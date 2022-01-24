Пандемия вынудила государства во всем мире принять радикальные меры по сдерживанию распространения вируса, которые привели к спаду экономики и сжатию ликвидности, нарушению цепочек поставок и самого привычного жизненного уклада. Необходимо было балансировать между сдерживанием пандемии и управлением экономическими последствиями изоляции. Это привело к беспрецедентно высокой роли государства в урегулировании экономической ситуации, особенно в части поддержки бизнеса и населения. Но в сравнении с предыдущими экономическими спадами пропорционально возросли и риски, и ответственность государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Правительство смогло не только оперативно принять неотложные меры, но и организовать системную работу на перспективу. Одним из проявлений этого стала разработка Общенационального плана действий, обеспечивающего восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Этот нацплан был подготовлен в мае — июне 2020 года и, по сути, отражал приоритетные направления государственной поддержки до 2021 года. Прежде всего, он касался поддержки населения, особенно наиболее уязвимых его групп, а также компаний из секторов, в наибольшей степени затронутых пандемией.

Впечатляющей оказалась скорость «быстрых» выплат пенсионерам и семьям с детьми — более 600 млрд рублей. Помощь населению порой оказывалась и раньше, но именно с нынешним правительством она стала наиболее эффективной. Деньги в кратчайшие сроки получили 43 миллиона пенсионеров и родители 21 миллиона школьников. А принятые тогда же программы кредитования бизнеса ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 помогли поддержать около 5,7 млн рабочих мест. Благодаря реформе контрольной и надзорной деятельности существенно снизилась административная нагрузка на бизнес. Уже во втором полугодии 2021 года количество проверок сократилось более чем на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом самые радикальные перемены случились в российской медицине. Резко ускорилась модернизация всей системы здравоохранения, которая в пандемию работала в чрезвычайном режиме. Власть оценила подвиг наших медиков. Федеральные выплаты получили все медицинские и социальные работники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19. В условиях критического давления на экономику далось минимизировать спад инвестиций в 2020 году, а в минувшем году уже обеспечить их рост. Впрочем, это лишь некоторые из тех особенно видимых результатов, которых удалось добиться в течение двух этих тяжелых лет.

В условиях масштабных вызовов правительство должно было, с одной стороны, стабильно и надежно выполнять свои базовые функции, а с другой — реагировать на происходящие изменения.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи в палате реанимации для больных COVID-19

Одним из вызовов стал самый настоящий бум цифровой трансформации. Из-за массового перехода на «удаленку» цифровизация получила существенный импульс, который в значительной степени затронул сектор госуправления. Не зря же Мишустин еще в ранге главы ФНС перевел на цифру всю фискальную службу. Зато важно, что цифровизация не стала «прогрессивным аналогом плановой экономики в госуправлении», способом просчитать все экономические и социальные взаимодействия за всех их участников, но лишь одной из возможностей повысить эффективность госуправления и сократить присутствие государства там, где его присутствие не требуется.

Изменения коснулись и национальных проектов. В июле 2020 года был подписан Указ президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в котором определены пять национальных целей развития, а также 25 показателей национальных целей, характеризующие их достижение к 2030 году. В соответствии с Указом национальные проекты были скорректированы в 2020 году. Причем изменения коснулись как содержания национальных проектов, логики их формирования, так и срока реализации, который был продлен до 2030 года.

Национальные проекты — определяющий инструмент для достижения национальных целей развития, которые задают общую систему приоритетов для всей страны. Влияние отдельных мероприятий нацпроектов на показатели национальных целей отражено в утвержденном правительством Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации.

Government.ru Заседание правительства РФ

Как известно, таких целей всего пять. Это, действительно, сложные, амбициозные и многосоставные цели. Поэтому единый план позволяет декомпозировать национальные цели на факторы их достижения, дать им количественные характеристики и связать с конкретными мероприятиями, отраженными в госпрограммах, национальных и ведомственных проектах, новых инициативах социально-экономического развития.

Система мониторинга и управления реализацией Единого плана отражает роль самого этого документа, который фактически стал центром координации всего социально-экономического развития страны. С одной стороны, система позволяет достаточно детально и оперативно (как минимум ежеквартально) оценивать прогресс по каждому из направлений, в том числе в регионах. С другой стороны, она избавлена от избыточной детализации, связанной с нюансами текущего исполнения национальных проектов и госпрограмм. Важно еще и то, что индикаторы достижения национальных целей не могут быть достигнуты, что называется, «по инерции», они требуют скоординированных действий правительства и всех уровней власти. А сквозная система мониторинга дает возможность управлять этим сложным процессом.

В сегодняшних условиях методы управления должны быть такими, чтобы поставленные цели достигались, и для этого правительство все активнее применяет лучшие практики, в том числе из корпоративного сектора. Высокая гибкость, командная работа, ориентация на результат, быстрые темпы работы — все это прежде ассоциировалось скорее с бизнесом, но сейчас стало частью ежедневной практики в госсекторе. Однако важно понимать, что если компании в конечном итоге стремятся к получению прибыли, то государство решает системные задачи, которые касаются всех нас.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Руководствуясь этими принципами, правительство в прошлом году разработало 42 инициативы социально-экономического развития страны до 2030 года. Главный принцип отбора инициатив по каждому направлению — они должны менять жизнь к лучшему, причем изменения должны быть заметными и ощутимыми для людей. Помимо этого, они должны вносить существенный вклад в достижение национальных целей развития. В результате часть инициатив касается запуска новых услуг и цифровых платформ, другая — запуска новых серийных производств, третья — распутывания копившихся годами нормативных «узлов». Важно, что «быстрые победы» закладывают основу для дальнейших шагов на горизонте 2024 и 2030 годов, когда выбранные приоритеты и принятые решения будут обретать материальное воплощение, несмотря на глобальную неопределенность и все новые вызовы.