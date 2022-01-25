Сеть: «Дают оружие и тикать!» — семьи дипломатов Канады покинут Украину
Правительство Канады рекомендовало членам семей канадских дипломатов, служащих на Украине, покинуть эту страну. Об этом 25 января сообщает издание The Globe and Mail.
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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Первый независимый», «Наглый» и «Бородатая бабушка».
«Скатертью дорога», — отреагировал Валерий Д.
«Круто они экономику и гривну… [гробят]. Хотя… о какой экономике может идти речь»? — задумался Денис.
«Хай (пусть — О. П.) валят все «западные партнеры»…» — призвала Ирина Г.
«Как жаль, что вы наконец-то уходите», — смеется Anna.
«Пусть не возвращаются. Бегуны», — пишет Максим М.
«Так и доллар побежал!» — добавил VIK, вероятно, подразумевая падение курса гривны.
«Ток нам бежать некуда», — смеется Андрей.
«А как же «весь мир поддерживает Украину»? Давно надо было выгнать…» — с сарказмом задалась вопросом Оксана.
«Наши партнёры. Да что там партнёры, братья…» — пошутил Go-go-go.
«Главное, чтобы не передумали и не вернулись», — подчеркнула Ирина.
«Афганский синдром», — ответил Андрею К. Ruslan Z.
«Подстрекатели всегда бегут первыми», — добавил Oleg.
«Дипломаты… [выезжают], а глава МИД Британии планирует посетить Украину на следующей неделе. Приедет проверить все ли… [уехали] и ничего не забыли ли?.. Хитрая двуходовочка», — смеется Vadim.
«Все бегут с Украины, а Хорватия, если что, ещё и из НАТО свалит. Это как если врачи в случае поступления в больницу пациентов покинут больницу… Ну ничего, там же остаются [дипломатические представительства] таких великих держав как, Литва, Эстония, Латвия», — с сарказмом добавила Наташа.
«Олимпиада началась? Что я пропустила снова? Есть те, кто первыми прибежали?» — шутит Катерина Т.
«Надо этих провокаторов-послов (в данном случае речь, вероятно, о деятелях тех государств, которые заявили об эвакуации с Украины семей дипломатов — О. П.) не выпускать, а переправлять на границу. А то провоцируют конфликт, дают оружие и тикать», — пишет Алексей.
«Вот же нагнетают гады», — отреагировала Ira L.
«Канада и Австралия подданные (бывшие колонии) Британии, потому и действия синхронны», — добавил Moovy.
«Представьте, как наши партнеры обо*рались и бегут с Украины только от слухов, что Путин нападет. При этом сам Путин это отрицает. Что было бы с нашими партнёрами, если бы Путин сказал, что нападет? И отсюда вывод: НАТО — *овно. В ОДКБ вступать надо!» — прокомментировал новость Андрей.
«Навезли оружия и поняли, что обезьяна с гранатой — это опасно…» — не без иронии подытожил один из участников обсуждения.
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