Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров с участием партнеров украинской стороны. По словам главы украинского оборонного ведомства, если в рамках переговоров в Брюсселе или Мюнхене с участием министров обороны США и Британии будет предложено встретиться с Шойгу, то он готов к этому.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

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Заявление Резникова обсудили в телеграм-канале украинского канала «Первый независимый» (также на странице канала в социальной сети Facebook), а также в телеграм-канале украинского издания Klymenko Time. Многие критически оценили заявление украинского министра.

President.gov.ua Алексей Резников

«Хорошая шутка», — отреагировал Саша.

«Ага, сначала «шоумен» (Зеленский — М. Р.) заявил, что готов встретиться с ВВП (Владимиром Путиным — М. Р.), теперь этот чудик «готов встретиться» с Шойгу. Только Шойгу просто не о чем разговаривать с ним», — добавил Аркадий.

«Ну никак он не тянет на министра обороны, максимум на «доктора Айболита», — пошутил «65 413».

«Резникову лучше не искать встречи с Шойгу потому, что Шойгу может приехать в гости к Резникову в Киев. На танке», — пишет не без сарказма Александр Р.

«Какие партнёры, которые уже на чемоданах?» — смеется Rij.

«А слабо в Москву приехать?» — задалась вопросом Марина С.

«Зачем встречаться? Войну надо сначала прекратить», — отреагировал Mixa S.

«Встретитесь обязательно. При подписании капитуляции», — смеется Вячеслав Михайлович.

«А без участия старших партнёров встречаться не готов. Боится, что ли?» — спросил «Не обязательно».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«А один на один стрёмно встретиться? Зачем посредники? Или мы не вправе решать сами?» — в свою очередь интересуется Наталья.

«А сам предложить не хочет?» — спросила Елена С.

«Предложение о встрече делает тот, у кого есть вопросы к кому-то. Если есть вопросы к Шойгу, наберись храбрости, командир, позвони и договорись о встрече сам (без «научных руководителей»)… Ответы получишь из первых рук…» — добавил Анатолий О.

«О чём можно разговаривать профессионалу с клоуном?» — подытожил Valeriy P.