Жуткая трагедия в забайкальской Домне, где собаки загрызли насмерть маленькую девочку, не оставила равнодушным никого. Вместе с тем, очевидно, что проблема бродячих животных копилась годами и решения до сих пор нет. Мы в ответе за тех, кого приручили? В интернете опубликованы тысячи комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Давид де Конник. Нападение собак (фрагмент)

«Стрелять надо бездомных собак! Уже детей на улицу выпускать страшно! Педофилов же решили сажать пожизненно! Собак бездомных тоже надо отстреливать!» — отмечает Георгий Михайлов.

«Уличных нужно истреблять — они плодятся, скитаются и агрессируют. Это не первый случай, и очень страшно за деток», — поддерживает Анастасия.

«Конченное население. Годами сидеть на ж… ровно, ежедневно смотреть на беспредел, на голодных, обездоленных животных. Не предъявлять никаких претензий к чинушам и выполнению ими прямых обязанностей по соблюдению закона, гуманному регулированию численности животных, а потом, как пещерные имбецилы, идти всех убивать. Больное дегенеративное садистское общество. Нелюди», — негодуем М.Л.

«Очень жаль погибшую девочку. Но бездомные собаки — это выброшенные людьми животные. Эта смерть — на совести тех, кто выбросил своих питомцев», — считает Оксана.

«А может, для начала нужно начать уже, наконец, наказывать тех, кто избавляется от собак, выкидывая их на улицу. Почему до сих пор чипирование животных не ввели в норму? Тогда легче было бы отследить нерадивого хозяина и влепить ему штраф. Глядишь, тогда задумываться начали бы, прежде чем животное в дом брать. Мы в ответе за тех, кого приручили», — развивает тему В.

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомная собака

«Собаки на улицах заводятся не от сырости! И тех, кто берет собак, а потом их на улицу вышвыривает! Тоже к стенке! Чтоб неповадно было!» — предлагает Дина Радаман. «Они не с неба упали, когда-то их предки были выброшены. Закон нужен, чтобы все обязательно чипировали своих животных, стерилизовали и отвечали за них, и строго следить за этим. И не разворовывать деньги на приюты, что выделяются. Во всём виноваты люди, если уж считаем себя выше животных, то и отвечать должны в первую очередь», — поддерживает Алина.

«В Европе сейчас тоже их усыпляют, если не забрали из приюта. И заметьте, в приютах всегда кто-то есть, несмотря на то, что там люди сознательнее и животных не бросают. Откуда там псины, если все учтено, все животные кастрированы и чипированы? Если животное опасно для общества — его убивают, и это нормально. Если из леса пришёл волк и напал — его застрелят.

Кто виноват, что он пришёл? Люди, которые вырубают лес. Что при этом делать? Терпеть волка, пусть жрёт каждый день по ребёнку, или все же застрелить? Виноват может быть кто угодно, но решать ситуацию с убийствами детей надо срочно. Работа с людьми не поможет, нужны радикальные меры», — рассуждает Катерина.

«Усыплять! У нас по дворам свора из 12 здоровых собак носится, на домашних собак стаей нападают. Они все чипированные, значит стерилизованные. И что б??? Они всё равно агрессивные!» — приводит довод Елена.

«Каждую неделю псы безнаказанно сжирают по человеку. Но пристрелить их никто не имеет права. В отличие от какого-нибудь медведя-людоеда», — замечает О.

«Такие законы должны приниматься регионами, а не на федеральном уровне. В деревнях одичавшие собаки едят кур, коз, кроликов. Отстрелять их нельзя из-за дебильного закона. Отлов, конечно, есть, но собак слишком много, и они довольно умные», — замечает Виктор.

«Дело надо завести на государство! Отстрел запретили, а справиться не могут! Попробуй обидеть собаку — такой вой поднимется! А человека растерзали — ну и ладно», — поддерживает Юлия. «Нужен отстрел бродячих собак! Особенно где они стаями!» — предлагает Гуля.

«Я не живодер, но если есть опасность жизни людей, нужно делать отстрел. Или пусть защитники себе забирают их», — отметил Анатолий.

«Бедная девочка, какую боль она испытала. Страшная смерть. Бедный ребёнок… Не представляю, как родители это переживут, зная, что ребёнок так страдал, какую боль и страх девочка испытала…» — соболезнует Елена.

«Ребенок, наверное, и умер от страха, от разрыва сердца! Почему? В мирное время, такая нелепая смерть маленькому ангелу! Ночь не спали, мы чужие люди! И эта картина в каждом районе!» — отмечает Юлия.

«Чиновники руководствуются законами и другими нормативными актами. Самовольно заняться уничтожением собак ни один руководитель не сможет, так как под это нет ни законодательной базы, ни средств, ни исполнителей. Выделяются какие то средства на идиотские меры типа стерилизации и передержки, но сами понимаете, что большая часть этих средств исчезает ещё на дороге из центра, а на остатки создают видимость работы, которая по сути никому не нужна.

Поэтому всё решение ситуации зависит только от федеральных органов, так как нужен закон или положение о ЧС с собаками, нужны средства на транспорт, оружие и зарплату исполнителям, нужны меры по утилизации. Проблема назрела давно, но десятки лет для решения ничего не делалось и за один день тут ничего не решить. Поэтому будут со скорбными рожами интервью давать неделю, потом для видимости какого-нибудь мелкого клерка накажут, и опять все успокоятся», — предполагает Станислав.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 января, по дороге домой из музыкальной школы в Домне пропала семилетняя девочка, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил поддержки, заявив, что законодательство не позволяет удалить собак с улиц населенных пунктов. С ним согласен также мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков — на своей странице в Instagram он поддержал инициативу об изменении федерального закона, регулирующего отлов безнадзорных животных.

Пресс-служба губернатора Забайкальского края Александр Осипов

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