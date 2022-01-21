На фоне слухов о возможной войне на Украине финансовый рынок России, как это принято говорить, «штормит». Причём результаты этого «шторма» могут наблюдать не только биржевые брокеры или инвесторы, решившие вложиться в ценные бумаги. Вслед за индексами Мосбиржи вниз ушёл и рубль. Курс российской валюты за несколько последних дней просел существенно, полностью потеряв те показатели, которые сумел «отвоевать» у доллара и евро с лета 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

«Из-за медиакомпании США против России индекс Мосбиржи резко упал на минувшей неделе. Суммарно фигуранты топ-10 списка Forbes обеднели более чем на 7 млрд долларов. Стоит отметить, что российская биржа давно находится на достаточно низких значениях», — написал телеграм-канал «Бойлерная».

О том, что бои между Западом и Россией началась, пусть и не в военной, а в финансовой плоскости, считают и другие телеграм-каналы. Именно этим они и объясняют столь стремительное падение российского фондового рынка. Однако и здесь отдельные сообщества Telegram увидели не трудности, а возможности.

Mike Licht Падение

«Соцсети вновь комментируют падение индекса Мосбиржи и последовавшее за ним снижение курса рубля в духе «ужас… ужас… ужас…». События взаимосвязаны: фондовый рынок падает потому, что иностранцы выходят из российских ценных бумаг, а рубль — потому, что продавшие свои бумаги нерезиденты покупают доллары и евро. Мы уже говорили, что для российских инвесторов распродажа иностранцами российских ценных бумаг — это самое лучшее, что только может быть. Шанс задешево купить выпадает им уже второй раз за 5 дней», — написал телеграм-канал «Мейстер».

По мнению автора публикации, ситуация с курсом рубля на самом деле намного сложнее, чем с отечественным фондовым рынком. Фундаментальные факторы, такие как состояние платежного баланса, ключевая ставка Центробанка, темп инфляции толкают курс рубля вверх, к отметке 70 рублей за доллар, а политический фон — вниз, к рубежу 80 рублей за 1 доллар. Этим и объясняется высокая волатильность российской валюты. Причем постоянные колебания курса рубля негативно влияют на настроение в социуме.

«На фоне продолжающегося падения курса рубля по отношению к доллару и евро, а также очередного мощного обвала фондовой биржи социологи говорят о запросе в российском обществе на стабилизацию. Текущая динамика общественных настроений характеризуется нарастающим уровнем беспокойства», — написал телеграм-канал «Незыгарь».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

На фоне роста рисков военной конфронтации на Украине, высокой инфляционной динамики и роста заболеваемости COVID-19, параметры социальной тревоги сохраняются на достаточно высоком уровне и обуславливают запрос на повестку стабильности и постепенного развития, считает ТГ-канал.

«Уровень социальной тревоги весь прошлый год характеризовался в диапазоне 40−50%, однако новогодние праздники позволили несколько снизить тревожные настроения. Текущий срез общественных настроений показывает, что социум адаптировался к параметрам пандемии, а неизбежность дальнейшей инфляции вызывает беспокойство, но воспринимается, скорее, как инвариантный параметр жизнедеятельности государства и общества как минимум на ближайшие полгода», — написал автор поста.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

При этом фиксируется возрастающая динамика беспокойства общества по поводу геополитики. Побочными следствиями таких настроений может стать рост социальной напряжённости, подавленности или агрессии в обществе. Страх и тревога в краткосрочной перспективе способны помочь социуму осознать угрозу внешнего врага и оценить геополитические риски, однако долгосрочные стратегии сохранения тревожности контрпродуктивны с точки зрения синергии общества и власти, а также параметров ментального здоровья социума, делится данными социологов телеграм-канал.

«При этом фактор угроз военной конфронтации все больше беспокоит даже аполитичное по своему сущностному содержанию общество. Социологи говорят о возрастающем запросе российского общества на стабилизационные сигналы в отношениях стратегической безопасности России, которые в свою очередь создадут платформу для роста уверенности россиян в завтрашнем дне и позволят продолжить траекторию преодоления ковидокризиса. Без этого параметры социальной тревоги и беспокойства будут нарастать в ближайшие недели, прогнозируют социологи», — поделился своими соображениями «Незыгарь».

Однако, ни одна война не обходится без потерь с обеих сторон. Не стала исключением и ситуация с возможным обострением боевых действий в Донбассе. Нагнетая обстановку вокруг конфликта на востоке Украине и распространяя дезинформацию о возможной агрессии со стороны России, Запад в итоге ударил не только по российскому фондовому рынку, но и по своим.

«Европейские индексы Германии и Франции падают на 3% на фоне рисков войны. Падает и рынок США на 1−2%. Папа римский Франциск вчера призвал провести 26 января международный день «Молитвы за мир», чтобы остановить обострение кризиса на Украине», — сообщил телеграм-канал «Банкста».