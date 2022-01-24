Власти Великобритании начали вывозить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей. Об этом говорится в рекомендации МИД Британии.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остаётся открытым и будет продолжать выполнять основную работу», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Власти Британии вывозят часть сотрудников посольства в Киеве

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Леся из Страны», Klymenko Time, VESTI и «Первый независимый». Многие отметили, что Британия вслед за США продолжает нагнетать антироссийскую истерию. Иные также предположили, что могут быть военные провокации на линии столкновения.

«Семейки едут в родной обком, а взамен везут тонны боеприпасов, ибо эти семейки, конечно же, должны жить в тепле и сытости, а украинцы — в холоде и голоде. Истинное лицо», — написал Dionisii K.

«И «реформаторов» с собой пусть забирают. Может, проводим с хлебом-солью», — с сарказмом добавил Влад.

«Нашпиговали страну оружием и свалили. Так кто там на кого будет нападать?» — недоумевает Роза Львовна.

«Нашкодили — и в кусты. Издалека наблюдать, что будет дальше. Пусть валят», — пишет Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

«Думается, что сваливают не зря. Схема стара как мир. Пекинская олимпиада. Обстрел ВСУ по Донбассу… и понеслось. Чет 2008 [год] август напоминает. Ничего нового англосаксы не придумывают», — отметил Дмитрий Михайлович.

«Теперь с большей вероятностью могут начаться военные провокации возле линии соприкосновения с последующими боевыми действиями. Англосаксы готовят почву», — выразил свое мнение Anatoly R.

«Фух, думали, что этого никогда не произойдет», — отреагировал «Фунтик».

"Пусть Верховную раду забирают, пригодится», — добавила Елена.

«Они просто сваливают от ответственности. А металлолом, который они поставляют? Украина — это удобное место для утилизации», — пишет Светлана М.

«Сами бегут после своих же фейков? Повелись?» — смеется Вячеслав.

«А когда Зеленский начнет галстук жрать?» — не без сарказма поинтересовался Пашка 88.

«Кучно пошло», — отметил R Ro.

«Нормально так коллективный Запад раскололся», — добавила Алина.

«И оружие свое пусть забирают», — написала Galene.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Крысы бегут с тонущего корабля», — написал Den А.

«Посмотрим-посмотрим, мне кажется, никто никуда не эвакуируется, поднимут шум, но действий не будет, так как объективных причин нет», — предположила Таисия.

«Прям день освобождения Киева», — иронизирует orion.

«Прям праздник какой-то», — смеется Ksenia K.

«Наши доблестные партнеры такими умышленными поступками просто опустят экономику [Украины] ниже плитнуса», — отреагировал Alexandr.

«Так это Путин не то что не напал, а даже войска по России никуда не двинул, а все уже обо*рались», — пошутил «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

«Без их «помощи» быстрее и мир наладится», — подытожила Lena.

Читайте также: Власти Австрии эвакуируют посольство на Украине при ухудшении ситуации