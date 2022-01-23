Эрдоган провел встречу с Вучичем в Анкаре

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как пишет Cumhuriyet, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в президентском дворце в Анкаре. После встречи в формате тет-а-тет и заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня состоялась церемония подписания соглашений. В своей речи Эрдоган подчеркнул, что отношения с Сербией находятся на достаточно высоком уровне. В ходе переговоров с президентом Вучичем были обсуждены этапы двустороннего сотрудничества и намечены шаги, которые необходимо предпринять в будущем. Турецкий президент также отметил, что ему удалось обменяться со своим коллегой мнениями по региональным и международным вопросам, в частности по Балканам. «2021 год был исключительным годом с точки зрения развития двусторонних отношений. 1 сентября мы открыли наше генконсульство в Нови-Пазаре. Турция стала первой страной, открывшей генконсульство в этом городе. В этом году, надеюсь, нам удастся открыть генконсульство в Нише. На сегодняшний день на территории Турции открыто пять почетных консульств Сербии, включая почетные консульства в Аланье и Бурсе. Несмотря на негативные последствия пандемии, объем товарооборота между нашими странами продолжает бить рекорды», — сказал Эрдоган.

Tccb.gov.tr Встреча Александра Вучича с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Эрдоган предложил организовать встречу трех лидеров

Согласно сообщению турецкой редакции Sputnik, в ходе двусторонней встречи турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич обсудили вопрос обеспечения территориальной целостности страны путем сохранения трехсторонней структуры в Боснии и Герцеговине. «Мы и мой дорогой друг Вучич делаем и продолжим делать всё возможное, чтобы преодолеть эти трудности», — сказал Эрдоган. В целях обеспечения территориальной целостности Боснии и Герцеговины турецкий лидер предложил организовать встречу трех лидеров и провести с ними переговоры после предстоящих выборов в Сербии. «Позиция Сербии в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины очень важна с точки зрения поддержания мира и стабильности в нашем регионе. Также абсолютно очевидно, что международному сообществу необходимо действовать сообща, чтобы преодолеть кризис в Боснии и Герцеговине. Крайне важно, чтобы все стороны воздержались от шагов, которые могут нанести ущерб территориальной целостности Боснии и Герцеговины, и действовали с полным осознанием ответственности. Турция продолжит делать всё возможное для снижения напряженности на Балканах», — подчеркнул Эрдоган.

Дефицит бюджета в 2021 году вырос до 192,2 млрд турецких лир

Как передает Sözcü, министерство казначейства и финансов обнародовало данные о расходах центрального правительства за 2021 год, согласно которым, в период с января по декабрь 2021 года расходы составили 1 599,6 млрд турецких лир, доходы бюджета — 1 407,4 млрд турецких лир, а дефицит бюджета — 192,2 млрд турецких лир. В 2020 году дефицит бюджета центрального правительства вырос до 172,7 млрд лир, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году процентные расходы увеличились на 34% и составили 134 миллиарда лир.

Задержанные солдаты понятия не имели о готовящемся перевороте

Как сообщает TR724, на этой неделе состоялось слушание по делу о попытке военного переворота 15 июля 2016 года в отношении командиров 2-й бронетанковой бригады района Мальтепе провинции Стамбул. Согласно показаниям свидетелей, в том числе генералов, подсудимые солдаты не имеют никакого отношения к попытке военного переворота. По словам адвоката Кемаля Учара, в отношении солдат, выполнявших приказ командира танкового батальона Мурата Каракаша, возбуждено уголовное дело по факту причастности к попытке военного переворота. Командиров повысили, а находящихся под их командованием солдат арестовали. «Командир задержанного капитана Онура Карана Мустафа Толга Капуджу продолжает свою службу. Командир танкового батальона оправдан, а находящиеся в его подчинении солдаты в тюрьме. Повышение также получили офицеры Рефаи Эджирогуллары и Тевфик Эркан Олгай, а действовавшие по их приказу солдаты арестованы как «путчисты». Все эти факты говорят о том, что когда солдаты прибыли на КПП, никто из них понятия не имел о готовящемся военном перевороте», — сказал Учар.

(сс) enesnişancı Попытка военного переворота в Турции. 2016

Президент Израиля Ицхак Герцог посетит Турцию?

Как пишет Duvar, после того как турецкий президент заявил о возможном официальном визите президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию, наблюдаемое в последнее время сближение между Турцией и Израилем приобрело новые масштабы. Эрдоган также отметил, что может быть рассмотрена возможность транспортировки израильского природного газа в Европу через Турцию. Заявления Эрдогана оказали большое влияние на израильскую общественность и международные информационные агентства. В интервью Haaretz израильские официальные лица сообщили, что переговоры относительно официального визита продолжаются. По данным израильских источников, стороны проводят предварительные встречи, однако точная дата предстоящего визита и состоится ли он вообще пока неизвестны. Пресс-секретарь израильского президента не дал на этот счет никаких комментариев.

Government Press Office (Israel) Ицхак Герцог

Пашинян: «Я несу личную ответственность за отношения с Турцией»

Согласно сообщению корреспондента турецкой редакции Sputnik Арама Нерсесяна, в ходе выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несет личную ответственность за процесс нормализации отношений между Ереваном и Анкарой, и поделился деталями его реализации. Он раскрыл подробности встречи спецпредставителя Турции посла Сердара Кылыча и назначенного им спецпредставителя Армении вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна, состоявшейся недавно в Москве.

Эрдоган отправился с визитом в Албанию

Как передает Hürriyet, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил свой первый в этом году зарубежный визит в Албанию. В его ходе Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум, министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу. Турецкий лидер провел встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой, также были обсуждены исторические отношения между двумя странами и развитие балканского региона. В ходе визита были подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве, состоялась церемония открытия отреставрированной мечети Этхем Бей и передачи пострадавшим от землетрясения ключей от 522 домов, построенных при поддержке Турции.

Tccb.gov.tr Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Эди Рамой в Албании

Раскрыта новая преступная группировка

Согласно сообщению корреспондента турецкой редакции Deutsche Welle Алиджана Улудага, в ходе операции прокуратуры провинции Анкара раскрыта преступная группировка, предположительно занимающаяся мошенничеством. Стало известно, что среди обвиняемых в причастности к деятельности данной группировки числятся два действующих прокурора, один действующий и три бывших руководителя Измирского отделения правящей Партии справедливости и развития. Установлено, что данная преступная группировка, «вступительный взнос» в которую составляет 10 тысяч турецких лир, действует как «разведывательная организация».

Разоблачена банда, переправлявшая мигрантов из Турции в Италию

Как пишет Ahval News, в ходе операции, проведенной при поддержке Европола, раскрыта банда контрабандистов, переправлявших мигрантов на яхтах из Турции в Италию. Согласно заявлению греческой полиции, во время операций, проведенных 19 января в Албании, Греции и Италии, были арестованы 29 членов контрабандной сети, насчитывающей в общей сложности около 80 человек. Сообщается, что банда действует на территории Турции и этих трех стран с 2020 года. За два года своей деятельности банда заработала миллионы евро. Известно, что большая часть нелегальных мигрантов переправлялись в Италию на яхтах из Турции, а в некоторых случаях через Грецию и Албанию.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Министерство энергетики направило промышленным предприятиям предписание о сокращении объемов потребления природного газа. Ссылаясь на технические неполадки, Национальная газовая компания Ирана на 10 дней прекратила подачу газа в Турцию, что негативно сказалось на работе промышленных предприятий.

Подача природного газа, приостановленная в связи с пожаром на нефтепроводе Ирак-Турция, возобновлена.

Между центробанком Турции и центробанком Объединенных Арабских Эмиратов подписано соглашение о свопе на сумму 64 миллиарда турецких лир.

Стоимость строительства 150 км соединительных дорог в рамках проекта строительства канала «Стамбул» за год увеличилась с 7,8 млрд до 9,7 млрд турецких лир.

Конституционный суд Турции направил Демократической партии народов (ДПН) мнение генеральной прокуратуры Кассационного суда относительно предмета иска о ее роспуске. ДПН предоставлен 30-дневный срок на подготовку к защите.

Страны Персидского залива решили воспользоваться обвалом турецкой лиры в связи с резким ростом обменного курса и инвестировать денежные средства в Турцию. Владелец Alternatif Bank в Турции и генеральный директор катарской группы The Commercial Bank Джозеф Абрахам заявил, что волатильность обменных курсов и процентных ставок создает определенные трудности, но в Турции не нацелены на слияния и поглощения.

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп объявил о том, что Эрдоган посетит с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты. Ранее руководство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) обвиняло ОАЭ в финансировании попытки военного переворота 15 июля 2016 года. Кроме того, лидер преступной группировки Седат Пекер делится постами, направленными против ПСР, находясь в этой стране.

Как передает израильское издательство Ynet, турецкий лидер получил медицинскую консультацию у заместителя генерального директора Медицинского центра Сураски кардиолога Ицхака Шапиры. Согласно статье, Шапира оказывает консультации по медицинским вопросам и лечению различным мировым лидерам.