Главком ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после своих слов о том, что Крым никогда не будет частью Украины. Об этом 23 января сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Новое Издание». Многие отметили, что вице-адмирал ушел в отставку за свое мнение. Иные также предположили, что подобное мнение о российском Крыме есть и у других западных политиков.

Bundeswehr.de Кай-Ахим Шенбах

«Слабак», — отреагировал Goodwin.

«Какие они ранимые. А отстаивать свою точку зрения — не?» — с сарказмом поинтересовался «Телегамм».

"Правильно сделал», — поддержал немецкого адмирала «Котик Принтерович».

«Говорить то, что считаешь нужным, всегда нормально. Только в данном случае это явно не вписывалось в текущую правительственную политическую повесточку», — ответил «Котику Принтеровичу» Philipp T.

«Скорее всего, не он [ушел], а те в немецком правительстве, у кого от страха ум за разум зашёл», — добавил Philipp T.

«Наша шибанутая страна утащит за собой на дно болота добрую половину мира», — отреагировал Andrew K.

«Пострадал немец за правду. Бывает», — отметил Sergio.

«Молодец, что высказал свое профессиональное мнение. Плохо, что дал заднюю и с позором был вынужден уйти в отставку. К его мнению прислушаются, если о нём не забудут в течение 3 дней», — написал One Moment.

«Д — демократия. Ну он не только про Крым сказал, но и то, что Путина есть за что уважать. А вообще, он сказал то, о чем и так все знают, но играют и обманывают простой народ», — отметила Алина.

«Ох ты ж, прижали мужика… Но, с другой стороны, это и хорошо. Будут теперь знать, что в ЕС нынче за правду под *опу коленом дают», — добавил Алекс.

«Демократия как есть», — с сарказмом пишет Евгения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

«Вот чего стоит своё мнение, и вы не подумайте, это не цензура. Мир шестёрок, лизоблюдов и лакеев», — не выдержала Luigi O.

«Теперь можем быть уверены, что очередной командир уже правду не скажет», — написал Vladi B.

«Ещё одна ложка дёгтя в украинско-германские отношения», — добавил ЯЯ.

«Вот бы наши политики так: затупил, ляпнул чушь — написал заявление и ушёл в политическую историю», — смеется Артём Борисович.

«Но он не отказался от своего мнения, и на том спасибо», — пишет «Старый Нихич».

«Но слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Да, это личное мнение, но не только его», — отреагировал V. Busch.

«Короче, все всё понимают. Но линия партия совсем другая», — подытожил Bog Dan.