В Челябинске активно обсуждают установку памятника бывшему российскому императору, именуемому Освободителем, Александру Второму. Монумент торжественно открыли в парке «Алое поле» 24 января после многомесячной заминки.

Н. Лавров. Император Александр II. 1868

О планах поставить в центре города памятник одному из царей стало известно ещё год назад. После ряда согласований и обсуждений памятник был изготовлен и установлен. В ноябре его собирались открыть. Но затем оказалось, что инициаторы создания монумента не получили согласования от управления по охране памятников. Дело в том, что Алое поле является объектом культурного наследия.

Наконец, 24 января событие свершилось. Замгубернатора Челябинской области Анатолий Векшин в своём выступлении на церемонии открытия заявил, что «сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, реализуем волю наших предков». Также на открытие пришли представители РПЦ, глава Челябинска Наталья Котова и другие.

Chelyabinsk.er.ru Анатолий Векшин

Памятник был отлит в подмосковном городе Жуковском. Монарх изображён в полный рост, а в руке держит манифест об отмене крепостного права.

Сильные мира сего, собравшиеся на церемонии, излучали радость от появления в Челябинске нового памятника. Но обычные жители в основном не оценили памятника царю. Это видно по комментариям в соцсетях и на форумах.

«Раньше памятники ставили выдающимся мыслителям, ученым, поэтам, космонавтам, героям труда, заслуженным врачам и военным. А сейчас царям, князьям, ханам и коллаборационистам. М-даа…» — возмущается Тима М.

«Почему, зачем? Ну и по количеству людей на церемонии чувствуется отношение челябинцев к событию», — добавляет Эрик М.

Ольга К. со своей стороны напоминает, что Челябинск является Городом трудовой доблести. «Только памятника рабочему человеку что-то не видно!» — возмущается женщина.

Роман Д. со своей стороны напоминает, что до Октябрьской в его деревне была церковь и кабак. После революции пришли коммунисты, закрыли кабак и сломали церковь, а на их месте открыли школу и библиотеку.

«Потом построили кинотеатр, клуб и больницу. Потом пришли демократы. Они закрыли клуб, больницу, школу, но зато у нас теперь есть церковь и кабак. Деградация налицо. Ставим памятники царям. Дожили», — негодует уралец.

Есть и те граждане, которые считают, что Алое поле — не то место, где можно ставить памятник монарху. Такое название она получила в память о кровавом разгоне казаками и полицией общегородского митинга и рабочих стачек. Всё это происходило в 1905 году после «Кровавого воскресенья».

«Там кровью всё залито… А для многих это просто остановка… Алое поле… Алое потому, что алой кровью всё залито было…» — напоминает Евгений Б.

«И рядом Ленин смотрит: «что это вы передо мной поставили?» — шутят некоторые горожане, намекая на стоящий в парке «Алое поле» памятник вождю мирового пролетариата.

«Осталось Мамаю воздвигнуть или Наполеону…», — ворчит Сергей Р.

«Вот говорят, в стране нет идеологии. Как нет? Есть! АНТИСОВЕТЧИНА!» — констатирует некая Лидия.

Словом, приём у памятника Александру Второму в Челябинске вышел прохладный. Нет, конечно, у него есть и сторонники. Илья С. считает, что это часть bстории, а её надо ценить. Некий Сергей С. настроен более радикально: «Я рад таким памятникам. Это второй подобный памятник в нашем городе. Первый был Петру Столыпину. И я очень хочу дожить до времени, когда с улиц русских городов уберут любые упоминания о большевиках».

Петр Столыпин

Но в основном оценки горожан резко негативные, порой даже с нецензурной лексикой. «Лучше бы памятник поставили жертвам капитализма, тем кто не пережил 90-е годы», — предложил некий Владимир И. А Олег Ж. предлагает устанавливать памятники учёным.

Кстати, почему бы и нет? Памятник Александру Второму был создан на частные средства. Если в Челябинске отыщется обеспеченный гражданин, который решит установить монумент учёным, рабочим или жертвам капитализма, то, думаю, у них всё получится.