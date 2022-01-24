



Primeminister.am Армен Саркисян и Никол Пашинян

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, заявив, что Конституция мешает ему использовать свой потенциал для решения системных внутренних и внешнеполитических проблем. Он прослужил президентом почти четыре года из отведенных ему семи лет. По его словам, ему были даны обещания, что для него будут созданы механизмы влияния на внешнюю политику, экономическую политику, отношения с диаспорой, но этого не произошло. «Я очень долго думал и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении, — говорится в его заявлении. — Это абсолютно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики».

Но тут всё шито белыми нитками, ведь, принимая в 2018 году предложение Сержа Саргсяна стать президентом, Саркисян отлично понимал уровень своих полномочий. Однако вдруг сейчас осознал, что, согласно новой Конституции, «не имеет никаких рычагов влияния на процессы». Кто и когда обещал Саркисяну расширение полномочий на посту главы государства, остается неясным. Но есть факт обсуждения этой проблемы с правящей партией «Гражданский договор». Как заявил депутат от фракции этой партии Арсен Торосян, «наша политическая сила считает, что парламентская система помогает удерживать страну стабильнее, особенно в кризисных ситуациях». Странно выглядит недовольство президента ограниченностью своих полномочий после его действий во время конфликта Пашиняна с Конституционным судом, когда Саркисян в 2020-м добровольно согласился на еще большее ограничение своих полномочий, чтобы помочь премьеру взять под контроль КС и сместить неугодного премьеру председателя суда.

А дальше, в феврале — марте 2021 года, была история с указом об отставке начальника Генштаба, когда президент не подписал указ премьера, но через определенное время решение вступило вступил в силу — и Конституционный суд признал такой порядок законным. Правда, некоторые эксперты считают, что «фон взаимоотношений Саркисяна с правящей элитой с самого начала был конфликтным» в силу того, что он «оставался представителем дореволюционных элит, то есть человеком, попавшим на этот пост не в результате революции». Вспоминают, что Пашинян еще в бытность оппозиционером заявлял о незаконности избрания Саркисяна президентом (после перехода к парламентской республике президента избирают не граждане страны путем прямого голосования, а депутаты Национального собрания) из-за якобы наличия у него британского гражданства. Но правда и в том, что на определенных этапах Саркисян фактически прикрывал Пашиняна и отказался выступать в роли так называемой «третьей силы», которая могла бы нейтрализовать премьера.

Видимо именно на этом стыке и шло обсуждение вопроса о расширении полномочий президента. В итоге премьер-министру удалось, во-первых, затянуть время в результате негласной договоренности между Саркисяном и Пашиняном, и, во-вторых, изменилась ситуация как внутри Армении, так и на внешнем фоне. Так что теоретически отставку президента можно было ожидать в любое время. Однако почему он ушел именно сейчас, понять пока сложно. Некоторые армянские эксперты утверждают, что «Саркисян пытается избежать процессов, которые могут начаться в будущем». Но каких именно? Дело в том, что экс-президент — опытнейший дипломат, бывший посол Армении в Великобритании и Ватикане, имеющий обширные связи с европейскими политическими кругами и с представителями армянской диаспоры. Поэтому его относительная политическая пассивность порождала немало слухов о закулисных играх. Не исключено, что его решение было принято после консультаций с определенными политическими кругами на Западе и с лидерами армянской диаспоры.

President.am Серж Саргсян

Что дальше? В Армении по инициативе Пашиняна готовится новая конституционная реформа, а до этого времени на пост президента будет выдвигаться промежуточная фигура. В будущем на пост главы государства станет претендовать Пашинян. Это первое. Второе. На данном этапе Пашинян начинает консолидировать власть, нивелируя даже условно существовавшее двоевластие. Теперь он получает больше возможностей для принятия серьезных решений, прежде всего во внешней политике, в частности, более эффективно восстанавливать отношения Армении с Турцией. Но ответ на другие важные вопросы дадут только дальнейшие события.