Для обоснования пересмотра японской военной доктрины из оборонительной в наступательную, увеличения для начала вдвое бюджетных ассигнований на наращивание мощи и без того сравнимых с армиями крупных стран мира «сил самообороны», оснащения их современнейшим высокотехнологичным вооружением правительству Японии необходимо пугать свой народ жупелом исходящей отовсюду «военной угрозы».

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

При этом речь идет не только о ракетно-ядерном оружии Корейской Народной Демократической Республики, согласно японской пропаганде предназначенном «для уничтожения Японии». Такие же «замыслы» в отношении Страны восходящего солнца приписываются России и Китаю.

Оснащение минимально необходимыми средствами обороны российских Курильских островов изображается чуть ли не как «подготовка к захвату Хоккайдо», на который в отличие от японских притязаний на российские земли Москва не претендует. А вокруг Японии постоянно-де курсируют русские атомные подводные лодки с сокрушительным оружием на борту.

«Россия придерживается стратегии использования Охотского моря в качестве форпоста, чтобы не дать врагу подойти близко. Если развернуть ракеты и танки на островах от Камчатки до северных территорий (Курильских островов), Охотское море станет ядерной святыней… Тот факт, что атомные субмарины курсируют вблизи Японии, на удивление малоизвестен», — предупреждает японский военный обозреватель и преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми.

Petty Officer 2nd Class Markus Castaneda Флаг Сил самообороны Японии

Но главным потенциальным противником, к войне с которым надо тщательно сегодня готовиться, объявлена Китайская Народная Республика. Причем война эта, по словам японских руководителей, может начаться не нападением Китая на Японию, а в случае каких-либо осложнений — в Тайваньском проливе. Ибо, по логике японских стратегов, Япония обязана защищать Тайвань совместно с США. А потому министр обороны Нобуо Киси считает возможным контролировать и осуждать законные меры КНР по укреплению своей обороноспособности. В действительности же это опять-таки используется для «принятия Японией ответных мер».

«Китай, — заявил Киси, — разместил большое количество нацеленных на район Тайваня ракет малой дальности, в зону поражения которых попадают острова и на крайнем юго-западе Японии. Усиливается китайская группировка ракет средней дальности DF-21 и DF-26, способных поражать цели на значительной части Тихоокеанского региона. Китай также, судя по всему, существенно продвинулся в разработке гиперзвуковых систем, призванных прорывать противоракетную оборону других стран. Всё это вызывает обеспокоенность с точки зрения обеспечения безопасности Японии и региона в целом. Министерство обороны тщательно следит за этими действиями Китая, принимая необходимые ответные меры».

Тем временем США и Япония продолжают усилия по сколачиванию нового военного блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе, некоего подобия НАТО на востоке. Выступая в ходе дебатов в парламенте, премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил необходимость дальнейшего укрепления военного союза с Вашингтоном. По его словам, достигнуты договоренности и об активизации так называемого Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) с участием США, Японии, Австралии и Индии, встречу лидеров которых планируется нынешней весной провести в очном формате на японской территории.

От заявлений и переговоров в Токио переходят к делу. Япония одни за другими проводит военно-морские маневры не только со своим стратегическим военным союзником — США, но и с ведущими странами НАТО — Великобританией, Францией, Германией. Заключает соглашения о военном сотрудничестве с Австралией. Присоединяется своими пока еще «легкими» авианосцами к совместным учениям с американскими ударными авианосцами с ядерным оружием на борту. Явно провокационные маневры предназначены для запугивания Китая и других стран региона, ибо проводились в непосредственной близости от китайского побережья.

По сообщению японских «сил самообороны» с американский стороны в учениях приняли участие 10 кораблей, включая атомные авианосцы «Карл Винсон» и «Авраам Линкольн». Японская сторона была представлена вертолетоносцем класса «Хюга». Как сообщал японский национальный телеканала NHK, «учения были призваны подчеркнуть сплоченность действий Японии и США в регионе на фоне роста активности Китая на море».

Navy.mil Авианосец ВМС США «Карл Винсон» на учениях в Южно-Китайском море

А ведь еще недавно японское правительство утверждало, что воссозданные вопреки запрету конституции Японии вооруженные силы придерживаются принципа ориентированности страны «исключительно на оборону». Но с этим теперь покончено, все обманные ширмы и прикрытия отброшены. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявляет, что до сих пор страна недостаточно заботилась о своей обороне. Он объявил, что в этом году правительство намерено сформулировать новую стратегию национальной безопасности и среднесрочный план развития обороноспособности. В нее войдут всевозможные варианты укрепления обороны, в том числе «возможность нанесения превентивных ударов по базам противников».

Это необходимо учитывать соседним с Японией странам, на себе испытавшим ужасы развязанной ею со своим ближайшим союзником — гитлеровской Германией — Второй мировой войны. Времена умиления уникальной японской культурой и самобытностью — сакурой, икэбаной, сумо, дзюдо, хайку — проходят. Япония всё больше вновь являет собой шовинистическое государство, пренебрегающее интересами и нуждами соседних народов. В этом, к сожалению, мало что изменилось. Поменялся только военный союзник, который политически и идеологически близок морали японских самураев с их культом силы и жестокости.