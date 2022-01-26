Данные госкорпорации «Газпром», согласно которым европейские страны отобрали из подземных хранилищ региона более 70% закачанного в летний сезон газа, что низвело их запасы до исторического минимума, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 25 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

"Какие они милые. У них всего 30% газа в хранилищах осталось, но «Северный поток — 2» лицензируют они только во втором полугодии. Никакой политики? Сомневаюсь. «Будем мёрзнуть, но не прогнёмся» — девиз Европы на зиму 2022», — считает Людмила В.

Андрей Перцев «Северный поток — 2»

Многие пользователи предостерегли российское руководство, чтобы оно ни в коем случае не решило помочь европейским странам безвозмездными поставками газа.

«Обойдутся без российской помощи. Они нас с грязью смешали, чёрт знает, что говорят и делают. Поэтому пусть научатся жить без нашего газа, хотя у них и так это прекрасно получается», — указывает Марина П.

Некоторые комментаторы указывают на то, что Европа сама виновата в своём крайне печальном положении, ведь вместо того, чтобы удовлетворять свои экономические интересы, она с головой ушла в обсаживание антироссийской политической повести Соединённых Штатов.

«Стоило оно того? Стоило ли загонять запуск «Северного потока — 2» в тупик? Теперь вся Европа на ушах стоит. Добавьте сюда ещё и пандемию коронавируса, которая не только не сплотила человечество, а скорее наоборот, развернула войну вакцин. Несмотря на это, Европа всё равно упирается рогом и ставит политику, причём чужую, выше своих собственных экономических интересов», — написал Дмитрий М.

Dzhmao.ru Лабораторные исследования на COVID-19

Часть людей считает, что Россия в любом случае оказалась среди победителей, ведь несмотря на отказ Германии в запуске газопровода «Северный поток — 2», наполнение российского бюджета происходит с невероятной скоростью.

«Да нам, собственно, плевать. «Северный поток — 2» по второму кругу окупается. Если хотят, пусть ещё мазохизмом занимаются, нам это только на руку», — считает Максим Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия уже ищет альтернативные рынки сбыта на востоке, прекрасно осознавая, что неадекватные европейские политики не смогут обеспечить Российскую Федерацию долгосрочными контрактами на поставку газа.

«Прекрасно! Дальше пусть кизяком топят! Хотели же зелёную энергетику, а мы юго-восточной Азии все объёмы продадим», — отмечает Александр Я.

Отдельные комментаторы ожидают дальнейшего ухудшения энергокризиса в Европе, указывая на обострение ситуации вокруг Украины.

«Судя по быстротечным событиям в Донбассе и готовящейся Украиной провокации, газ на украинском направлении будет отключён в течение недели или двух. В результате Европа будет греться в холодильниках, там будет теплее, чем в замёрзшей квартире. А украинцы и вовсе останутся без тепла и горячей воды, начиная с февраля», — предрекает Сергей С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

Нашлись и те, кто убеждены, что исход данного процесса уже близится, и вскоре мы узнаем, какой путь для себя выберет Европа.

«Близится большой передел на Западе. Поэтому неудивительно, что все рынки трясёт таким невероятным образом. Осталось, видимо, недолго, вскоре всё разрешится и Европа вновь будет наполнена газом. Но вот чьим? Это вопрос пока открытый», — написал Геннадий Р.

Напомним, 24 января пресс-служба госкорпорации «Газпром» сообщила в официальном Telegram-канале о том, что европейские страны отобрали из подземных хранилищ региона более 70% закачанного в летний сезон газа, что низвело запасы до исторического минимума.