Белоруссия оказывает энергосистеме Украины аварийную помощь по запросу украинской стороны. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе минэнерго Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме. Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 (совпадает с мск) в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи. Максимальная мощность составит 150 МВт», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского министерства энергетики.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и «Новое Издание». Многие в связи с данной информацией напомнили об отношении украинской стороны к белорусскому президенту после очередной победы Александра Лукашенко на президентских выборах в 2020 году, а также — об ухудшении отношений между Киевом и Минском по инициативе Украины. Были и те, кто с технической точки зрения пояснил целесообразность предоставления помощи украинской энергосистеме.

«В смысле??? Газ — у «агрессора», свет — у «диктатора»! Да как так можно??? Немедленно прекратить! Будем скакать на майдане и греться», — иронизирует Victor P.

«Так, а разве можно от бацьки такого «плохого» принимать электроэнергию? Двуличные…» — шутит Александр.

«Так всегда делают перед «вторжением», — смеется Андрей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

«Зрада (предательство — О. П.). Диктаторская Белоруссия помогает вильной (свободной — О. П.) и демократичной Украине. И не стыдно у «кровавого тирана» просить помощи?..» — недоумевает «Kіевлянинъ».

«Какая подлость от белорусов, ведь очевидно что это сделано для того, чтобы «вторгаться» по светлым улицам!..» — иронизирует Алексей.

«Несмотря на всю неадекватность власти. «Последний диктатор Европы» спасает Украину из *опы», — добавил один из комментирующих.

«Они бы (Киев — О. П.) не помогли в аналогичной ситуации», — отреагировал Alexey M.

«Это же какая-то «энергетическая интервенция»!» — смеется Max H.

«Видимо, предыдущий опыт с правительством Украины ничему Лукашенко не научил». Или… на что я надеюсь. Лукашенко стало просто по-человечески жалко обычных украинских людей…» — написала Anastasia K.

«Нельзя так просто взять и забить на части энергосистемы. Это чисто технический, а не политический вопрос. Истинный мазохизм будет, если Белоруссия не станет поддерживать энергосистему. Если всё каскадно посыпется, то перенастройка и восстановление энергосистемы будет куда затратней и больнее. Белоруссия пострадает, она для себя делает, а не для Украины… Вот белорусы и выбрали наиболее безболезненный и дешевый вариант. Чисто прагматичное и дальновидное решение», — отметил Cyril E.

«Вот она — «агрессия»!» — пошутил Andrew K.

«Война с Украиной закончится сразу после отключения ей газа и электроэнергии», — добавил Constantine.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Печь

«Эти демиурги на Банковой когда-нибудь ушатают всю энергосистему на*рен. Насчёт Белоруссии, если не ошибаюсь, всё это в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи. А к 2023 году украинскую энергосистему планировали синхронизировать с европейской, даже частично уже вложились в модернизацию…» — пишет Dmitry.

«Батька, руби свет!» — не без иронии подытожил Diman.

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