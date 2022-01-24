Внезапное решение главы Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахим Шёнбаха подать в отставку после его слов о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, спровоцировало жаркую дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 23 января в социальной сети Facebook.

Marineversteher Кай-Ахим Шёнбах

«Разумный адмирал», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи пришли к выводу, что были крайне удивлены услышать разумное мнение относительно ситуации с Крымом со стороны одной из стран Запада.

«Теперь я стал настороженней относится к немецким ВМС. У них, оказывается, бывают вменяемые руководители!» — удивляется Владимир М.

Некоторые комментаторы убеждены, что Крым никогда больше не покинет пределов России, а значит, бывший глава ВМС Германии совершенно прав.

«А иначе и быть не может. Крым уже давно в составе России. Это надо понять и принять, а не заниматься фантазиями, вредительством и санкциями в отношении бывших соотечественников. Глупый только этого не понимает, а немецкий адмирал видно, что не глупый», — заметил Oleg B.

Иван Айвазовский. Вечер в Крыму. 1848

Часть людей указывает на то, что в Крыму живёт огромное количество человек, которые даже в страшном сне себе не могут представить, чтобы вновь оказаться в составе Украины.

«И это правда! Никогда не вернёмся на Украину! Нам хватило 23 лет издевательств. Слава богу, что мы вовремя отплыли от этих безумных. Иначе вот такое бы творилось и у нас в Крыму, как теперь на Украине», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «КРЫМ сегодня».

Ряд пользователей призвал украинские власти прислушаться к мнению немецкого вице-адмирала, ведь раз даже человек такого чина говорит о невозможности вновь стать обладателем российского Крыма, значит, это и впрямь невероятная задача.

«Зеленский! Ты слышал, что сказал один их твоих шефов? Прислушайся и не трать зря силы на пустословия и показуху в виде борьбы за Крым!» — советует Александр Л.

«Самое смешное заключается в том, что это понимают абсолютно все, включая украинские власти! Тем более что после российского ультиматума США и НАТО Крым становится ядерным непотопляемым авианосцем, способным уничтожить всё живое в Средиземном море вплоть до Испании», — написал Юрий Д.

Отдельные комментаторы посетовали на то, что вице-адмирал не сказал какую-то крамольную вещь, наоборот, он произнёс вполне очевидные вещи, но даже за это на обезумевшем Западе грозит наказание.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

«Жаль, что за очевидные вещи и сказанную правду в современной Европе приходится платить большую цену. Немецкого адмирала всё-таки «ушли» в отставку. К сожалению, этот мир больше не мирится с реальностью, ему подавай фантазии», — пишет Валерий О.

Нашлись и те, кто напомнили украинцам о том, что с Крымом побрататься им всё ещё возможно, только для этого тоже придётся стать частью большой России.

«Ну, одна надежда всё-таки есть. Украина вступает в Союзное государство Россия-Беларусь-Украина. Дружба народов. Потом мы, как братья, «живём вместе, а значит, Украина вновь объединилась с Крымом. Дружба навеки», — предлагает решение проблемы Геннадий Е.

«Вернётся. Запросто! Если только Украина будет в составе Российской Федерации. Не призываю ни к чему — просто логика», — отмечает Илья В.

Напомним, 23 января пресс-центр Военно-морских сил Германии опубликовал сообщение, согласно которому глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после его слов на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.