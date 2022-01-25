«Тогда РФ признает Донбасс». Киев будет выполнять Минск «в своих интересах»
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина имеет свою позицию по каждому из пунктов Минских договоренностей.
Киев будет их выполнять «исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права», добавил он.
Украинский чиновник также отметил, что все участники предстоящей встречи (состоится 26 января в Париже) в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне политических советников подтвердили свое участие в ней.
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Заявление Андрея Ермака о том, что Киев будет выполнять Минские договоренности «исключительно в украинских интересах», обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый».
"Ну красота. Это они у своих старших братьев переняли привычку перед переговорами с порога ставить на них крест? Если в Париже 26 [января] останется такой же пыл, то в феврале Госдума уже признает ЛДНР. Поздравляю», — отреагировал «А».
"У него спрашивать никто точно не будет», — добавил A.Z.
«Кто бы сомневался. Идиоты. Доиграются, что Россия признает Донбасс», — отреагировал Сергей С.
«Решили в ногу себе выстрелить?» — задался вопросом Tom Fisher.
«Здесь читаю, а здесь рыбу заворачиваю. Так и работает в стране законодательство», — отметил ИN.
«Теперь надо определиться, какие у Украины интересы! Начать войну с ядерной державой вряд ли входит в этот список», — добавил One Moment.
«Вы только задайте вопрос об интересах — пальцев на руках/ногах не хватит загибать. Правильней будет спросить, какой КПД… вы можете предложить, чтобы взаимные интересы совпадали. Мы же просто хотим сесть на шею соседу и шарить по его карманам, злобно оправдываясь, когда он уличит нас в мошенничестве/воровстве. Халявы больше не будет», — ответил ему (One Moment) ИN.
«О-о-о, кажется кто-то куда-то скоро побежит», — смеется Сережа.
«Если скажут, чтоб выполнял, — никуда он не денется», — считает Alex S.
«То есть воевать и дальше хотят», — задумался Александр.
«Украинская власть решила повоевать в Донбассе по-взрослому или англичане решили проверить Россию на слабо? Похоже, без признания ЛДНР мира в Донбассе не будет», — отреагировал Александр.
«То есть никак. Только вот кто, интересно, был в котлах?» — не без сарказма поинтересовалась Ирина Б.
«А кто у него спрашивать будет? Хозяин скажет и будет делать!» — написал один из участников обсуждения.
«Эти уроды в украинских интересах не будут выполнять ничего. Надо сделать так, чтобы выполнение было в их интересах — не выполнят, им будет хуже, чем если выполнят», — добавил Dmitriy.
«Договорённости подразумевают взаимный компромисс, а такие заявления его исключают, в чем смысл тогда?» — задалась вопросом Таисия.
«И эти люди называют себя властью? Да просто бабы базарные! Как же с ними можно о чём-то договариваться? Они же невменяшки!» — пишет «63 112».
«Оно им надо? На фоне войны пилить бабло и грабить народ вчистую, отдыхать на Сейшелах и пополнять офшоры оказалось очень прибыльным и простым делом. Какие договоренности, когда так кубышка растет?» — подытожил Анжей А.