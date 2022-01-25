Поручение председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев гибели людей после нападения бродячих собак стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 января в социальной сети «ВКонтакте».

Давид де Конинк. Нападение собак. XVII века

Пресс-служба СК РФ Александр Бастрыкин

"Давно пора навести порядок в этом вопросе!» — считает Надежда И.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские власти уже озадачились в своё время данным вопросом, но, как мы видим, проблема осталась столь же острой, поэтому граждане не думают, что новые изменения действительно принесут людям пользу.

«Ждёт предложений об изменении. А действующий закон об отлове бродячих собак уже не работает? Что толку его изменять, если он не работает? И следующий точно также работать не будет, раз этот не работал!» — убеждён Андрей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что старое законодательство в вопросе контроля за животными было более эффективным, нежели то, с чем мы имеем дело сейчас.

«Раньше был нормальный закон с отловом и последующей эвтаназией. Сейчас собак типа стерилизуют и снова возвращают на улицы. Результат такого подхода мы видим», — отмечает Дмитрий С.

Часть людей полагает, что раз ситуация выходит из-под контроля и нападения бродячих животных начинают становиться угрозой, в том числе и для детей, то следует принимать любые меры, в том числе и радикальные.

AlexisMartin_mb Бродячие собаки

«Приоритет всё-таки над детьми, а не над собаками, люди важнее. Отстреливать их и дело с концом. Не там гуманизм развели. Не изобретайте велосипед», — советует Сергей Е.

Ряд пользователей указывает на то, что бродячие животные виноваты в трагедиях по всей России в меньшей мере, чем те чиновники, которые должны были быть ответственны за то, чтобы всё меньше и меньше собак оказывалось на улицах российских городов.

«Хорошо власти устроились: чтобы не исполнять закон и не нести ответственность за халатное отношение к своим обязанностям, они находят сакральную жертву и будут теперь убивать ни в чём неповинных собак», — считает Валера М.

Павел Ищенко ИА REGNUM Бездомная собака

Отдельные комментаторы отмечают, что власти опять за голову схватились только тогда, когда трагедия уже произошла и начинает перерастать в настоящую катастрофу.

«Обязательно нужно было дождаться гибели людей, детей, чтобы начали меры применять и очищать населённые пункты и лесоугодья от стай диких псин. До этого не видно было. Фамилии должностных лиц виновных в трагедии где?!» — интересуется Ирина Ф.

Нашлись и те, кто убеждены, что в вопросе с домашними животными должен быть установлен жёсткий контроль, а те, кто решил завести себе питомца, должны отдавать себе отчёт, что это не только будет для них накладно, но и ответственность за животное придётся нести максимальную.

«Никаких собак на улице быть не должно! По всей России собака должна быть дома на привязи, а на прогулку обязана выходить с намордником и на поводке», — поделился своим мнением Евгений Я.

«Необходимо заставить «отказников» животных платить налог за счёт либо усыпления, либо для обслуживания приютов для животных! Для этого необходимо организовать строгий учёт с массовой чипизацией питомцев. Пора уже интеллект включать, а не реагировать по ситуации», — написал Алексей Д.

Марина Каширская ИА REGNUM Будни воронежского приюта для бездомных собак

Напомним, 23 января на сайте Следственного комитета Российской Федерации появилась информация о том, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев гибели людей после нападения бродячих собак.