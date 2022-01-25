Идея создать в России сеть крупных агломераций, которую пытаются преподнести как нечто положительное для страны, на деле несет в себе целый спектр угроз. Причем риски эти касаются не только экономики и демографии, но даже территориальной целостности страны. Такое мнение высказали популярные телеграм-каналы, прокомментировав предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина создавать крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой и соответствующие международному уровню. В качестве примера таковых он назвал появление Поволжской агломерации с центром в Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Предложение это, обернутое в велеречивые рассказы о широком экономическом потенциале и новых возможностях, на деле несет для страны угрозу распада России на несколько независимых государств, как некогда произошло с СССР, считает телеграм-канал «Русский Демиург».

Kremlin.ru Алексей Кудрин

"Кудрину явно тесно в его рамках Счётной палаты, он видит себя глобальным, точнее, глобалистским стратегом. Теперь вот он решил подготовить Татарстан к переходному предгосударственному состоянию, за которым следующий шаг — федеративная республика с дальнейшим движением в конфедерацию, вплоть до отделения. Речь идёт об инициативе Кудрина превратить Татарстан в укрупнённую агломерацию международного значения, включающую в себя Нижний Новгород, Ульяновскую область, Удмуртию, Самарскую и Чувашскую республики», — написал автор публикации.

Как отмечает ТГ-канал, идея эта явно пришлась по вкусу главе Татарии Рустаму Минниханову. Руководитель субъекта РФ был весьма воодушевлен, услышав такое предложение от главы Счетной палаты и «видного» либерального мыслителя. Оно и понятно, создание агломерации с административным центром в Казани сродни укрупнению Татарии за счет других регионов России, имеющих компонент татарского населения. Таким образом, если первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв стал «лучшим немцем», то Кудрин, видимо, стремится стать «лучшим татарином», иронично отмечает «Русский Демиург».

«Кудрин не может не понимать, что сеет семена национал-сепаратизма в России. Он толкает процесс, порождающий оформление укрупнённых национальных автономий в качестве переходных форм легитимного демонтажа России. По сути, Кудрин анонсирует себя как лоббист интересов национальных элит окраин в их борьбе с центром. Оформляется это, конечно, как всеобщее благое дело исключительно на пользу России. В общем, опять хотели как лучше. Но это не главное. Кудрин явно ищет личный ресурс в предстоящей схватке за трансфер. И ресурс этот он видит в региональных националистических элитах с их неприкрытыми сепаратистскими амбициями», — отмечает автор поста.

По его мнению, поведение Кудрина вызывает серьёзные опасения. Государственный деятель, некогда имевший куда больше власти, сейчас, вероятно, сильно страдает из-за потери влияния. А это уже создает определенные риски — кто знает, на что готов будет пойти видный системный либерал ради возврата былого могущества. Инициативу об агломерации с центром в Казани ТГ-канал сравнивает с формированием «тюркского анклава», который со временем вполне может позволить себе проявление сепаратистских настроений. При таком сценарии Россию уже в обозримом будущем могут ожидать события сродни тем, что произошли с СССР в 1991 году, предостерегает своих подписчиков «Русский Демиург».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Это очень опасная игра. Намного опаснее лишь безучастное наблюдение, которое многие могут понять, как согласие или слабость центра. Инициативы Кудрина идут вразрез с политикой концентрации ресурса в условиях балансирования на грани горячей войны с Западом. Кудрин пытается разжечь в региональных элитах напрасные надежды. Если не сказать об этом сразу, последствия могут быть очень печальные», — подытоживает автор поста.

Аналогичную логическую конструкцию вокруг предложения Кудрина выстроил телеграм-канал «Юрий Баранчик». Уделяя внимание национальной подоплеке создания агломерации с центром в Казани, автор публикации при этом обращает внимание на очевидную вещь, которая на корню рубит саму идею «Поволжской агломерации». Речь идет о расстоянии между составными частями этого административного образования.

«Идеи Кудрина о создании агломерации с центром в Татарстане попахивают не бредом, а изменой. Почему именно в Татарстане, а не в Нижнем Новгороде? Почему это должно происходить за счет русских областей? Ведь понятно, что если это произойдет, то это наделит некоторую часть татарских элит дополнительным государствообразующим импульсом, грозящим разжиганием межнациональной розни и выходу из состава России? И что это за агломерация с расстоянием между городами в 450 км? Между Берлином и Прагой — менее 300», — справедливо задается вопросом Юрий Баранчик.

В том же фарватере мыслит и телеграм-канал «Друид». Обращая внимание на потенциальные риски, связанные с инициативой Кудрина, автор публикации высказывает мнение, что глава Счетной палаты таким образом пытается усилить свое влияние, обретя союзников в лице местных элит. Однако угрозу поглощения Татарией других регионов России в рамках одной агломерации легко свести на нет, отмечает ТГ-канал, после чего раскрывает свое видение таких превентивных мер.

«Скорее, разумный подход — это догоняющее развитие соседних с республикой регионов, а не усиление Татарстана, элиты которого так или иначе пытаются играть в свою игру и претендуют на статус своеобразного эмирата. И эта стратегия со стороны здравомыслящего звена Системы доминирует над планами сислибов заигрывать с этнократами», — написал «Друид».

Однако далеко не все телеграм-каналы решили критиковать Кудрина за его инициативу с агломерацией вокруг Казани. Нашлись среди них и те, кто увидел в действиях главы Счетной палаты хитрый план федерального центра. Дескать, заявление об агломерации в противовес Москве следует рассматривать как некую провокацию, призванную проверить лояльность политической элиты Татарии. Сторонником такой конспирологической теории оказался и ТГ-канал «VOLGA.brief».

"В Приволжском федеральном округе расходятся круги на воде от заявлений главы Татарстана, вновь решившего объединить регионы округа под собственным руководством в «Приволжскую агломерацию». Неосторожное заявление Минниханов сделал на встрече с председателем Счетной палаты Кудриным, выступившим в роли лисицы из басни Крылова. Кудрин так расхвалил Татарстан и так напирал, что только под руководством Казани «можно противостоять Москве», что Минниханов вновь расправил крылья и зашелся в безудержном каркании. Сыр выпал. Понятно, что в Москве выводы сделали: поджатый хвост татарских элит после провала их фронды по законопроекту Клишаса-Крашенинникова — не более чем уловка. На любое предложение «посоперничать с Москвой» Минниханов по-прежнему отвечает с готовностью. А значит — подвоха от Казани можно ждать в любой момент», — поделился своими мыслями с подписчиками автор поста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Телеграм-канал также обратил внимание, что другие регионы Поволжья идею создания агломерации с центром в Казани встретили, мягко говоря, без энтузиазма.

«Из Нижнего Новгорода уже пришел жесткий отлуп, напомнивший татарскому хану, что не Казань является столицей округа. Мягко говоря, не поняли Минниханова братья-соперники в Уфе. Огрызнулись даже небогатые Чувашия и Ульяновская область: в вотчине Николаева вышло несколько резких комментариев от подконтрольных СМИ, а губернатор Русских еще в прошлую среду наотрез отказался объединяться с каким бы то ни было другим регионом. В СМИ Татарстана тем временем продолжают публиковаться нью-васюкинские проекты будущей агломерации. В Казани отказываются считать слова Кудрина простым вбросом и всерьез собираются «противостоять Москве». Силовики-федералы достали из сейфа запрятанный туда было список ректоров вузов Татарстана и вновь внимательно его изучают», — написал «VOLGA.brief».

Даже отбросив угрозу сепаратизма и обострения межнациональных отношений, создание агломераций не сулит народу России ничего хорошего, убежден телеграм-канал «Клуб Двинского». И причина здесь кроется прежде всего в разрезе комфортных условий проживания и демографии.

«Сислибы готовятся нанести куда более сильный удар по нашей стране, чем все предыдущие удары. Контроль Центробанка со стороны МВФ, изъятие триллионов рублей из экономики, огромный отток капитала — все эти вещи исправить можно. Однако в том случае, если население страны сгонят в несколько десятков агломераций, российской государственности может прийти конец. Вместо нашей России на карте останутся всего лишь несколько точек, а между ними — обезлюдевшая, выжженная земля. Увы, но государственникам противопоставить здесь нечего», — написал ТГ-канал.

Проанализировав выступления Кудрина, автор поста пришел к выводу, что по замыслу главы Счетной палаты, агломерация должна включать 8−12 млн человек. Путем несложных подсчетов, исходя из всего населения России, он сосчитал, что агломераций в РФ будет 12−18. Таким образом, на огромной территории страны останется всего лишь полтора десятка точек с высокой плотностью населения.

«И совершенно непонятно, о каком росте экономики агломераций говорит Кудрин. За 10 лет (2010−2019) ВРП Москвы вырос на 12,4%, в то время как ВВП всей страны вырос на 22%. И это при том, что в середине «десятых» мы имели нефтяной шок, который сказался серьезным образом на экономике России, но практически не задел ВРП Москвы. Наоборот, экономический рост агломераций ограничен объективными факторами. Это можно посмотреть на примере Европы, где еще до кризиса 2020 года уже не знали, как поддерживать рост. В это же время низкая база регионов дает возможность интенсивного развития путем перезапуска реального сектора экономики», — отмечает «Клуб Двинского».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

Телеграм-канал приходит к выводу, что Кудрин руководствуется не реалиями XXI века, а выстраивает свои планы, словно ситуация в России сродни той, что была в конце XIX — начале XX века. Тогда, действительно, было важно согнать людей в города, поскольку при промышленном переходе требовалось огромное количество рабочих рук. Важно это было во второй половине XX века, когда западная и азиатская экономики сделали рывок за счет урбанизации населения.

«Однако сейчас у нас уже полным ходом идет четвертая промышленная революция (в трактовке Глазьева, а не Шваба). Сейчас нет никакой необходимости запирать людей в мегаполисах. Наоборот, важно создавать небольшие города, имеющих свою специализацию. В качестве удачных примеров можно привести Иннополис или Сириус. Именно там создаются новые передовые продукты, когда ученые и разработчики находятся в своем кругу, а не живут в человейниках среди непонятных им людей», — замечает ТГ-канал.

К тому же современные технологии позволяют эффективно поддерживать коммуникации на расстоянии. Сфера услуг, когда необходима максимальная концентрация людей в одной точке, уже не является драйвером роста. Это можно посмотреть на примере Москвы.

«Необходимо не сгонять людей в агломерации, а, наоборот, «расшивать» страну. Создавать новые специализированные города-пространства. Осваивать пространство на основе малоэтажной застройки», — подытожил «Клуб Двинского».