«Сук рубить не хочется?» — глава МИД Австрии исключил санкции против СП-2
Европейский союз может ввести серьезные санкции против Москвы. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью австрийской газете Presse am Sonntag.
По словам Шалленберга, ограничительные меры против России будут введены в случае эскалации конфликта на Украине. При этом политик отметил, что санкции ЕС не будут затрагивать «Северный поток — 2» и газовый сектор, так как «мы в Европе» зависим от энергии из России.
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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое издание». Многие отметили, что в ЕС не должны отказываться от российского газа ради Украины.
«Ничего удивительного. Мухи отдельно, котлеты отдельно», — отреагировал Октавиан Август.
«А что, были сомнения на счёт этих партнёров?!» — задался вопросом Андрей.
«А то когда-то где-то было по-другому. Мы вас ненавидим, но только до того момента, пока дело не коснется нашего кошелька», — отметил Ares P.
«В случае санкций против России, она сама будет решать газовый вопрос для Европы, а не ЕС», — добавила Оксана.
«Войны нельзя допустить! Вот что надо. А не программировать, когда будет», — подчеркнул Oleg.
«Австрия точно так же, еще в большей степени, является партнером России. Почему она должна отказываться от транзита русского газа, если сама Украина от него не отказывается? Странное стремление Украины, чтобы было всем хуже, чем ей», — отметила Мария.
«Ничего личного, просто бизнес», — пишет LeDeEv.
«На Украине у многих реально течёт чердак. Все вокруг виноваты. Европа ради своих экономических интересов участвовала в строительстве СП-2! А украинские марионетки меньше всего 8 последних лет думают об интересах Украины! В какой же тупик завели Украину!» — написала Ната Л.
«Ими движет элементарный прагматизм. И это правильно. И я бы очень хотела, чтобы так действовало и наше (украинское — О. П.) руководство. Европа уже один раз внесла санкции против России, не проанализировав последствий. Потерпела огромные убытки. Повторения не хочет. Это ведь только мы готовы… [наступать] на одну швабру неоднократно», — написала Юля Н.
«А почему Австрия должна ради нас чем-то рисковать?.. Если сами про*рали страну, то это наши проблемы», — добавил Александр К.
«А что, кто-то надеялся, что ради Украины европейцы наплюют на свою экономику и народ?» — поинтересовался Дмитрий А.
«А что такое, сук рубить не хочется?!» — смеется Д. Д.
«А вот ответка может затронуть», — предположил Dimas.
«Когда же Россия уже газ… всем перекроет?» — не выдержал Вадим.
«Ответку получат, а потом претензию в миллиардах посчитают и будут требовать оплатить», — написал Василий.
«Где гарантия, что Россия не введёт ответные санкции, которые будут касаться газового сектора и только его», — подытожил Павел.