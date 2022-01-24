В Южной Корее обсудили аварию на канатной дороге.

Pxhere.com Канатная дорога

По сообщениям южнокорейских СМИ, 22 января около 15:00 по местному времени на одном из горнолыжных курортов южнокорейского города Пхочхон провинции Кёнгидо кресла, подвешенные на тросе подъёмника, внезапно стали двигаться на большой скорости в обратном направлении.

В точке отправления сидения столкнулись с кучей других кресел, из-за чего пассажиры канатной дороги в страхе спрыгивали с подъёмника, боясь столкновения. Некоторые, не успев вовремя выбраться из сиденья, врезались в них.

Когда горнолыжный подъёмник удалось остановить, порядка 60 людей провисели в воздухе почти два часа. Там, где высота была не очень большой, люди пытались спрыгнуть самостоятельно, а тех, кто завис очень высоко, спускали сотрудники службы спасения.

Известно, что в результате инцидента в больницу попал 7-летний ребёнок, получивший ушибы, около 40 людей обратились за медицинской помощью.

(сс) hyolee2 Скорая помощь в Южной Корее

На следущий день в администрации города сообщили о временной приостановке горнолыжного курорта и выплате компенсаций пострадавшим.

«Почему все свободно катаются на лыжах в период пандемии? Горнолыжные курорты переполнены, машину негде припарковать!» — возмущается kjon***.

«Подобные несчастные случаи происходят каждый год! Начните уже проводить проверки как следует», — призывает weri***.

«Мне одному кажется, что количество инцидентов в нашей стране за последние пять лет увеличилось в несколько раз?» — интересуется bome***.

«Это не первый случай на этом курорте! Его нужно закрыть!» — отмечает a031***.

«С таким большим количеством инцидентов на квадратный метр мне даже страшно выходить из дома», — пишет 3295***.

«Благо, что обошлось без жертв», — радуется c62g***.

«Требую возмещение ущерба!» — требует gmca***&

«Лучше бы сидели дома…», — пишет dsm0***.

Горнолыжный курорт

«Корея только кажется развитой страной, однако если смотреть изнутри, всё далеко не так. Рабочие гибнут каждый день из-за несоблюдения техники безопасности, здания рушатся из-за некачественных материалов или ненадлежащего строительства…» — возмущается yung***.

«Люди, хватит винить в произошедшем страну и президента!» — призывает huma***.

«О какой короне идет речь? Все в масках и очках. Покататься на склоне безопаснее, чем сходить в ресторан», — отмечает agne***.

«Вот из-за таких людей число случаев заражения и растет», — пишет dian***.

«Нужно срочно приостановить работу или закрыть все горнолыжные курорты в стране!» — призывает wjrl***.