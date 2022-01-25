Взявшись за написание этой статьи, я вовсе не преследовал цели подвести социально-экономические, внутриполитические итоги минувшего, 2021 года. Увы, они очень тревожны и отнюдь не вдохновляют для написания статьи. Более того, вызывают чувство глубокой обеспокоенности за будущее Республики Армения (далее — РА), поэтому начинать 2022 год с обнародования тревожных раздумий, признаюсь, не хотелось бы. Не хотелось особенно в условиях, когда коллективный Запад с завидным упорством, достойным лучшего применения, всё ещё уходит от конструктивного рассмотрения выдвинутых 15 декабря 2021 года двух актуальнейших документов по обеспечению глобальной безопасности, а именно: проекта договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и проекта соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов Организации Североатлантического договора. Не скрою, уважаемый читатель, что в сложившейся опасной геополитической обстановке не меньшее недоумение вызвала и отстраненность от консолидированной поддержки внешнеполитических инициатив России со стороны руководителей государств — членов ОДКБ. Однако это исключительно актуальная тема для отдельного анализа. Здесь же в качестве реплики хотелось бы заметить следующее: то, что пашиняновское парламентское большинство никак не среагировало на российские инициативы, тем паче не поддержало их, это вполне понятно. Не для этого же с 1997 года Сорос и разномастные радетели демократии и прав человека, окопавшиеся в Армении, потратили не одну сотню миллионов долларов и в апреле-мае 2018 года инициировали государственный переворот в РА, приведя к власти своего ставленника Никола Пашиняна.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Чтобы у читателей сложилось представление о состоянии социально-экономического положения в РА, приведу лишь некоторые показатели. Так, по итогам 2020 года уровень бедности в РА составил 27,7% (статистический комитет Республики Армения «Бедность и социальная панорама Армении, 2021», стр. 33). Вместе с тем, согласно данным Всемирного банка, Армения в 2021 году зафиксировала 7%-й рост бедности, то есть по итогам минувшего года каждый третий житель РА относится к категории бедных. При этом заметим, что, по данным сборника Евразийской экономической комиссии («Социально-демографические индикаторы. Статистика Евразийского экономического союза», стр. 22) на 1 октября 2021 года уровень безработицы в РА был самый высокий среди стран — членов ЕАЭС и составил 15%. Для сравнения отметим, что в целом по ЕАЭС уровень безработицы составил 4,6% (в Белоруссии — 3,7%, Казахстане — 4,9%, России — 4,4%). В 2021 году существенно ухудшилось положение и в сфере финансов РА. Так, на 30. 11. 2021 года государственный долг РА составил $9 млрд 159 млн 275 тысяч, в том числе внешний долг составил $6 млрд 650 млн 584 тысячи (Социально-экономическое положение РА в январе — ноябре 2021 г., стр. 95). При этом прямые инвестиции за этот период составили минус $131 млн 650 тысяч в условиях принятия чистых финансовых обязательств в сумме $180 млн 50 тысяч. Заметим также, что портфельные инвестиции в январе — ноябре 2021 года составили минус $769 млн 490 тысяч, а принятие чистых обязательств составило $787 млн 230 тысяч (там же, стр. 124−125). Столь внушительный государственный долг и тревожные показатели инвестиций и платежного баланса, бесспорно, не будут способствовать созданию благоприятных условий для положительных перемен для роста экономики и улучшения социально-экономического положения граждан РА в 2022 году. Уже не приходится говорить об актуальнейшей проблеме восстановления обороноспособности Армении после тяжелейших последствий, ставших следствием, мягко выражаясь, абсолютной безграмотности действий николпашиняновской камарильи в ходе карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года). Для полноты картины отметим, что расходы оборонной сферы Армении в 2022 году составят более 345,4 млрд драмов (или 15,8% расходной части госбюджета), в то время как на обслуживание и погашение государственного долга будет выделено 518,2 млрд драмов (около $1 млрд 50 млн), из них на выплату процентов направят 214,6 млрд драмов (около $434,7 млн). Да, Армения в 2022 году на военные расходы выделит больше, чем в 2021 году, но меньше, чем на обслуживание и погашение правительственного долга. Напомним читателям, что по состоянию на 31 декабря 2021 года государственный долг РА составил 64,1% ВВП.

Подобное тревожное положение в финансово-экономической и социальной сферах на фоне крайне обострившегося международного положения настоятельно требует глубокого анализа вызовов безопасности и угроз существованию армянской государственности с последующей выработкой адекватных мер по предотвращению надвигающейся катастрофы. Чтобы мои оценки не выглядели неоправданно алармистскими, сошлюсь на конкретные факты, порождающие мою глубокую тревогу.

Итак, уважаемый читатель, в апреле 2019 года разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад «Extending Russia. Competing from Advantageous Ground» («Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций»), подготовленный по заказу правительства США. Этот 354-страничный документ (далее — Доклад) являет собой подробное описание того, как заставить Россию конкурировать в областях и регионах, где США имеют конкурентное преимущество, а также как заставить Россию перенапрячь, измотать себя в военно-экономическом отношении или заставить Россию, ее военно-политическое руководство потерять внутренний и международный престиж и в конечном итоге создать предпосылки для развала Российской Федерации. Так вот, при внимательном анализе событий, разворачивающихся в России, в странах по периметру ее границ и в мире, сопоставляя это с рекомендациями, изложенными в Докладе, приходишь к выводу о том, что внешняя политика США нацелена на реализацию установок Доклада. Приведу лишь выдержку из главы Доклада «Геополитические меры по «растягиванию» сил».

Whitehouse.gov Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве

«Предоставление смертоносной военной помощи Украине служило бы целям использования наибольшей уязвимости России. Но любое увеличение поставок вооружений для вооруженных сил и расширение рекомендаций США Украине должно быть тщательно откалибровано, чтобы увеличить издержки России на поддержание своих существующих обязательств без провоцирования гораздо более широкого конфликта, в котором Россия по причине своей географической близости к региону имела бы значительные преимущества.

Усиление поддержки сирийских повстанцев могло бы поставить под угрозу другие политические приоритеты США — такие, как борьба с радикальным исламским терроризмом, и может привести к дальнейшей дестабилизации всего (ближневосточного. — С. Д.) региона. Кроме того, этот вариант может даже стать невозможным, учитывая процессы радикализации, дробления и упадка сирийской оппозиции.

Содействие либерализации в Белоруссии, скорее всего, не увенчалось бы успехом и могло бы спровоцировать сильный ответ России, что привело бы к общему ухудшению обстановки в сфере европейской безопасности и к провалу политики США.

Расширение связей со странами Южного Кавказа — экономически конкурируя с Россией — было бы затруднено из-за особенностей географии и истории.

Снижение российского влияния в Центральной Азии было бы делом весьма трудноосуществимым и, возможно, дорогостоящим. Более активное вовлечение (США в дела региона. — С. Д.) вряд ли значительно «растянуло» бы экономические ресурсы России и, вероятно, стало бы делом непропорционально дорогостоящим для Соединенных Штатов.

Резкая смена расстановки сил в Приднестровье и изгнание российских войск из региона стали бы ударами по престижу России, но для Москвы это также сэкономило бы деньги и, вполне возможно, привело бы к дополнительным расходам для Соединенных Штатов и их союзников.

».

Думаю, что, ознакомившись с вышеизложенным, у читателей не останется сомнений, что мы являемся свидетелями реализации руководством США установок Доклада. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в своей подрывной работе, будь то на Украине, в Центральной Азии или Южном Кавказе, Соединенные Штаты опираются на своего стратегического союзника по НАТО — Турцию, что автоматически распространяется и на ее ближайшего стратегического союзника, а попроще сателлита — Азербайджан. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретные примеры.

Так, 8 января 2022 года один из информационных рупоров президента Азербайджана Алиева интернет-издание Minval. az опубликовало статью под заглавием «А должен ли Азербайджан поддерживать Токаева». Автор статьи небезызвестная Тофига ханум, она же Нурани, пишет: «…Происходящее в Казахстане для нас куда больше, чем просто строчки в новостях. Тем более что азербайджанской общественности есть что вспомнить и с чем сравнить — реалии сегодняшнего Казахстана слишком уж напоминают и подавление Пражской весны, и вторжение СССР в Афганистан, и тем более карательную акцию Кремля в Азербайджане (видимо, Тофига ханум имеет в виду погромы армян в столице Азербайджанской ССР 13−20 января 1990 года, когда жертвами погромов стали, по различным данным, от 48 до 90 (согласно некоторым источникам — до трехсот) человек. Согласно докладчику Human Rights Watch Роберту Кумену, «погромы не были полностью (или, возможно, полностью) стихийными, так как погромщики имели списки армян и их адресов» … Вагиф Гусейнов, занимавший во время трагедии пост председателя КГБ Азербайджана, в своем интервью («Вагиф Гусейнов об изгнании бакинских армян») заявил, что погром был организован Народным фронтом Азербайджана. И лишь ввод частей Советской армии в Баку предотвратил геноцид армянского населения г. Баку) … И для того, чтобы по-настоящему разобраться в отношении Азербайджана к нынешним событиям в Казахстане … напомним, Касым-Жомарт Кеменевич не счёл нужным хотя бы один раз выступить в поддержку Азербайджана (во время 44-дневной карабахской войны сентября — ноября 2020 года) и осудить армянскую агрессию (особенно с учетом участия в войне на стороне Азербайджана сирийских наемников-террористов. — А. Г.) … Более того, не забыли в Баку, и как бы это поделикатнее выразиться, особенностей транзита российского оружия в Армению. Как тогда уже рассказывал Minval. az, Грузия не пропускала российские самолеты с оружием для Армении через свое воздушное пространство. И в результате «борты» летели сначала над побережьем Каспия, «залетая» по пути в воздушное пространство Казахстана, оттуда в Иран, а затем уже из Ирана в Армению (видимо, Нурани запамятовала, что 5 ноября 2021 года Касым-Жомарт Токаев послал И. Алиеву поздравительное письмо по «случаю грядущей годовщины победы в карабахской войне», в котором, в частности, было написано: «…Это знаменательная дата навсегда вписана в славную летопись Азербайджанской Республики (более 5000 погибших армянских воинов, свыше 10 тысяч искалеченных и более 40 тысяч семей, потерявших свой кров и нажитое имущество. Таковы в понимании Токаева слагаемые знаменательной даты. — А. Г.) как символ единства, стойкости, несгибаемой воли вашего народа (вкупе с наемниками-террористами. — А. Г.) во имя укрепления государственности и суверенитета страны»). Надо полагать, что Тофига ханум — Нурани была бы удовлетворена, узнав, что в ответ на ее критику в адрес Токаева, 20 января 2022 года посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной со дня армянских погромов в Баку, это трагическая для армян дата в Азербайджане объявлена «Днем всенародной скорби» (однако не по безвинно убиенным армянам, а по их убийцам, участникам массовых погромов армян 13−20 января 1990 года в Баку). «По случаю Национального дня траура — 32-й годовщины трагедии 20 января посольство Казахстана выражает искренние соболезнования братскому народу Азербайджана и чтит память граждан страны, погибших за независимость, свободу и справедливость».

Akorda.kz Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Мюнхен. 2020

Думается, что комментарии излишни. Можно привести десятки статей, убедительно свидетельствующих о крайней заинтересованности Турции и Азербайджана использовать январские протесты 2022 года в Казахстане для ввода туда своих войск и закрепления там. Приведем выдержки из некоторых статей на эту тему: «Турция ждала сигнала от Назарбаева, устроив бунт в Казахстане — WARGONZO» — в этой статье, опубликованной в издании интернет-телеканала tsargrad. tv, читаем: «За радикалами на фоне казахстанского протеста стояли боевики, которые работали с турецкими спецслужбами. Анкара должна была ввести свои войска в Казахстан после обращения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Однако эти планы сорвал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев», — пишет телеграм-канал WarGonzo. «Данный сценарий сорвало обращение Токаева за помощью в ОДКБ (де-факто к России). Он опередил Назарбаева буквально менее чем на сутки, сорвав турецкие планы». Так, интернет-издание KURDISTAN.RU 8 января 2022 года опубликовало статью под заглавием «Давутоглу огорчился обращением Казахстана в ОДКБ, где председательствует Армения», где свою обеспокоенность обращением Казахстана за помощью к ОДКБ, где статус Армении в качестве действующего председателя ОДКБ, изложил 6 января на своей странице в Twitter: «Я глубоко опечален недавними событиями в дружественном и братском Казахстане, центральной стране тюркского мира. Вызывает также беспокойство то, что в связи с этими событиями (власти Казахстана) обратились за поддержкой к организации по безопасности, возглавляемой Арменией», — написал Ахмет Давутоглу, один из современных теоретиков «Великого Турана», бывший министр иностранных дел и премьер-министр Турции, ныне лидер оппозиционной Партии будущего (заметим, что действующие власти Турции, что турецкая оппозиция едины в одном — в армянофобии. — А. Г.).

Можно привести немало других примеров, подтверждающих прямо-таки враждебное отношение властных (и околовластных) структур Азербайджана к Российской Федерации, однако ограничимся весьма убедительной оценкой, данной действиям турецких и азербайджанских политиков блестящим аналитиком, российским патриотом-державником Евгением Сатановским. Так, 23 января 2022 года Евгений Янович в своем телеграм-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» изложил своё видение процессов, происходящих в государствах по периметру границ Российской Федерации. Приведу лишь небольшую выдержку из его анализа: «Насколько можно судить, инициаторами антиправительственных выступлений и последующих погромов (в Казахстане. — А. Г.) выступала часть местных высших политиков и силовиков, договорившись именно с Лондоном и Анкарой (последняя курировала боевиков). К ним после начала волнений, нейтрализовав Токаева, и должны были обратиться за помощью в наведении порядка, которую оказали бы турецкие и союзные им азербайджанские войска при европейской «крыше» в лице англичан с их колоссальными интересами в казахской экономике. Хорошая схема, тем более в случае ее реализации, нужно было просто отозвать своих собственных, «ручных» джихадистов (руки которых по локоть в крови воинов и мирних граждан Нагорно-Карабахской Республики, подвергшейся в сентябре — ноябре 2020 года агрессии со стороны Турции и Азербайджана. — А. Г.), а уж с примкнувшими к ним уголовниками можно было бы не церемониться. Правда, своим обращением к ОДКБ Токаев всю эту игру поломал. В итоге никакого «ответа России за миротворцев в Карабахе» не случилось, «армии Великого Турана» тоже — по крайней мере, пока, и игру надо переигрывать заново. А уж в Казахстане или по соседству — это второй вопрос». Хочу надеяться, что парламентарии НС РА из оппозиционного блока «Армения», прочитав эти строки уважаемого Евгения Яновича Сатановского, поймут, что отправка военного контингента ВС Армении в Казахстан в составе миротворцев ОДКБ была более чем оправдана, о чём со всей убедительностью свидетельствуют высказывания на сей счет крайне уязвленных турецких и азербайджанских политиков, как провластных, так и из лагеря оппозиции. Еще одна, на мой взгляд, немаловажная деталь, как то: в условиях председательства Армении в ОДКБ Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Никола Пашиняна принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева. Пашинян, будучи отъявленным противником ОДКБ и ЕАЭС, которого спецслужбы с берегов Потомака и Туманного Альбиона и их турецких сателлитов, поставив свою подпись под этим решением Совета ОДКБ, выражаясь политической терминологией «братвы» из окрестностей кинотеатра «Наири» г. Еревана, «кинул своих закордонных хозяев, как последних лохов». Но не столь наивен Никол Воваевич, чтобы так с потрохами «продырявиться» в их глазах. У этого политического хамелеона мгновенно сработал инстинкт самосохранения, который подсказывал ему принять незамедлительные действия по задабриванию своего покровителя. Нет-нет, уважаемый читатель, не Сороса и кураторов из спецслужб коллективного Запада, а турецкого султана Эрдогана. Посудите сами, уважаемый читатель. Так, 25 февраля 2021 года Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна и всего правительства, что Пашинян охарактеризовал как попытку военного переворота. И надо же, что одним из первых, кто встал на защиту Пашиняна, был турецкий султан Эрдоган. Уже 26 февраля 2021 года турецкое агентство Anadolu на своей странице в Twitter процитировало слова Эрдогана, произнесенные им после пятничной молитвы: «Мы против любых переворотов. Неприемлемо, когда армия вмешивается в политику. Если нужно будет менять правительство, то пусть это сделает армянский народ, эту работу нужно оставить ему (кто об этом говорит, Эрдоган, под непосредственным патронажем которого генералы турецких ВС руководили действиями азербайджанских агрессоров и более двух тысяч сирийских наемников-террористов в карабахской войне (сентябрь — ноябрь 2020 года)). Армянский народ устал от (нынешнего) руководства». Заметим также, что 26 февраля 2021 года на сайте «ИЗВЕСТИЯ IZ» была опубликована статья под заглавием «Госдеп США призвал все стороны в Армении к сдержанности», в которой, в частности, было написано: «По словам представителя ведомства (Госдепартамента США. — ред.), сторонам следует избегать любых действий, которые могут привести к эскалации и насилию. Также Прайс (Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа. — А. Г.) заявил, что США пока не принимали решений о том, будут ли они считать нынешние события в Армении попыткой переворота (при прочтении этих строк, на память пришел исторический анекдот, как то: «1830 год. Париж. Революционные волнения. Старенький князь Талейран, который умудрился служить всем — Бурбонам, революции, якобинцам, директории, Бонапарту, вновь Бурбонам — один из самых влиятельных людей во Франции. Первый министр, министр иностранных дел. Кабинет и приемная полны народу: все ждут, чью сторону примет Талейран. Князь отличался великолепным чутьем: безошибочно угадывал, когда точно и на чью сторону надо перебежать. Но всесильный министр ничего не говорил. Просто задумчиво сидел и что-то рисовал в блокноте. Вдруг Париж сотрясает взрыв арсенала. Князь в волнении приблизился к окну: по улице с криками бежали солдаты. Талейран воздел одну руку к небесам, другую приложил к сердцу и прочувственно воскликнул: «Ура! Наконец-то! Наши побеждают!». Адъютант не выдержал и спросил: «Ваша светлость! А наши — это, пардон, кто?». Талейран шепотом прошипел: «Молчи, дурак! Завтра мы об этом узнаем!»). Примечательно, что комментарии Госдепартамента США на сей счёт к событиям 25 февраля 2021 года распространило турецкое Anadolu Agency: «Мы продолжаем поддерживать демократию Армении и ее суверенитет и призываем ее лидеров урегулировать свои разногласия мирным путем, уважая при этом верховенство закона, армянскую демократию и ее институты». Для полноты информации заметим, что 25 февраля 2021 года в НАТО призвали стороны решить разногласия мирным путем. В ООН заявили об обеспокоенности событиями в Армении и тоже призвали к сдержанности.

Gov.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседадии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Отметим также, что 25 февраля 2021 года по инициативе Пашиняна состоялся телефонный разговор с президентом Российской Федерации многоуважаемым Владимиром Владимировичем Путиным, в ходе которого, как сообщает «Интерфакс», глава российского государства высказался за сохранение порядка и спокойствия в Ереване, а также призвал урегулировать ситуацию в стране в рамках закона. Тогда же состоялся разговор спикера Совета Федерации Федерального собрания РФ многоуважаемой Валентины Ивановны Матвиенко с председателем Национального собрания РА Араратом Мирзояном, во время которого В. И. Матвиенко обратила внимание на то, что Москва рассматривает происходящие события как внутренние и что Москва надеется, что Армении удастся урегулировать ситуацию в мирном русле.

Уважаемый читатель, я специально столь подробно изложил подходы и оценки нашего стратегического союзника Российской Федерации, сопредседателя Минской группы ОБСЕ США, Североатлантического Альянса, а также члена НАТО Турции. Надо же такому случиться, что президент Турции Эрдоган наиболее жестоко и непримиримо «осудил» действия ВС РА, заявив: «Мы против любых переворотов. Неприемлемо, когда армия вмешивается в политику!». Его раздраженность и решимость обусловлены тем, что ввод 8 ноября 2020 года российских миротворцев в зону военных действий между ВС Арцаха и азербайджано-турецкой военщины спас от геноцида население Нагорно-Карабахской Республики, что сильно расстроило планы турецкого султана, сорвало его заветную мечту по приближению дня создания Великого Турана. С вводом российских миротворцев планы турецкого султана были если и не сорваны, то значительно осложнены. Ведь в среде военных экспертов и политических аналитиков в РА уже ни у кого нет сомнений в предательском сговоре Турции и Азербайджана с пашиняновской кликой о сдаче Нагорного Карабаха. Пашинян именно из боязни быть разоблаченным со стороны его западных и турецких покровителей нынче лихорадочно ищет пути смягчения гнева своих закордонных хозяев, ожидающих, что Пашинян в знак своего оправдания перед ними допустит очередную подлость и предательство в отношении ОДКБ, как это имело место быть в случае с генеральным секретарем ОДКБ генерал-полковником Юрием Григорьевичем Хачатуровым. Напомним читателям, что этот славный патриот Армении, бывший начальник Главного штаба вооруженных сил РА со 2 мая 2017 года занимал пост генерального секретаря ОДКБ. В июле 2017 года, после госпереворота в Армении, режим Пашиняна с целью исполнить поручение спецслужб коллективного Запада и Турции и опорочить ОДКБ отозвал Юрия Григорьевича с поста генсека ОДКБ, а подконтрольные им следственные органы обвинили его в «свержении конституционного строя» (по мотивам разгона массовых беспорядков в 2008 г. в Ереване). Уже 6 апреля 2021 года суд первой инстанции в Ереване оправдал бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна, которые, повторюсь, обвинялись в свержении конституционного строя. Вокруг ареста генсека ОДКБ, как и следовало ожидать, развернулась хамская информационная паранойя с целью очернительства ОДКБ. Примечательно, что при этом Пашинян выставлялся в образе этакого героя, бросившего вызов ненавистной для него, а также для его западных и турецких работодателей ОДКБ. После столь, на первый взгляд, кажущихся отклонений от темы о вассальной подчиненности Пашиняна султану Эрдогану напомню читателям и другие события последнего периода.

Так, 20 сентября 2021 года российское патриотическое ИА REGNUM опубликовало статью Станислава Тарасова под заголовком «Почему Эрдоган подставил Гарибашвили и Пашиняна?». В ней, в частности, было написано: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Ататюрка перед вылетом в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН поделился с журналистами сенсационной новостью. Оказывается, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал ему предложение премьера Армении Никола Пашиняна о встрече. По словам Эрдогана, «если эта встреча состоится, то и Турция установит дипломатические отношения (с Арменией. — С. Т.)». Однако Эрдоган обусловил встречу условием: Ереван должен открыть между Азербайджаном и Нахичеванью так называемый Зангезурский коридор». Почему именно через грузинского премьер-министра хотел Пашинян договориться о встрече и переговорах с Эрдоганом. В этой связи невольно на память приходит заявление патриота Армении, лидера партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна, сделанное им на пресс-конференции еще 23 ноября 2020 года. «Лидер партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян заявил сегодня (23 ноября 2020 года. — А. Г.) на пресс-конференции, что Никол Пашинян и его команда получили от турок и азербайджанцев 48 миллионов долларов на революцию. «Революция была осуществлена исключительно на азербайджанские деньги, и эти деньги ввезли в Армению из американского посольства в Грузии в основном Армен Григорян (ныне секретарь Совета безопасности РА. — А. Г.), Лилит Макунц (ныне посол РА в США. — А. Г.), Пашинян и его жена, Арменуи Казарян, Ася Хачатрян, Степа Сафарян и многие депутаты. Другими словами, революция в Армении была осуществлена на деньги Азербайджана», — сказал Исагулян. По его словам, обо всем знали заместитель директора Службы национальной безопасности Мелконян Степан Суренович и начальник департамента военной контрразведки СНБ РА, полковник Левон Шаумян. «Понятно, что эти люди, зная об этом, ничего не могли сделать, потому что руководил всем этим Никол Пашинян», — отметил он». В дальнейшем Гарник Самвелович в прямом эфире патриотического интернет-телеканала livenews. am неоднократно со всей убедительностью обосновывал свои утверждения о предательских действиях вышеупомянутых персон и их подельников из окружения Пашиняна. Власти РА, уличенные в предательских действиях, 21 декабря 2021 года подвергли Исагуляна аресту, боясь новых разоблачений накануне намеченной 14 января 2022 года встречи в Москве (уже не при посредничестве премьер-министра Грузии, а МИД Российской Федерации) армяно-турецких спецпредставителей, вице-спикера НС РА, спецпредставителя по урегулированию армяно-турецких отношений Рубена Рубиняна и спецпредставителя Турции Сердара Кылыча. Повторюсь, чтобы создать «благоприятный» фон накануне этой встречи, 21 декабря 2021 года власти Армении разыграли очередное маски-шоу: люди в масках и в полицейской форме из квартиры, где проживает семья Гарника Исагуляна, подвергли его приводу по решению Следственного комитета РА, который указал в качестве причины задержания Г. Исагуляна неоднократно озвученное им обвинение в том, что «Исагулян назвал бывшего пресс-секретаря верховного проходимца (Никола Пашиняна), а именно Владимира Карапетяна (в настоящее время посол РА на Украине, не правда ли, интересно) — турецким агентом. Конечно, столь панические противозаконные действия пашиняновских судебных прислужников в немалой степени были обусловлены и тем, что 20 декабря 2021 года политсовет партии «Национальная безопасность» на своем чрезвычайном заседании утвердил текст заявления, в котором ясно записано: «Считаем необходимым создание соответствующих предпосылок для вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии».

Tccb.gov.tr Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Анализируя судорожные действия режима Пашиняна на треке турецко-армянских отношений, приходишь к вполне очевидному выводу: после провала Эрдогана и КО в Казахстане, если не обнулившего, то во всяком случае оттянувшего на неопределенный срок идею претворения в жизнь Великого Турана, турецкий султан сделает все, чтобы крупно «насолить» России. И теперь уже он вместе с «англичанкой» постарается нагадить России в Армении и на Украине. Арест Гарника Исагуляна, смелого обличителя англосаксонских и турецких козней в регионе Южного Кавказа и на Украине, следует рассматривать именно в этом ракурсе. Хотелось бы надеяться, что Кассационный суд РА в ближайшие дни под надуманными предлогами не отложит свое заседание и рассмотрит кассационную жалобу защиты Г. Исагуляна, представленную профессиональным адвокатом Анной Царукян. Более того, хочу надеяться, что прежде чем вынести свой вердикт, Кассационный суд РА внимательно поразмыслит над следующим фактом. Так, 23 января 2022 года, в воскресенье, информационные издания РА взорвало заявление президента Армении Армена Саркисяна о своей отставке. Примечательно, что заявление было сделано, когда Армен Саркисян находился в Объединенных Арабских Эмиратах. По сообщению ряда информационных агентств (в основном казахских), в эти дни там пребывала и давнишняя приятельница А. Саркисяна Дарига Назарбаева. Что это, случайное совпадение? Ответ на этот вопрос — тема отдельного анализа. Здесь же напомним читателям, что на интернет-телеканале livenews. am Гарник Исагулян, его коллеги, патриоты Армении Айк Наапетян и Армен Григорян неоднократно обращались к вопросу о неоднозначности личности А. Саркисяна, его сомнительной близости с семьей Назарбаевых, о его вхождении в британский королевский дом. Отметим, уважаемый читатель, эта информация стала доступной десяткам тысяч наших сограждан не в последнюю очередь благодаря патриотизму и смелости руководителя интернет-телеканала livenews. am Жанне Цатурян, профессиональному журналисту, которая и в эти дни вместе с коллегами самоотверженно на системной основе проводит разъяснительную работу, цель которой на понятном языке объяснить гражданам Армении, почему нет, членам Кассационного суда РА, которые в ближайшие дни будут рассматривать кассационную жалобу не в защиту отдельно взятого патриота Армении Гарника Самвеловича Исагуляна, а в защиту все еще солидарно не высказанной жалобы сотен и тысяч граждан Армении и Арцаха, осознавших, что в лице Пашиняна и его правящей клики они видят торчащие уши турецких и британских спецслужб (подсказавших президенту РА Армену Саркисяну, что после их казахстанского провала пора смываться). Так что если власти не одумаются, то судилище над Исагуляном, не приведи Господь такое, в самом ближайшем времени, вне всякого сомнения, обернется судом против Пашиняна и подвластных ему безропотных судей. Словом, как сказано в толковании Библии: «Фарисеи присваивали себе право не только по своему (как это было выгодно им) толковать закон Божий, но и осуждать людей, не придерживающихся их взглядов, не исполняющих их правил. «Он же (Иисус Христос) сказал им в ответ: «Не судите, да несудимы будете. Ибо каким судом судите, такою и вам будут мерить (Матфей.7.1.2)».

Вместо послесловия. По сложившей традиции хотелось завершить статью в несколько иной форме. И на память пришел ставший уже хрестоматийным ответ выдающегося китайского реформатора Дэн Сяопина. Напомним читателям, что на вопрос журналиста, что он думает об исторических итогах Великой французской революции (дело было в 1989 году, то есть спустя 200 лет со дня Великой французской революции), Дэн тогда сказал, что «рано еще итоги подводить, ведь с тех пор прошло всего 200 лет». Фразу эту, конечно, кто только не цитировал, но от этого она не потеряла своей актуальности и в наши дни. Видимо, малограмотные руководители современной Армении на подсознательном уровне, многажды повторяя о якобы бескровной революции в РА даже аж с трибуны ПАСЕ 11 апреля 2019 года (Пашинян неоднократно говорил о «бескровной, бархатной революции», о неоценимой поддержке ПАСЕ в освобождении его от ареста, причём за его же гнусную клевету и оскорбления, за что он судом первой инстанции был осужден на 1 год заключения). Напомним читателям, что тогда «по ходатайству» властей РА Кассационный суд РА изменил ему меру пресечения, оставив без изменения все предъявленные ему обвинения в гнусной клевете, однако освободил его от отсидки. В то время Армения должна была стать членом ПАСЕ, и властям РА показалось, что осужденный на заключение журналист может стать помехой. Не буду приводить подробности из других противоправных действий Никола Пашиняна, сводящихся к клевете и вымогательству. Главное здесь в другом, а именно: в апреле 2019 года он вовсю старался своим выступлением на заседании ПАСЕ европейским радетелям демократии, прав человека, верховенства закона и прочей на практике современной РА пропагандистской ерунды внушить, что оплаченный Соросом и спецслужбами коллективного Запада банальный государственный переворот апреля — мая 2018 года в РА — это «бархатная» революция. Думается, что подлинные радетели демократии в ПАСЕ, а их немало, в самое ближайшее время узреют в лице псевдореволюционера Пашиняна обычного наймита спецслужб коллективного Запада и Турции и, как говорится, Бог им в помощь.

(сс) Yerevantsi Никол Пашинян. 17 апреля 2018

P. S. Не могу воздержаться и не закончить статью известными изречениями великих французов — Франсуа-Мари Аруэ, он же Вольтер, и Виктора Мари Гюго.

Великий французский философ Вольтер мечтал, чтобы русская императрица (Екатерина II) говорила на греческом языке и позволила ему лежать у своих ног в завоеванном русскими Константинополе. «Мадам, убивая турок, Ваше Императорское Величество продлевает мои дни», — писал Вольтер Екатерине II в 1769 году — Ваше Величество, если они (имеются в виду турки-османы — А. Г.) пойдут на Вас войной, то результатом может стать то, чего некогда намеревался достичь Петр Великий, а именно сделать Константинополь столицей Российской империи. Эти варвары заслуживают, чтобы героиня наказала их за недостаток уважения, который они до сих пор выказывали дамам. Совершенно очевидно, что люди, пренебрегающие изящными искусствами и запирающие женщин, заслуживают быть уничтоженными. Я прошу у Вашего Величества разрешения приехать и поместиться у Ваших ног и провести несколько дней при Вашем дворе, как только он будет перенесен в Константинополь; и я искренне считаю, что если турок будет когда-либо изгнан из Европы, то сделают это русские».

Хотелось бы привести выдержку из стихотворения Виктора Гюго «Дитя Хиоса» (Victor Hugo «L'enfant»):

"Здесь турок страшный след: развалины, зола.Хиос, отчизна вин, — лишь голая скала …Пустынно все… Иль нет — вот мальчик средь камней,Голубоглазый грек, один в тоске своейПоник уныло головою. Боярышник густой ему отныне дом —Куст свежий, как и он, увенчанный цветком,Что спасся чудом среди боя …».

Напомним читателям, что в 1821 году в Греции вспыхнуло всеобщее восстание против турецкого ига. Башибузуки творили неслыханные зверства, стремясь утопить восстание в крови, и вырезали на одном лишь греческом острове Хиос свыше 90 тысяч христиан (Керсновский А. А. История Русской армии. Т. 2 — Глава VII. Священный союз и военные наследия). Хиос освободился от османского ига в 1912 году.

А ведь мудрые и великие были Вольтер и Гюго, которые более 250 лет назад охарактеризовали всю варварскую, вандалистскую суть османов. Убежден, что их оценки для современной эрдогановской Турции не потеряли своей актуальности.