Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку — официальный сайт главы государства:

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«После долгих размышлений, решил уйти с поста Президента Республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время. В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов».

President.am Армен Саркисян

Член Парламента Азербайджанской Республики Расим Мусабеков пишет на своей странице в Facebook:

Расим Мусабеков:«<…> Скорее всего Армен Саркисян, обладающий хорошей чуйкой, почувствовал «жареное». <…> Армен Саргсян проявил нелояльность в отношении премьер-министра Никола Пашиняна, так как поддержал требования его отставки после поражения в 44-дневной войне 2020 года. Наверное, Армен Саркисян почувствовал, что час расплаты наступает, и заблаговременно решил сбежать сам, до того, как будет отставлен. Ведь инициированный Николом Пашиняном процесс пересмотра Конституции оставлял Армену Саркисяну мало шансов усидеть в президентском кресле до конца своих 7-летних полномочий. <…> он так и остался чуждым элементом не только в Армянской политике, но и в обществе. Этот человек глубоко интегрирован в британский истеблишмент. Там его дом, деньги, дети и внуки. Наверное, решил завершить дни в привычном комфорте и атмосфере».

Gov.am Никол Пашинян

Бухгалтер в Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики Зейналабдин Улутюрк комментирует публикацию Сергея Маркова:

Zeynalabdin Ulutürk:«Значит, либо Пашинян стал слугой Путина, либо Путин перешел в сторону Сороса».

Сотрудник медицинского центра Эндокринологии Thyroid. az комментирует новость, которую опубликовало в Facebook информационное агентство Sputnik Азербайджан:

Rustam Samedov: «На фоне конфронтации США и России это событие по политической значимости стремится к нулю».

Жительница г. Баку продолжает в комментариях:

Fidan Gadjiyeva:«Думаете, он не согласился с решениями Пашиняна?».

Эльхан Мусазаде отвечает на вопрос Гаджиевой:

Эльхан Мусазаде: «Думаю, да. Дело в том, что в Армении некоторые политики понимают суть Дела».

Главный редактор Журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко делится мыслями в Facebook:

Игорь Коротченко: «Отставка президента Армении способна спровоцировать очередные масштабные социально-общественные потрясения в Армении. А вот за судьбу теперь уже экс-президента Армена Саркисяна тревожиться не нужно — «Елизаветыч» уедет на заранее подготовленный запасной аэродром в Лондоне.

P.S. Чувствую, сейчас в этой отставке опять «найдут» руку Эрдогана и турецкий след.

Вшивый — о бане, Армяне — о «Великом Туране».

Пользователь социальной сети Telegram пишет в чате канала «Кавказское бюро»:

Elin gözü tərəzidir: «Саркисян все равно не мог подействовать на политику Пашиняна. Он просто побоялся, что Армению ждут крупные неприятности, если они не соблюдут условия трёхстороннего договора. А для несоблюдения этих условий Арменией извне и изнутри есть большой прессинг. Саркисян не хотел стать козлом отпущения по их мнению».

Руководитель Каспийского центра пространственного анализа, политолог Ильгар Велизаде в интервью авторскому YouTube-каналу Расима Бабаева — «Modern Talking — Современный Разговор»:

Ильгар Велизаде: «<…>Игра в лояльность перестала приносить какие-то косвенные дивиденды. Он пользовался полномочиями. У меня сформировалось четкое мнение, что этот человек — бизнесмен. Очень прагматичный, расчетливый, как минимум бизнесмен. <…> Но, видимо, в нынешней ситуации ни он не чувствует свою надобность, свою нужность, ни те политические круги, которые правят в Армении, в свою очередь, тоже в нем особой необходимости не видят».

Авторы Телеграм-канала «Зангезурская Автономная Республика» высказывают свое мнение насчет отставки президента Армении:

Admin: «Первой и наиболее вероятной причиной отставки Саркисяна, которая приходит на ум, является процесс армяно-турецкого сближения, на данном этапе, очевидно, не модерируемый Западом. Вторая, на наш взгляд, менее вероятная версия — ожидаемая делимитация границы с Азербайджаном, поскольку и в этом вопросе сроки уже поджимают и как дипломат Саркисян не может понимать, что речь идет об официальном отказе от притязаний на Карабах, и не хочет нести ответственность за данное решение».

Политолог и дипломат Сергей Марков пишет у себя на странице в Facebook:

Сергей Марков: «За очень хорошее поведение во время кризиса в Казахстане, как по ротации председатель Совета ОДКБ, Никол Пашинян получил от Путина разрешение на консолидацию власти в своих руках.

Это означает, что у Пашиняна будет более реальная власть дать добро на то, чтобы быстрее выйти на мир с Азербайджаном и Турцией, с открытием границ, интеграцией всего Карабаха в Азербайджан мирным путем, деблокадой Армении, реализацией проекта 3+3 с участием России, Турции, Ирана, Азербайджан, Армении, Грузии. Пашинян будет обладать всей властью».