Известие об издевательстве над пятилетним ребёнком в Алтайском крае, которого жестокие родители за небольшую провинность выставили совершенно голого на мороз, взбудоражило социальные сети. Люди написали тысячи гневных комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

«А вы ещё больше пособий давайте многодетным, и не такое будете наблюдать», — иронизирует в группе «Барнаул 22» («ВКонтакте») Марина Корнева.

«Скоро, читая такие комментарии, многодетные семьи будут как изгои», — замечает Евгения Швайцер.

«Такие семейки, когда спрашивают: «На что вы живете?», они всегда отвечают: «На детские пособия». Даже не скрывают этого», — информирует Светлана Чернова.

«Лишат их родительских прав на детей, а они родят новых. И в ход пойдут эти же «воспитательные меры»… Тут в пору задуматься о принудительной стерилизации таких «матерей» или о лишении родительских прав сразу после рождения очередного ребенка», — предлагает Оксана Садовская.

«Линчевать таких людей», — отмечает Кирилл Казанцев.

«Люди-нелюди», — замечает Максим Аникеев.

«Я все больше убеждаюсь, что на наши органы власти можно повлиять только при помощи СМИ. Пока в сети не появляются кадры бездействия опеки (или другой структуры) — ни фига делать не будут», — поделилась наблюдением Ксения Важенина.

«Страшно, когда у ребёнка отчим-зверь, но ещё страшнее, когда при этом и мать-алкоголичка!» — считает участница группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Ольга Кондакова.

Altai-krai.sledcom.ru Женщина. подозреваемая в истязании родных детей

«Снова такая история: женщины, вы головой-то думайте, прежде чем заводить отношения не понять с кем. И раз уже родили ребенка, несите за него ответственность. Ребенок всегда должен быть важнее мужика», — поддерживает Анастасия Балахнина.

«Жалко, что женщины меняют детей на мужиков», — отмечает Галина Филатова.

«Почему возбуждено только уголовное дело по неисполнению родительских обязанностей? А как насчёт попытки убийства ребенка? Или оставлении несовершеннолетнего в опасной ситуации, на крайний случай?» — спрашивает Надежда Усольцева.

«У ребенка, помимо обморожения, теперь и психологическая травма Животные 3 и то всегда за своих детей. Куда смотрела мать?» — спрашивает Галина Штрекер.

«Беззащитное маленькое создание, пусть все самое страшное у него будет уже позади. Не знаю, что нужно иметь вместо сердца, чтобы так поступить. Что бы ни натворил этот малыш, так нельзя. Немыслимо. Жестоко», — отмечает участница группы «Омск Live» («ВКонтакте») Ирма Мавер.

Некоторые участники обсуждений высказали недовольство самим фактом съёмки: мол, мальчика нужно было закутать в теплое и увести греться, а не запись вести. На что участница группы Мила Феникс заметила:

«В защиту женщины, которая снимала: видео менее минуты, зато есть доказательство издевательства над ребёнком. У этой семьи есть ещё дети, и дело о лишении родительских прав лежит с прошлого лета без движения! Более того, в доме был обнаружен двухлетний мальчик с побоями на лице. Только общественный резонанс может помочь в таких случаях, а без доказательства камнями закидают со словами».

«Одни потеряли ребёнка из-за уродов-педофилов, другие сами своего ребёнка калечат, Господи, люди! Остановитесь! Что ж вы творите! Это же ребёнок! Руки б оторвать, да что толку ещё и кормить потом государству вас, бездушные ироды», — отмечает Светлана Гречко.

(сс)kheinz Ребенок

«А потом и вырастают от такого воспитания убийцы, как в Омской области: 14 лет дочке — заказала убийство своему 17-летнему (не знаю даже, как назвать этого ублюдка) убить отчима, мать и сестрёнку с ДЦП», — рассуждает Галина Мамаева.

Как сообщало ИА REGNUM, издевательские методы воспитания пятилетнего ребёнка из села Селезнево Шелаболихинского района засняла одна из местных жительниц. Она шла мимо дома и услышала плач, а зайдя в ограду, увидела мальчика — голого, босого. На улице, говорят, был 20-градусный мороз. Выяснилось, что таким образом мальчика наказали за беспорядок на столе.

Когда сотрудники полиции и опеки приехали на место, чтобы разобраться в случившемся, они не могли попасть в дом к семье около получаса. Оба родителя были пьяными.

Накануне, 24 января, СУ СК РФ по Алтайскому краю исполнил поручение Александра Бастрыкина, возбудив уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

Сегодня, 25 января, правоохранители известили о задержании родителей — 31-летней жительницы Шелаболихинского района и ее 34-летнего сожителя.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Напомним также, что 24 января Куйбышевский районный суд Омска арестовал на два месяца парня, убившего двоих взрослых и ребёнка-инвалида. Также на два месяца арестована его 14-летняя девушка — дочь убитых.

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