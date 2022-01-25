Реакция нового правительства Германии на развитие ситуации в отношениях между Россией и Украиной одновременно была сложной и оставляла желать лучшего, пишет бывший посол Австралии в ГерманииДэвид Ритчи в статье, вышедшей 25 января в The Strategist.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

Нынешние немецкие власти оказались в непростой ситуации: мало того, что им приходится принимать меры в ответ на недавний всплеск заражений коронавирусом, когда число новых случаев заболевания стало превышать 100 тыс. в день, разворачивающийся вокруг Украины кризис также стал серьезным испытанием для трехстороннего коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца, — в которое входят социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» с министром иностранных дел Анналеной Бербок в качестве сопредседателя и Свободные демократы (СвДП) во главе с министром финансов Кристианом Линднером. Еще одним ключевым игроком в украинском вопросе является министр обороны Кристин Ламбрехт из СДПГ.

Пока не понятно, какой курс они выберут, однако по первым признакам можно сказать, что на многое надеяться не стоит. Германию и самого Шольца критикуют за то, что они слишком пассивны и не поддерживают более решительно позицию Запада по Украине. Публичные комментарии канцлера ФРГ носили не столь жесткий, чем у других лидеров НАТО и стран Европы, характер. Трудно избежать вывода, что Шольц предпочитает оставить основную работу своим министрам иностранных дел и обороны. Он также не хочет ставить под угрозу экономические отношения Германии с Россией, особенно в качестве источника энергии. Поэтому Германия очень настороженно относится к возможному введению санкций против России.

Итак, несмотря на очевидную активную деятельность Бербок и Ламбрехт — резкие публичные выступления и встречи с ключевыми игроками, в том числе в Москве, — правительство Шольца заняло минималистскую позицию по украинскому кризису. Берлин хочет более широкой роли ЕС в кризисе и решительно выступает за переговоры, возможно, под председательством или при посредничестве Германии и Франции, а не просто оставить все в руках Соединенных Штатов и России.

Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции. mid.ru

Берлин категорически исключил отправку на Украину военнослужащих или оборудования немецкого производства, в том числе из третьих стран, таких как государства Прибалтики. Немецкие власти подчеркнули, что поставка военного персонала или техники в потенциальную зону боевых действий только усугубляет ситуацию. Говоря словами Ламбрехт, такой шаг не является «в настоящее время полезным». Напротив, она объявила, что в феврале направит на Украину полностью оборудованный полевой госпиталь (с соответствующей подготовкой). Это самый скромный вклад, который Германия могла бы внести.

Излишне говорить, что Украина прямо решительно отвергла позицию Германии, утверждая, что ей отчаянно нужна «оборонительная» военная техника из Германии. Посол Украины публично призвал к «немедленному пересмотру» решения ФРГ, отметив, что Украине нужно «100 тыс. касок и бронежилетов». Ламбрехт исключила поставку такого оборудования.

Но немецкое правительство болезненно относится к слишком пророссийскому звучанию. Глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку со своей должности (возможно, на него сильно опирался его министр) из-за комментариев, сделанных на конференции на прошлой неделе в Нью-Дели. Вице-адмирал заявил, что разговоры о российском вторжении на Украину — «ерунда», что все, чего хотел президент Владимир Путин, — это «уважение и обращение с ним как с равным», добавив: «Боже мой, уважение к кому-то почти ничего не стоит».

Он также указал на то, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что бывшая советская республика никогда не будет соответствовать критериям членства в НАТО. Ясно, что это были нежелательные и неприятные комментарии для правительства Германии, особенно исходившие от такого высокопоставленного военачальника.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины присоединения Крыма

Подход Германии к возможным санкциям против России, если она вторгнется на Украину, также был очень слабым, хотя ввести санкции не так просто, как кажется. Наиболее обсуждаемая в контексте Германии санкция — закрытие или прекращение (на время) работы газопровода «Северный поток — 2». Принятие мер здесь, безусловно, нанесет серьезный удар по российскому газовому экспорту и станет серьезным сигналом неодобрения российскому руководству. Трубопровод завершен и ожидает одобрения регулирующих органов на европейском конце. Как ожидается, сертификация должна закончиться через несколько месяцев, но это решение касается не только Германии, что еще больше осложняет ситуацию.

Сложность с трубопроводом заключается в том, что он обходит ряд стран, в первую очередь Украину, на пути от России к своим крупнейшим потребителям, особенно к Германии. Так что Россия могла бы направить больше газа через «Северный поток — 2», отрезав Украину и некоторых других. Такое развитие событий было бы катастрофой, в частности, для Киева.

Однако новому правительству ФРГ придется сопротивляться все большему давлению, оказываемому на него с тем, чтобы Берлин поддержал санкции против «Северного потока — 2». Россия является крупным поставщиком энергоносителей в Германию, обеспечивая примерно 35−40% ее импорта энергоресурсов. Берлин сильно зависит от энергоносителей из России, не только для удовлетворения нужд энергетики, но и — в середине зимы — для обогрева немецких избирателей. Цена на газ и без того очень высока, а если будут введены санкции, она станет еще выше, так что санкции станут серьезной внутренней проблемой для правительства Шольца.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Учитывая давление, Шольц был вынужден признать, что действия против газопровода «Северный поток — 2» — это то, что нужно будет «обсудить» в случае вторжения России на Украину. Но понятно, что он предпочел бы избежать такого шага.

Еще одной сложностью является курс правящей коалиции. «Зеленые» под предводительством Бербок поддерживают санкции против «Северного потока — 2». Они хотели бы, чтобы трубопровод был закрыт сейчас и навсегда, чтобы сократить использование Германией ископаемого топлива. Благодаря «Северному потоку — 2» Россия станет основным поставщиком энергоносителей ФРГ на десятилетия вперед.

Такую ситуацию нельзя назвать чем-то новым. Даже при бывшем канцлере Ангеле Меркель на Германию оказывалось сильное давление, не в последнюю очередь со стороны США, чтобы она отказалась от «Северного потока — 2», учитывая, что запуск трубопровода усилит ее энергетическую зависимость от России. Да и Германия всегда настороженно относилась к санкциям в целом.

Kremlin.ru Ангела Меркель

Таким образом, хотя нынешнее положение дел в отношениях Украины и России нежелательно для Шольца и его правительства, Германия так и не пошла на решительные шаги для преодоления ситуации, особенно с учетом веса и значения страны в мире. Сложившаяся ситуация также является серьезным испытанием для нового канцлера. Благодаря своему международному статусу и опыту Меркель могла напрямую разговаривать с Путиным. Делала она это часто. Было бы интересно послушать некоторые из этих разговоров, особенно когда Россия «аннексировала» Крым в 2014 году. Шольц разговаривал с Путиным, но только в рамках приветственного звонка в декабре прошлого года. Ему, безусловно, нужно стать более активным, если он хочет поддержать позицию Запада в вопросе нового кризиса.