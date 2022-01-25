Украинским спортсменам запрещено во время Олимпийских игр в Пекине находиться рядом с российскими атлетами и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 24 января заявил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тупик

«Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом», — приводит слова Гутцайта Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: Klymenko Time, 112.ua, VESTI и Первый независимый».

«Так они там [рядом со спортсменами из России] и не будут, призовые места они вряд ли возьмут», — написал Влад В.

«Ну полный «патриот», — не выдержал Аркадий.

«Т.е. их задача — не занимать призовые места, чтоб не стоять рядом на пьедестале в случае чего?.. Хитро придумано. Не дай Бог, какое 1-е, 2-е, 3-е место — и рядом Россия…» — с сарказмом добавила Olga K.

Kremlin.ru Российские спортсмены на пьедестале. Сочи. 2014

«Могли и не ехать», — пишет Victor.

«По одной лыжне не кататься, с одного трамплина не прыгать и т. д.» — добавил Алексей О.

«Уроды, даже читать такое стыдно», — не выдержала Ника.

«А с белорусскими спортсменами можно? Или упустили… Я б вообще запретил нашим спортсменам даже воздухом дышать, так как 20% лесов находится в России, а значит, что каждый пятый вдох — это вдох воздуха агрессора…» — добавил не без сарказма Pea.

«Вообще-то, нужно определиться, куда и зачем они едут!» — отметила Vera.

«И подальше стоять от спортсменов Франции, Нидерландов, Чехии, Сербии, особенно от Словении и Словакии, у них цвета флагов совпадают с [флагом] РФ…» — иронизирует Mr.EX.

«На прошлых играх у Украины была 1 (одна) [золотая] медаль. Так что Гутцайт чересчур оптимистичен», — пишет Vik.

«Им надо запретить даже обгонять русских, могут оказаться рядом, а це зрада (это предательство — М. Р.)…» — смеется L. Maks.

«Так понимаю, что на медали не рассчитывают? Ибо на подиуме спортсмены стоят рядом», — задался вопросом Yuri Gagarin.

«Да и если на подиуме рядом будет русский, срочно отказываться от медали, чтобы рядом не стоять…» — оценил абсурдность заявления украинского чиновника Александр Николаевич.

«Вы там торгуйте с Газпромом, например, но с русскими рядом не стойте. Ущербность высшего класса», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Только не стоять? Сидеть, лежать можно?» — смеется R Ro.

«Это ниже плинтуса», — прокомментировал Сергей С.

«Безопасное расстояние нужно точно определить, чтоб на родине претензий не было!» — смеется Таисия.

«Нацистская Германия отдыхает. Что за дебилы во власти?» — возмутился Сергей К.

«Теперь надо за каждым спортсменом поставить топтуна (тайного агента — М. Р.), за тем топтуном — ещё топтуна… И чтобы следили друг за другом… а лучше из олимпийской делегации вообще убрать спортсменов…» — иронизирует один из комментирующих.

Sport.gov.ua Украина на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2020 года

«Вообще наших спортсменов на Олимпиаду не пускать, а то мало ли что, русский рядом пробежит, и всё — госизмена, санкции и ганьба (позор — М. Р.)», — пошутил Андрей К.

«На предстоящей Олимпиаде многие российские спортсмены однозначно займут призовые места и получат медали различного достоинства. Чтобы сфотографироваться с россиянами, украинцам также необходимо завоевать какие-то медали, так как совместные фото делают в основном победители. Но вот это вызывает большое сомнение, поскольку в последние годы выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях мало радуют и не дают повода для оптимизма. Так что, украинский министр спорта может зря не беспокоиться…» — написал Александр Р.

«Поедут в Пекин со своим пьедесталом», — с сарказмом подытожила OlKo.

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