Папа Римский Франциск поможет мигрантам на границе Польши и Белоруссии, передает Vatican News (Ватикан). Он пожертвовал через Департамент служения целостному развитию человека 100 тысяч евро в пользу групп мигрантов, находящихся на границе между Польшей и Белоруссией. Помощь папы будет направлена польскому отделению благотворительной католической организации Caritas для решения чрезвычайной миграционной ситуации на границе между двумя странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Франциск объявил 26 января днем молитвы за мир на Украине, передает CatholicNewsService (Вашингтон, США). Выразив беспокойство по поводу ситуации в этой стране, понтифик после прочтения молитвы «Ангел Господень» сказал: «Я с беспокойством слежу за ростом напряженности, которая угрожает нанести новый удар по миру на Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента, что может иметь еще более широкие последствия. Я обращаюсь с сердечным призывом ко всем людям доброй воли молить Всемогущего Бога, чтобы все политические действия и инициативы служили человеческому братству, а не партийным интересам. Те, кто преследует свои собственные цели в ущерб другим, презирают свое призвание как людей, потому что все мы созданы братьями и сестрами».

America (Нью-Йорк, США) уточняет: «Комментируя это заявление (папы Франциска. — С. С.), источник в Ватикане, попросивший не называть его имени, поскольку он не уполномочен говорить на данную тему, пояснил нашему изданию, что риск заключается в том, что ложный шаг или провокация со стороны украинцев может открыть русским путь для вторжения. Такое вторжение создаст чрезвычайно опасную ситуацию, которую будет очень трудно контролировать, добавил он».

Лондон в общении с Россией повышает тон, пишет La Croix (Париж, Франция). Из всех значащих европейских стран правительство Великобритании, пожалуй, наиболее последовательно в своей оскорбительной риторике против Москвы и опасности, которую та представляет для своей украинской соседки. После встречи в Женеве между российскими и американскими представителями по украинскому вопросу и расширению НАТО последние заявления Лондона полностью соответствуют этой логике. В субботу, 22 января, МИД Великобритании заявил, что у него есть доказательства наличия плана по созданию промосковского правительства в Киеве. Приводя очень мало деталей, подтверждающих этот предполагаемый заговор, Лондон упомянул имена бывших чиновников Виктора Януковича, свергнутого в 2014 году в ходе «революции на Майдане» украинского президента и нашедшего убежище в России. На Украине эти заявления были встречены скептически.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

Украинские епископы в США выступили с заявлением, информирует CREDO (Каменец-Подольский, Украина). «Россия разместила более 100 тысяч своих военных на границах с Украиной, молодым демократическим государством, которое совершает непростое паломничество к свободе и достоинству после лет тоталитаризма, жестоко уничтожившего 15 миллионов человек на украинских землях, — сообщают они. — Сегодня весь мир наблюдает и спрашивает: как можно наказывать войной независимое государство за его желание свободы слова, совести, развития гражданского общества, ответственного правления и других свобод? Неужели тот факт, что украинский народ стремится жить согласно своему Богом данному достоинству, может быть угрозой для современных иродов, желающих власти и господства? Это вопрос жизни и смерти, ведь ностальгия по утраченной империи приводит к массовым убийствам и безмерным страданиям на Украине». Заявление подписали митрополит Украинской католической церкви в США, глава отдела внешних связей Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк, епископ Стемфордской епархии Павел Хомницкий, епископ Чикагской епархии Венедикт Алексийчук, епископ Пармской епархии Богдан Данило, викарный епископ Филадельфийской епархии Андрий Рабий.

Профессор теологии и религиоведения Университета Вилланова (Филадельфия) Массимо Фаджоли прокомментировал в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) первый год правления президента США Джо Байдена. Главное заключается в том, что Байден — это президент, у которого в Конгрессе только «теоретическое большинство», потому что он не может рассчитывать на двух сенаторов-демократов, поэтому его повестка дня заблокирована. Его рейтинг одобрения упал ввиду того, что есть политическая система, которая не работает, и есть Республиканская партия, которая приняла «экстремистскую логику», что проявляется в задержках в утверждении назначений в администрации. Байден мало что может с этим поделать. «Мы переживаем кризис цивилизации, который гораздо глубже, чем политический или конституционный кризис», — говорит Фаджоли. Верно утверждение о двух крайних мировоззрениях, которые не разговаривают друг с другом и не примиряются. Республиканцы поняли, что упрощенный нарратив, который апеллирует к американскому мифу, «белой Америке», работает. Демократы еще не поняли этого, доказательством чего является то, что происходит с вице-президентом Камалой Харрис. Она была выбрана потому, что ее профиль соответствовал определенной демографической группе, но у нее нет политической базы. В религиозных вопросах, как и в вопросах морали или абортов, демократы продолжают подавать патроны своим противникам и не утруждают себя поддержкой Байдена, потому что он находится на распутье. «Я бы посоветовал ему больше выходить к людям, больше путешествовать и пытаться донести до них информацию о том, что он сделал важного, — отмечает Фаджоли. — Второй совет касается вице-президента. Он должен понять, что с ней делать, потому что начинают ходить слухи, что будет другой кандидат, и это вызывает беспокойство. Наконец, необходимо определить идеологический образ партии, которая находится на перепутье. Она должна вернуть себе среднюю Америку, которую можно спасти от трампизма».

AsiaNews (Рим, Италия) рассуждает о горизонтах Евразии. Есть только одна страна на нашем континенте, которая суммирует все противоречия и кризисы идентичности — это то, что составляет ее проклятие и в то же время ее уникальность. Это Россия, единственная по-настоящему «межконтинентальная» нация. Хотя она очень малонаселенная, всего 144 миллиона человек, в ней проживает более 200 национальностей. И она представляет культуру, в которой доминирует один народ — русские, которые в Азии выдают себя за европейцев, а в Европе повторяют клич азиатских народов. Этот дух воплощает партия «Единая Россия» и идеология президента Владимира Путина: евразийская, как антиглобалистская альтернатива доминированию двух нынешних сверхдержав, США и Китая. Российские требования «гарантий безопасности» на переговорах с Западом содержат в себе представления о Евразии, о воссоздании бывшего советского пространства, о татаро-монгольском владычестве и о «большой игре» в Средней Азии в XIX веке. Сегодня Россия экономически зависит как от европейского и американского Запада, так и от китайского Востока. Но она может опираться на свою военную мощь, стратегическое значение территории и богатство сырьевых ресурсов. Она не может отпустить на волю свои «пограничные народы», которые не только защищают ее от остального мира, но еще в большей степени определяют ее как центр мира.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Американские активисты армянского происхождения призвали Байдена не оказывать военной помощи Азербайджану, рассказывает Crux (Денвер, США). Как заявил изданию исполнительный директор Армянской миссионерской ассоциации Америки (AMAA) Завен Ханиджан, Баку должен прекратить преследование христиан и разрушение христианских объектов на территориях, находящихся под его контролем после окончания в 2020 году войны с Арменией. В США давно действует 907-я поправка к «Акту в поддержку свободы», ограничивающая возможности Вашингтона оказывать военную помощь Азербайджана. Однако в апреле 2021 года государственный секретарь Энтони Блинкен отказался от ее положений. Ханиджан и армянские церковные лидеры в США призвали Байдена возобновить действие 907-й поправки. «Армения, первая христианская страна в мире, сегодня является государством, не имеющим выхода к морю, она блокирована, пережила геноцид, — говорится в письме президенту США. — Соединенные Штаты должны быть солидарны с Арменией во всех отношениях, и это должно начаться с прекращения любой и всякой военной помощи государству, которое хочет стереть нашу древнюю страну с карты мира. Мы, американцы, никогда не должны быть соучастниками такого геноцидного насилия». Письмо подписали епископ Микаэл Мурадян, архиепископ Овнан Дердерян, епископ Даниэль Финдикян, архиепископ Анушаван Таниелян, епископ Торком Доноян, преподобный Хендрик Шахназарян, Завен Ханиджан.

Polonia Christiana (Краков, Польша) исследует миф о построении процветания на субсидиях ЕС. Решение Польши о вступлении в Европейский союз в 2004 году обосновывалось экономическими причинами. Польша стремилась как можно быстрее догнать богатые государства по уровню зарплат, ВВП и качеству жизни. Однако сегодня известно, что значительная часть субсидий, получаемых Польшей, затем возвращаются в Германию и другие западные страны. Польша всё еще ждет своего «великого обогащения». Однако ее присутствие в Евросоюзе показало, что этого никогда не произойдет по формуле, которую десятилетиями проталкивал Брюссель. «Троянский конь» субсидий изначально представлялся великим даром для бедных посткоммунистических стран, но сегодня не осталось иллюзий, что он оказался в первую очередь инструментом политического контроля. Чем быстрее Польша покончит с системой субсидий, тем больше у нее будет шансов на развитие.

Бывший сенатор Джо Доннелли утвержден послом США при Святом престоле, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). В последнее время Доннелли был партнером юридической фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld в Вашингтоне. Он занимал пост председателя правления нью-йоркского Центра Суфана, некоммерческой аналитической организации, чья деятельность в области глобальной безопасности и внешней политики сосредоточена на борьбе с терроризмом, насильственным экстремизмом и вооруженными конфликтами.

Немецкие епископы выступили с осуждением почетного папы Бенедикта XVI, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). После публикации отчета о злоупотреблениях в Мюнхенской епархии критика бывшего понтифика со стороны немецких епископов становится всё громче. Председатель Конференции католического епископата Германии епископ Георг Бетцинг заявил о «катастрофическом поведении» лиц, занимающих ответственные посты, упомянув в этом контексте Бенедикта XVI. Затем выступил епископ Ахенский Гельмут Дизер. «Нельзя допустить, чтобы виновные оправдывались ссылками на свое незнание или на другие обстоятельства в указанное время», — сказал он в проповеди в Ахенском соборе. Дизер выразил сожаление по поводу «неспособности почувствовать собственную ответственность, признать свою вину и попросить прощения, или хотя бы выразить сожаление и боль о своей причастности к трагедии». Епископы и бывший папа тоже могут быть виновны, и «в определенных ситуациях они должны исповедовать это публично, а не только в таинстве исповеди». Представленный ранее отчет свидетельствует о том, что несколько мюнхенских архиепископов и других членов епархиального руководства не смогли возглавить борьбу с сексуальными преступниками, а также не проявили заботу о пострадавших. В этом контексте звучат обвинения против Бенедикта XVI, который будучи Йозефом Ратцингером руководил Мюнхенской епархией с 1977 по 1982 годы.

Domsteinchen Гельмут Дизер

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».