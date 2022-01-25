Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал реакцию возглавляемого им государства на возможное обострение ситуации на Украине. По словам политика, в случае обострения из сил НАТО будут отозваны хорватские военнослужащие. Соответствующее заявление Миланович сделал 25 января, сообщает портал N1.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, Хорватия не только не будет отправлять в зону конфликта своих военных, но также вернет на родину «всех до последнего хорватского военного».

«Украине нет места в НАТО. Когда Украина сменила власть, то это движение, какое угодно, только не демократическое, это был государственный переворот. Украина по-прежнему остается одной из самых коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал», — также добавил он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

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Заявление президента Хорватии обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый», «Запрещённая Украина», «Бородатая бабушка» и VESTI. Многие, оценивая заявление политика относительно государственного переворота на Украине, а также относительно перспектив членства украинской стороны в НАТО, предположили, что президент Хорватии озвучил то, что в мыслях относительно Украины у других политиков. Кроме того, многие отметили, что в НАТО наметился разлад.

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«Президент Хорватии Зоран Миланович заверил, что в случае конфликта РФ и Украины он отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе. Также он считает, что Украине не место в НАТО. А когда с хорватами успели поссориться?» — задался вопросом автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Predsjednik.hr Зоран Миланович

«Мне кажется, это не украинцы поссорились, а все более-менее адекватные страны решили под общий шухер сказать всё, что они думают об этом государстве, ну и обозначить уровень отношений», — отметил HaNan.

«… [Испугались] просто. Увидели, что лодка НАТО начала давать течь», — отреагировал Duns.

«Хорватия против войны, молодцы», — пишет Дмитрий.

«Дело не в хорватах, а в адекватности… Ту лапшу, что лилась в 2014—2015 годах уже все с ушей сняли и каждый за свое государство и граждан отвечает», — добавила Ирина.

«Хорваты умные ребята», — написал N. K.

«Пусть вся Европа с них пример берет!» — призвала Victoria.

«Такое НАТО мне нравится», — добавил Димон.

«Таки славяне НАТО похоронят!» — пишет Екатерина А.

«Не все ещё с ума сошли. Прямо глазам не веришь такое читать. До чего мы дожили. Адекватным людям удивляешься как чуду», — написала Оксана.

«Нашелся один адекват на территории ЕС», — отреагировал Денис.

«Мне что мерещится или я читаю адекватные заявления европейского лидера? Агенты ЦРУ уже выехали», — с сарказмом прокомментировал «А».

»Тоже в отставку уйдет,как немец?» — спросил zx959.

«[Почему]… чужая страна должна воевать за этих вороваек? Не все украинцы будут воевать как бы власть ни хорохорилась. Если… на верхушке у кормушки считают, что в ВОВ (Великую Отечественную войну — М. Р.) украинцы сражались не за свои интересы, то теперь они получат ответку. Украинцы сейчас точно не будут воевать за чужие интересы (олигарха Рината Ахметова и Ко). У рядовых украинцев отобрали всё. Так что сами вперед с голыми руками», — отреагировала Татьяна.

«Не показывайте Зеленскому… расстроится старик», — с сарказмом добавил Игорь М.

«И это то, что только говорят, а что думают вообще… [трындец]», — предположил Юрий.

«Озвучил мысли других. Которые делают мину при игре. Ну, а чё??? Какой ему от нас профит? Гастарбайтеры к нему не едут… резиновые лодки в кредит он нам не продает… [Зачем] мы ему нужны?» — подытожил Atkinson Н.