Жестокое убийство семьи, в том числе ребёнка-инвалида, в Павлоградском районе Омской области потрясло всю Россию. Особый ужас ситуации в том, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибших и её 17-летний парень.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Эту кровавую расправу подростков над целой семьёй обсуждают в соцсетях, в том числе в омских пабликах.

«Кошмар, какое хладнокровие… В голове не укладывается, как можно так вот просто пойти убивать, а девочке планировать убийство собственной матери, самого дорогого, что есть в нашей жизни. Не хочется верить, что такое бывает в реальной жизни…» — комментирует подписчица паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Татьяна А.

«Без матов сложно что-то комментировать», — высказался более резко Константин К.

Игорь Н. считает, что убийцам семьи нужно дать пожизненный срок: «Это через десять лет, а то и по УДО раньше выйдут, и будут ходить. Жесть, родную мать, сестру, да ещё и планировали долго это всё. Нет слов, просто нет…»

«Что у девочки в голове происходило, интересно. И что она сейчас думает и чувствует. И как она собиралась жить дальше, на какие средства… В голове у меня не укладывается этот случай…» — переживает Екатерина М.

Omsk.sledcom.ru Подозреваемая 14-летняя дочь погибших

«Вот так вот растишь, душу вкладываешь, стараешься, чтобы всё самое-самое было у ребёнка, а «оно» вынашивает план, как тебя уничтожить…» — рассуждает Игорь Ч.

«Загубили себе жизнь, идиоты», — пишет Михаил Г.

«У меня вообще слов нет никаких», — шокирована Татьяна С.

«Они решили устроить кровавый экшен…» — подчёркивает Захар М.

«Мир сошёл с ума. Как после этого они будут жить???» — недоумевает Наталья Ч.

Пользователю Mister A. павлоградские подростки своим хладнокровным преступлением напомнили американскую криминальную пару: «Бонни и Клайд»?»

«Человек — самое опасное животное», — подытожил Николай Б.

Omsk.sledcom.ru Орудие убийства

Как сообщало ИА REGNUM, жестокое убийство произошло в селе Юрьевка Павлоградского района. По имеющейся информации, причиной могло стать недовольство матери и отчима отношениями девочки с 17-летним парнем.

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По версии следствия, ночью 22 января парень через открытую девушкой дверь пробрался в дом. Спящим взрослым он нанёс смертельные ранения. Также он убил десятилетнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы, за которой его подруга не хотела ухаживать. Шестилетнего брата девочки они оставили в живых.

Omsk.sledcom.ru 17-летний подозреваемый в убийстве семьи

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Чтобы замести следы, школьница взяла младшего брата и прибежала к соседям. Она заявила, что родителей убил «неизвестный мужчина с бородой». Однако следствие быстро раскусило парочку. Подростки во всём сознались. 24 января суд арестовал их на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.