зарабатывает на спекуляциях, а за счёт девальвации, т. е. обесценивания национальной валюты, власти на бумаге зарплаты поднимают. А по факту доходы российских граждан стоят на месте уже лет десять, если не падают!» — указывает Александр Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что не должно быть у Центробанка никаких отговорок относительно обесценивания национальной валюты, особенно если учитывать, как высоко поднялись цены на нефть.

«Да что за возня с этим ЦБ? При $90 за баррель нефти доллар должен стоить рублей 20, но никак не больше! Это вообще неадекватная политика наших властей. Куда эти сверхприбыли от продажи нефти уходят? Вернее в чьём кармане оседают?» — интересуется Александр В.

Нашлись и те, кто убеждены, что кто-то в стане российской власти ищет для себя выгоду в тяжёлом экономическом состоянии нашего государства.

«Это что же получается? Виновником обесценивания рубля оказалась власть, которая распоряжалась Банком России, который, в свою очередь, ежедневно скупал доллары на финансовых рынках на миллиарды рублей? И только с высоким курсом? Чтобы не подтолкнуть экономику к обвалу рубля, ЦБ был «вынужден» приостановить торги?! Так получается? Это какие такие махинаторы засели?» — задаётся вопросом Сергей Г.

Напомним, 24 января на сайте Банка России появилась информация о том, что регулятор приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке ради «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», что привело к небольшому укреплению рубля.