Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина имеет свою позицию по каждому из пунктов Минских договоренностей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Киев будет их выполнять «исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права», добавил он.

Украинский чиновник также отметил, что все участники предстоящей встречи (состоится 26 января в Париже) в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне политических советников подтвердили свое участие в ней.

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Заявление Андрея Ермака о том, что Киев будет выполнять Минские договоренности «исключительно в украинских интересах», обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый».

President.gov.ua Андрей Ермак

"Ну красота. Это они у своих старших братьев переняли привычку перед переговорами с порога ставить на них крест? Если в Париже 26 [января] останется такой же пыл, то в феврале Госдума уже признает ЛДНР. Поздравляю», — отреагировал «А».

"У него спрашивать никто точно не будет», — добавил A.Z.

«Кто бы сомневался. Идиоты. Доиграются, что Россия признает Донбасс», — отреагировал Сергей С.

«Решили в ногу себе выстрелить?» — задался вопросом Tom Fisher.

«Здесь читаю, а здесь рыбу заворачиваю. Так и работает в стране законодательство», — отметил ИN.

«Теперь надо определиться, какие у Украины интересы! Начать войну с ядерной державой вряд ли входит в этот список», — добавил One Moment.

«Вы только задайте вопрос об интересах — пальцев на руках/ногах не хватит загибать. Правильней будет спросить, какой КПД… вы можете предложить, чтобы взаимные интересы совпадали. Мы же просто хотим сесть на шею соседу и шарить по его карманам, злобно оправдываясь, когда он уличит нас в мошенничестве/воровстве. Халявы больше не будет», — ответил ему (One Moment) ИN.

«О-о-о, кажется кто-то куда-то скоро побежит», — смеется Сережа.

«Если скажут, чтоб выполнял, — никуда он не денется», — считает Alex S.

«То есть воевать и дальше хотят», — задумался Александр.

«Украинская власть решила повоевать в Донбассе по-взрослому или англичане решили проверить Россию на слабо? Похоже, без признания ЛДНР мира в Донбассе не будет», — отреагировал Александр.

«То есть никак. Только вот кто, интересно, был в котлах?» — не без сарказма поинтересовалась Ирина Б.

«А кто у него спрашивать будет? Хозяин скажет и будет делать!» — написал один из участников обсуждения.

«Эти уроды в украинских интересах не будут выполнять ничего. Надо сделать так, чтобы выполнение было в их интересах — не выполнят, им будет хуже, чем если выполнят», — добавил Dmitriy.

«Договорённости подразумевают взаимный компромисс, а такие заявления его исключают, в чем смысл тогда?» — задалась вопросом Таисия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«И эти люди называют себя властью? Да просто бабы базарные! Как же с ними можно о чём-то договариваться? Они же невменяшки!» — пишет «63 112».

«Оно им надо? На фоне войны пилить бабло и грабить народ вчистую, отдыхать на Сейшелах и пополнять офшоры оказалось очень прибыльным и простым делом. Какие договоренности, когда так кубышка растет?» — подытожил Анжей А.